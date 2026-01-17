দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির ৬ উপায়

ফিচার ডেস্ক
এক জীবনে নানা ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করে চলতে হয়। এর মধ্যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা তো নিত্যদিনের ঘটনা। তবে এমন অবস্থা থেকে রেহাই পেতে পারেন কয়েকটি উপায়ে।
কীভাবে ভাবছেন, তা লক্ষ্য করুন: অতিরিক্ত চিন্তা একসময় অভ্যাসে পরিণত হয়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কোনো চিন্তা মাথায় আসার পর সেটি নিয়ে কীভাবে ভাবছেন, সেদিকে লক্ষ করুন। প্রাথমিকভাবে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হচ্ছে, তা চিহ্নিত করুন। সেই অনুযায়ী নিজে সচেতন হোন।
মনোযোগ পরিবর্তনের উপায় খুঁজুন: আপনি যা করতে ভালোবাসেন, তেমন কাজ খুঁজে নিন। এটি আপনার অতিরিক্ত চিন্তা থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি দেবে।
মেডিটেশন: মেডিটেশন যে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়, সেটি প্রমাণিত। তাই মাত্রাতিরিক্ত চিন্তা থেকেও রেহাই পেতে এই উপায় রপ্ত করুন।
অন্যের উপকারের চেষ্টা : আপনার বন্ধু, আত্মীয় বা সহকর্মীদের অনেকেই অনেক সমস্যায় থাকেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন। সম্ভব হলে তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন।
নিজের সাফল্যের স্বীকৃতি দিন: আমরা অন্যের সাফল্যে অভিনন্দন জানালেও নিজেকে জানাই না। নিজের ছোট-বড় যেকোনো সাফল্য উদ্যাপনের চেষ্টা করুন। সেটি হতে পারে আপনার গাড়ি বা ঘর পরিষ্কার করার মতো কাজ।
বর্তমান নিয়ে ভাবুন: অনেকে অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তায় ডুবে যান। তা থেকে বিরত থাকুন। সব সময় বর্তমান নিয়ে ভাবুন। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হোন।
সূত্র: হেলথ লাইন
এক জীবনে নানা ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করে চলতে হয়। এর মধ্যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা তো নিত্যদিনের ঘটনা। তবে এমন অবস্থা থেকে রেহাই পেতে পারেন কয়েকটি উপায়ে।
কীভাবে ভাবছেন, তা লক্ষ্য করুন: অতিরিক্ত চিন্তা একসময় অভ্যাসে পরিণত হয়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কোনো চিন্তা মাথায় আসার পর সেটি নিয়ে কীভাবে ভাবছেন, সেদিকে লক্ষ করুন। প্রাথমিকভাবে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হচ্ছে, তা চিহ্নিত করুন। সেই অনুযায়ী নিজে সচেতন হোন।
মনোযোগ পরিবর্তনের উপায় খুঁজুন: আপনি যা করতে ভালোবাসেন, তেমন কাজ খুঁজে নিন। এটি আপনার অতিরিক্ত চিন্তা থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি দেবে।
মেডিটেশন: মেডিটেশন যে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়, সেটি প্রমাণিত। তাই মাত্রাতিরিক্ত চিন্তা থেকেও রেহাই পেতে এই উপায় রপ্ত করুন।
অন্যের উপকারের চেষ্টা : আপনার বন্ধু, আত্মীয় বা সহকর্মীদের অনেকেই অনেক সমস্যায় থাকেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন। সম্ভব হলে তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন।
নিজের সাফল্যের স্বীকৃতি দিন: আমরা অন্যের সাফল্যে অভিনন্দন জানালেও নিজেকে জানাই না। নিজের ছোট-বড় যেকোনো সাফল্য উদ্যাপনের চেষ্টা করুন। সেটি হতে পারে আপনার গাড়ি বা ঘর পরিষ্কার করার মতো কাজ।
বর্তমান নিয়ে ভাবুন: অনেকে অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তায় ডুবে যান। তা থেকে বিরত থাকুন। সব সময় বর্তমান নিয়ে ভাবুন। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হোন।
সূত্র: হেলথ লাইন
কখনো কি আয়নার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, বয়সের তুলনায় ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ছে বেশি? আমেরিকান একাডেমি অব ডার্মাটোলজির তথ্যমতে, ২৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সী প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ ব্রণ, দাগ, শুষ্কতা, নিষ্প্রভতা ও অকাল বার্ধক্যের মতো ত্বকের সমস্যায় ভোগেন।৩৯ মিনিট আগে
ঘাড়ের পেছনে বা বগলের নিচে ত্বক কুঁচকে কালো হয়ে যাওয়া মানেই সেটি সব সময় অপরিচ্ছন্নতার লক্ষণ নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটি অনেক সময় ‘অ্যাকান্থোসিস নিগ্রিকান্স’ হতে পারে। সাধারণভাবে এটি ক্ষতিকর না হলেও, অনেক ক্ষেত্রে এটি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা বা অন্যান্য বিপাকীয় সমস্যার৩ দিন আগে
দেশের স্বাস্থ্য খাতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ব্যয় কমাতে এবং ওষুধের বাজার নিয়ন্ত্রণে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সম্প্রতি উপদেষ্টা পরিষদে জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা (ইডিএল) সম্প্রসারণ এবং এগুলোর মূল্য নির্ধারণের নতুন গাইডলাইন অনুমোদন করা হয়েছে।৬ দিন আগে
কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ে আমাদের সবার কমবেশি জানাশোনা আছে। তবে এটি জেনে রাখা ভালো যে অন্যান্য ঋতুর চেয়ে শীতকালে কোষ্ঠকাঠিন্য বেশি হয়। এ ছাড়া বয়স্ক মানুষ ও নারীদের এটি হওয়ার হার বেশি। ফলে শীতকালে অন্য সময়ের চেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হয়। প্রশ্ন হলো, কোষ্ঠকাঠিন্য কেন হয়? এর অনেক কারণ রয়েছে।৭ দিন আগে