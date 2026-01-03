শীতে ফুলকপি কেন খাবেন

স্বাস্থ্য ডেস্ক
স্বাদে ও পুষ্টিগুণে শীতের রানি ফুলকপি। বহুভাবে খাওয়া যায় এ সবজি। হৃদ্রোগ, ক্যানসারসহ জটিল কিছু রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে এতে থাকা খনিজ।
ফুলকপির পুষ্টি উপাদান
খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ ফুলকপিতে ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম।
১ কাপ ফুলকপিতে থাকে মাত্র ২৭ ক্যালরি ও ২ গ্রাম আঁশ। এক কাপ ফুলকপিতে থাকে দৈনন্দিন চাহিদার—
ফুলকপি খাওয়ার উপকারিতা
সূত্র: হেলথ লাইন
