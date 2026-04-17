Ajker Patrika
আফ্রিকা

মুষ্টিমেয় কিছু স্বৈরশাসক ধর্মের নাম ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে: পোপ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পোপ লিও। ছবি: এএফপি

পোপ লিও যুদ্ধের পেছনে কোটি কোটি ডলার খরচ করা বিশ্বনেতাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্ব বর্তমানে ‘মুষ্টিমেয় কিছু স্বৈরশাসক বিশ্বজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।’ তিনি আরও বলেন, এই নেতারা এসব ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে এবং ফায়দা লুটতে ধর্মের নাম ব্যবহার করছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোপকে আক্রমণ করার কয়েক দিন পরই তিনি এই জোরালো মন্তব্য করলেন। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার ক্যামেরুনে এই কঠোর বক্তব্য দেন পোপ।

প্রথম আমেরিকা পোপ হিসেবে লিও যুদ্ধ জায়েজ করতে ধর্মীয় বয়ান ব্যবহারকারী নেতাদেরও সমালোচনা করেন। ক্যামেরুনের ইংরেজিভাষী অঞ্চলের বৃহত্তম শহর বামেন্ডায় এক সভায় তিনি ‘জীবন চলার পথ আমূল পরিবর্তনের’ আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, এই অঞ্চলে প্রায় এক দশক ধরে চলা এক রক্তক্ষয়ী সংঘাতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

পোপ বলেন, ‘যুদ্ধের হোতারা এমন ভাব করেন যেন—তারা জানেনই না যে, ধ্বংস করতে মাত্র এক মুহূর্ত লাগে, অথচ অনেক সময় পুনর্গঠনের জন্য পুরো এক জীবনও যথেষ্ট নয়।’ তিনি যোগ করেন, ‘তারা এই সত্য দেখেও না দেখার ভান করেন যে, হত্যা আর ধ্বংসলীলায় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে, অথচ চিকিৎসা, শিক্ষা আর সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’

আফ্রিকা সফরের প্রাক্কালে এবং গত মঙ্গলবার রাতে পোপ লিওর বিরুদ্ধে ট্রাম্পের বাচিক আক্রমণ আফ্রিকায় গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করে। বিশ্বের ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের এক-পঞ্চমাংশের বেশি এই মহাদেশে বাস করেন। ১০০ কোটির বেশি সদস্যের চার্চের নেতা হিসেবে প্রথম বছরের অধিকাংশ সময় পোপ লিও অনেকটা নিভৃতেই ছিলেন। তবে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধের একজন সোচ্চার সমালোচক হিসেবে তিনি এখন আবির্ভূত হয়েছেন। ৮ কোটি ৫০ লাখ অ্যাংলিকান ধর্মাবলম্বীদের আধ্যাত্মিক নেতা এবং আর্চবিশপ অব ক্যান্টারবুরি সারাহ মুলালি বৃহস্পতিবার পোপের এই ‘শান্তির আহ্বানের’ প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন।

বামেন্ডা শহরে পোপ সেই সব নেতাদের কঠোর সমালোচনা করেন যারা যুদ্ধের পেছনে ধর্মীয় অজুহাত দাঁড় করান। তিনি বলেন, ‘ধিক্কার জানাই তাদের, যারা নিজেদের সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ধর্ম এবং খোদ ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে পবিত্রতাকে অন্ধকার ও আবর্জনার স্তরে নামিয়ে আনে। এটি এক উল্টে যাওয়া পৃথিবী। ঈশ্বরের সৃষ্টির এমন অপব্যবহার অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।’

এর আগে গত মাসেও পোপ একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যেসব নেতাদের হাত রক্তে রঞ্জিত, ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা কবুল করেন না। তাঁর এই মন্তব্য মূলত মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের প্রতি ইঙ্গিত ছিল বলে ধারণা করা হয়, যিনি ইরান যুদ্ধের পক্ষে খ্রিষ্টীয় যুক্তি তুলে ধরেছিলেন।

গত রোববার ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে পোপ লিওকে ‘অপরাধের বিষয়ে দুর্বল এবং পররাষ্ট্রনীতিতে ভয়াবহ’ বলে আক্রমণ শুরু করেন। এরপর গত মঙ্গলবার আবারও তিনি পোপকে নিয়ে কটূক্তি করেন। বুধবার ট্রাম্প যিশুর আলিঙ্গনে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেন, যদিও এর আগে নিজেকে যিশুর মতো উপস্থাপন করে একটি ছবি পোস্ট করায় তিনি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পোপ জানান, তিনি ইরান যুদ্ধ নিয়ে কথা বলা বন্ধ করবেন না, তবে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আক্রমণের কোনো সরাসরি জবাব তিনি দেননি।

বিষয়:

যুদ্ধআফ্রিকাডোনাল্ড ট্রাম্পক্যামেরুনপোপ লিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

