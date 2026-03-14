আয়ু বাড়াতে অনেকেই খাচ্ছেন জিএলপি-১, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানেন কী

দীর্ঘায়ু লাভের আশায় বর্তমানে একদল মানুষ এমন কিছু ওষুধের দিকে ঝুঁকছেন, যা মূলত টাইপ-২ ডায়াবেটিস এবং স্থূলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি। গ্লুকাগন-লাইক পেপটাইড-১ রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট (জিএলপি-১) নামের এই ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হলো ‘সেমাগ্লুটাইড’ (যা ওজেম্পিক বা ওয়েগোভী নামে বাজারে পাওয়া যায়)। বর্তমানে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরাও এই আশায় এই ওষুধগুলো সেবন করছেন যে এগুলো তাদের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘস্থায়ী করবে এবং এমনকি আয়ুও বাড়িয়ে দেবে।
আলঝেইমার, পারকিনসন, হার্ট ফেইলিওর কিংবা মদ্যপান বা মাদকাসক্তি নিরাময়ে এই ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা চলছে। তবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সব থেকে বেশি উত্তেজনা কাজ করছে একটি বিশেষ ধারণাকে কেন্দ্র করে, তা হলো—এই ওষুধগুলো হয়তো বার্ধক্যের মূল কারণগুলোকে নিঃশেষ করতে সক্ষম।
বার্ধক্য প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এক ডজন বা তার বেশি সুনির্দিষ্ট লক্ষণ বা ‘হলমার্ক’ চিহ্নিত করেছেন, যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরের কোষ ও টিস্যুর ক্ষতি করে। প্রাথমিক গবেষণা (প্রধানত প্রাণী ও কোষ কালচারের ওপর ভিত্তি করে) ইঙ্গিত দিচ্ছে, জিএলপি-১ ওষুধগুলো এই লক্ষণগুলোর বেশ কয়েকটিকে প্রশমিত করতে পারে।
বার্ধক্য রোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ‘ইনফ্ল্যামেজিং’ নিয়ন্ত্রণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরে একধরনের ধীরগতির কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ বা ইনফ্ল্যামেশন তৈরি হয়। জিএলপি-১ ওষুধগুলো প্রোটিন কমপ্লেক্স গঠনে বাধা দিয়ে এই প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া এগুলো কোষের ভেতরের অকেজো অংশ, যেমন ক্ষয়ে যাওয়া মাইটোকন্ড্রিয়া বা বিকৃত প্রোটিনগুলোকে পরিষ্কার বা রিসাইকেল করতে উৎসাহ দেয়। এর ফলে কোষগুলো দীর্ঘ সময় সচল থাকে। ওষুধগুলো শরীরের পুষ্টি শনাক্তের জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্টেম সেলের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা পুরোনো টিস্যুগুলোকে নতুন ও কার্যকর কোষ দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারে।
ইঁদুরের ওপর করা একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই ওষুধগুলো ‘হেলথস্প্যান’ বা সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মেয়াদ বাড়াতে সক্ষম। তবে এটি জীবনকাল বা আয়ু বাড়াতে পারে কি না, তার কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া ল্যাবরেটরির প্রাথমিক কাজ আর মানুষের ওপর যথাযথ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা চিকিৎসা পরীক্ষা এক কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক মানুষ চিকিৎসকদের রাজি করিয়ে ‘অফ-লেবেল’ বা অনুমোদিত ব্যবহারের বাইরে গিয়ে এই ওষুধগুলো সংগ্রহ করছেন।
আপাতদৃষ্টিতে এটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ মনে হতে পারে। স্বল্পমেয়াদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ওষুধগুলো নিরাপদ হলেও দীর্ঘমেয়াদি বা সারা জীবন ব্যবহারের ফল কী হতে পারে, তা এখনো অজানা। এই ওষুধের প্রভাবে ওজন কমার পাশাপাশি শরীরের পেশির ঘনত্ব কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। অনেক ব্যবহারকারী এই ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন এবং যেহেতু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণ নেই, তাই তারা ইন্টারনেট ফোরামগুলোতে একে অপরের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং টিপস বিনিময় করছেন।
ফার্মাকোলজির প্রান্তিক পর্যায়ে এটি এখন একটি বড় ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। যেখানে মানুষ প্রথাগত চিকিৎসার বাইরে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের ওপর অনানুষ্ঠানিক পরীক্ষা চালাচ্ছে। যাঁরা এখন রোগ প্রতিরোধের আশায় আগাম জিএলপি-১ ওষুধ নিচ্ছেন, তাঁরা কি ভবিষ্যতে এর জন্য অনুশোচনা করবেন, নাকি এর সুফল পেয়ে অনেক দিন বেঁচে থাকবেন—তা শুধু সময়ই বলতে পারবে।
ওষুধের যেমন নিরাময় করার ক্ষমতা আছে, তেমনি ক্ষতি করার ক্ষমতাও রয়েছে। আইবুপ্রোফেনের মতো ওষুধগুলো কার্যকর এবং নিরাপদ হলেও রোগীদের এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত—বিশেষ করে যাদের কিডনি রোগের ঝুঁকি আছে।’ তিনি রোগীদের প্রয়োজনে বিকল্প ওষুধ ব্যবহারের কথা বিবেচনা করতে এবং কোনো সংশয় থাকলে ফার্মাসিস্টের৫ ঘণ্টা আগে
ঈদুল ফিতর মানেই শিকড়ের টানে ঘরে ফেরা। যান্ত্রিক শহরের ব্যস্ততা ফেলে প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে প্রতিবছর লাখো মানুষ নাড়ির টানে গ্রামের বাড়ি ছোটেন। কিন্তু এই আনন্দের যাত্রায় আমাদের অজান্তে সঙ্গী হতে পারে কোটি কোটি অদৃশ্য জীবাণু।১৪ ঘণ্টা আগে
কন্টাক্ট লেন্স হলো একটি ছোট, পাতলা, স্বচ্ছ বা অর্ধ স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরি ডিভাইস, যা সরাসরি চোখের কর্নিয়ার ওপর বসানো হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, চোখের দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখা—যেভাবে চশমা কাজ করে। ঈদের আনন্দ ও সাজগোজের পূর্ণতা দিতে অনেকে চশমার বদলে কন্টাক্ট লেন্স বেছে নেন। তবে উৎসবের...১৫ ঘণ্টা আগে
অটিজম চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনা দেখাচ্ছে চীনের তৈরি হিউম্যানয়েড রোবট। দেশটির প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ অটিজমে আক্রান্ত মানুষের জন্য এই প্রযুক্তি হতে পারে বড় ভরসা। মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম সিগন্যাল শনাক্ত করে কোনো অপারেশন ছাড়াই এই রোবট বুঝে নেয় শিশুর মনোযোগ ও প্রতিক্রিয়া।১৫ ঘণ্টা আগে