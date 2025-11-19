Ajker Patrika
স্বাস্থ্য-গবেষণা

মানসিক স্বাস্থ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ডা. ফাহিমা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপডেট : ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ২০
কানাডাপ্রবাসী চিকিৎসক ও উদ্যোক্তা ডা. ফাহিমা মুস্তানযিদ। তিনি ক্রিয়েটিভ থিংকিং স্কুল ইনকরপোরেটেডের প্রতিষ্ঠাতা। ছবি: সংগৃহীত
কানাডাপ্রবাসী চিকিৎসক ও উদ্যোক্তা ডা. ফাহিমা মুস্তানযিদ। তিনি ক্রিয়েটিভ থিংকিং স্কুল ইনকরপোরেটেডের প্রতিষ্ঠাতা। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বজুড়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রযুক্তিনির্ভর ও সহজলভ্য করতে কানাডার টরন্টোতে ১৯ নভেম্বর শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ‘ই-মেন্টাল হেলথ ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস ২০২৫’। এ উপলক্ষে ওয়েস্টিন হারবার ক্যাসল কনফারেন্স সেন্টারের হলে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্বের খ্যাতনামা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও প্রযুক্তি উদ্ভাবকেরা।

এবারের মূল আলোচনায় রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কীভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আরও কাছে পৌঁছে যেতে পারে। ইএমএইচআইসি-এর প্রধান নির্বাহী আনিল থাপালিয়াল বলেন, ‘প্রযুক্তি এখন শুধু সরঞ্জাম নয়, এটা মানুষের মনের সঙ্গী হয়ে উঠছে।’

এই বৈশ্বিক আয়োজনে অংশ নিয়েছেন কানাডাপ্রবাসী বাংলাদেশি বংশদ্ভুত চিকিৎসক ও উদ্যোক্তা ডা. ফাহিমা মুস্তানযিদ। তিনি ক্রিয়েটিভ থিংকিং স্কুল ইনকরপোরেটেডের প্রতিষ্ঠাতা। এ কংগ্রেসে তিনি উপস্থাপন করবেন তাঁর তৈরি ‘সিঙ্গেল প্যারেন্টিং অ্যাপ’-এর ধারণা। অ্যাপটি একক অভিভাবকদের সন্তানদের কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ও আবেগীয় স্থিতিশীলতা বাড়াতে এআই-চালিত কোচিং আর গেমিফাইড বন্ধন মজবুতকরণ কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে।

ডা. ফাহিমা বলেন, ‘বিশ্বে ৩২ কোটির বেশি শিশু একজন অভিভাবকের কাছে বড় হচ্ছে। তাদের মধ্যে বিষণ্নতা, উদ্বেগ আর আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি অনেক বেশি। আমি চাই, আমার অ্যাপটা তাদের পাশে দাঁড়াক। যেন কেউ একা না থাকে।’

চিকিৎসক ও উদ্যোক্তা ডা. ফাহিমা মুস্তানযিদ। ছবি: সংগৃহীত
চিকিৎসক ও উদ্যোক্তা ডা. ফাহিমা মুস্তানযিদ। ছবি: সংগৃহীত

সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. স্টিভেন পার্কার, অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক এমা লারসন, নিউজিল্যান্ডের ড. পিটার হ্যামিলটন এবং যুক্তরাজ্যের ডিজিটাল মেন্টাল হেলথ গবেষক প্রফেসর অ্যান্ড্রু গ্রিনশ’। তাঁরা আলোচনা করছেন এআই থেরাপি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কাউন্সেলিং, চ্যাটবটভিত্তিক সহায়তা এবং নিম্ন আয়ের দেশে সাশ্রয়ী মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর উপায় নিয়ে।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, এই সম্মেলন থেকে গড়ে উঠবে একটি বিশ্বব্যাপী মেন্টাল হেলথ অ্যালায়েন্স। যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের অন্তত অর্ধেক মানুষের কাছে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া।

বৈশ্বিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের উদ্ভাবন তুলে ধরতে পেরে ডা. ফাহিমার অনুভূতি, ‘বাংলাদেশের মেয়ে হয়ে আজ বিশ্বের এত বড় মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের কাজ উপস্থাপন করছি। এর চেয়ে গর্বের আর কিছু হতে পারে না। আমি চাই, আমাদের দেশের তরুণেরাও বিশ্বাস করুক—স্বপ্ন দেখলে তা সত্যি হয়।’

আন্তর্জাতিকসম্মেলনস্বাস্থ্যমানসিক স্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে এক দিনে শিশুসহ ৬ জনের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এক শিশুসহ ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৮৮ জন ভর্তি হয়েছে।

আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি ৭৮৮ জনের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৮৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০৮, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৩০, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১৬৬, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৮৬, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৬, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৪, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৮ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) তিনজন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৯৭৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৮৪ হাজার ৫৭০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ছয়জনের মধ্যে পাঁচ বছরের এক মেয়ে শিশু রয়েছে। বাকিদের মধ্যে তিনজন নারী ও দুজন পরুষ। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ৩৮, ৩৩, ৬৫, ৬২ ও ৩০ বছর।

এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৮৭ হাজার ৭১২ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩৪৯ জনের।

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতালস্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে শিশুসহ ৪ জনের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এক শিশুসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৯২০ জন।

আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে অধিদপ্তর।

এতে বলা হয়েছে, গত এক দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৯২০ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ১৪৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৬, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৪৭, ঢাকা উত্তর সিটিতে ২১১, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১৫১, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭২, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৫, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুই ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০ জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৯৪৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৮৩ হাজার ৫৯৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া চারজনের মধ্যে ১০ বছরের এক মেয়েশিশু রয়েছে। আরেকজন নারী ও বাকি দুজন পরুষ। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ২০, ৪০ ও ৫৫ বছর।

এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৮৬ হাজার ৯২৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩৪৩ জনের।

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতাল
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৩৯

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৫
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ১৩৯ জন।

আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে অধিদপ্তর।

এতে বলা হয়েছে, গত এক দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১ হাজার ১৩৯ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ১৮১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৪১, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৪৬, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১৮২, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১১৮, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৯, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯৬, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৬, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) একজন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ১ হাজার ১৯৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৮১ হাজার ৪৪২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া পাঁচজনের মধ্যে নারী তিনজন ও পরুষ দুজন রয়েছেন। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ১৮, ৩০, ১৮, ৫০ ও ৬০ বছর।

এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৮৪ হাজার ৯৯৭ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩৩৬ জনের।

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতালস্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে এক দিনে ৫ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৭৯২

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৩৫
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭৯২ জন।

আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে অধিদপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত এক দিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৭৯২ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২৫, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৩৬, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০৭, ঢাকা উত্তর সিটিতে (ডিএনসিসি) ২২৬, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে (ডিএসসিসি) ১২১, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৫, ময়মনসিংহ বিভাগে ৬০ (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ও সিলেট বিভাগে দুজন (সিটি করপোরেশনের বাইরে) নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৭৮৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৮০ হাজার ২৪৩ জন।

২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া পাঁচজনের নারী তিনজন ও পুরুষ দুজন রয়েছেন। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ৪০, ৫৫, ৫৩, ৫৬ ও ৫৫ বছর। মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তাঁরা।

এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৮৩ হাজার ৮৫৮ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩৩১ জনের।

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতালস্বাস্থ্য
