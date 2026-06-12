দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের সময় জাল ভিসাসহ ৯ বাংলাদেশি আটক

জাল ভ্রমণ নথি ও ভিসা ব্যবহার করে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় ৯ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার ওআর তাম্বো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁদের আটক করে দেশটির সীমান্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (বিএমএ)।
দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদমাধ্যম আইউইটনেস নিউজ জানিয়েছে, বিএমএ—এর কর্মকর্তারা বলেছেন—কর্মকর্তারা ভ্রমণকারীদের নথিপত্রে অসঙ্গতি শনাক্ত করার পর তাঁদের থামিয়ে দেন। পরে যাচাই-বাছাই করে দেখা যায়, আটক হওয়া ৯ জনের কাছেই দক্ষিণ আফ্রিকার জাল ভিসা রয়েছে। এসব ভিসা ভারতের নয়াদিল্লিতে অবস্থিত দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকমিশন থেকে ইস্যু করা হয়েছে বলে দেখানো হয়েছিল।
ঘটনার পর ওই নয়জনকে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
বিএমএর মুখপাত্র মেমে মোগোৎসি এক বিবৃতিতে বলেন, আটক হওয়া ৯ জনের মধ্যে তিনজন নারী। তাঁরা সাধারণ বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে ভ্রমণ করছিলেন। অন্যদিকে ছয়জন পুরুষ প্রথমে জাল ভারতীয় পাসপোর্ট উপস্থাপন করেন। তবে পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদ ও নথি যাচাইয়ের সময় ওই ছয়জন তাঁদের বাংলাদেশি পাসপোর্টও দেখান।
বিএমএ জানিয়েছে, জাল নথিগুলোর উৎস শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। একই সঙ্গে এ ঘটনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের কোনো সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের মতে, ঘটনাটি সীমান্ত নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক জাল নথি চক্রের সম্ভাব্য কার্যক্রম নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। তদন্ত শেষ হলে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানা যেতে পারে।
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