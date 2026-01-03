Ajker Patrika
স্বাস্থ্য টিপস

শীতে ফুলকপি কেন খাবেন

স্বাস্থ্য ডেস্ক 
শীতে ফুলকপি কেন খাবেন

স্বাদে ও পুষ্টিগুণে শীতের রানি ফুলকপি। বহুভাবে খাওয়া যায় এ সবজি। হৃদ্‌রোগ, ক্যানসারসহ জটিল কিছু রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে এতে থাকা খনিজ।

ফুলকপির পুষ্টি উপাদান

খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ ফুলকপিতে ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম।

১ কাপ ফুলকপিতে থাকে মাত্র ২৭ ক্যালরি ও ২ গ্রাম আঁশ। এক কাপ ফুলকপিতে থাকে দৈনন্দিন চাহিদার—

  • ৫৮ শতাংশ ভিটামিন সি
  • ১৪ শতাংশ ভিটামিন কে
  • ১২ শতাংশ ভিটামিন বি৬
  • ১৫ শতাংশ ফোলেট
  • ১৪ শতাংশ প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড
  • ৭ শতাংশ পটাশিয়াম
  • ৯ শতাংশ ম্যাংগানিজ
  • ৪ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম
  • ৪ শতাংশ ফসফরাস

ফুলকপি খাওয়ার উপকারিতা

  • ফুলকপিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। এটি ব্যথা কমানোসহ বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে।
  • এতে আঁশ থাকে। তাই এটি হজমে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে পারে।
  • এতে থাকা সালফোরাফেন কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।
  • এটি ধমনিতে চর্বি জমতে বাধা দেয় বলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।
  • কম ক্যালরি ও বেশি আঁশ এবং পানি বেশি থাকায় ফুলকপি ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।
  • ফুলকপি কোলিনের ভালো উৎস। এটি শরীরের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে কাজ করে।
  • ফুলকপি শুধু শীতের স্বাদে ভরা সবজি নয়, বরং পুষ্টির ভান্ডার। ফলে শীত মৌসুমে ইচ্ছেমতো ফুলকপি খাওয়া ভালো।

সূত্র: হেলথ লাইন

বিষয়:

ছাপা সংস্করণশীতস্বাস্থ্য টিপসস্বাস্থ্যজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

খুলনায় র‌্যাবের সোর্সকে গুলি

খুলনায় র‌্যাবের সোর্সকে গুলি

জমিয়তের কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

জমিয়তের কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

বাকি আছে ২২ দিন, এর মধ্যে হাদি হত্যার বিচার না হলে সরকার পতনের আন্দোলন: ইনকিলাব মঞ্চ

বাকি আছে ২২ দিন, এর মধ্যে হাদি হত্যার বিচার না হলে সরকার পতনের আন্দোলন: ইনকিলাব মঞ্চ

আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

সম্পর্কিত

ফুড পয়জনিং হলে কী করবেন, কী করবেন না

ফুড পয়জনিং হলে কী করবেন, কী করবেন না

শীতে ফুলকপি কেন খাবেন

শীতে ফুলকপি কেন খাবেন

রেইনবো ডায়েট কী, সুস্বাস্থ্যের জন্য কেন দরকারি

রেইনবো ডায়েট কী, সুস্বাস্থ্যের জন্য কেন দরকারি

ওজন কমাতে অনুপ্রেরণা ধরে রাখবেন যেভাবে

ওজন কমাতে অনুপ্রেরণা ধরে রাখবেন যেভাবে