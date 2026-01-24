কোন খাবার ফ্রিজে রাখবেন না

আধুনিক জীবনব্যবস্থায় ফ্রিজ একটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রবিশেষ, যা আমাদের জীবনযাত্রায় মিশে গেছে। এর ভালো দিক হলো, আমাদের নাগরিক জীবনে কিছু কাজ কমিয়ে দিয়েছে; যার কারণে ঘরে প্রথমেই দরকার একটা ফ্রিজ। ফ্রিজে খাবার রাখলে সেটি সতেজ থাকার মূল কারণ হলো তাপমাত্রা কম থাকা। কম তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম জীবাণু বৃদ্ধি পেতে অনেক সময় নেয়। যদিও ফ্রিজ আধুনিক জীবনে প্রয়োজনীয় বাস্তবতা, তবু ফ্রিজে সব খাবার যে ভালো থাকবে, তার নিশ্চয়তা নেই। এ জন্য জানতে হবে ফ্রিজে কোন কোন খাবার রাখা যাবে না।
যেসব খাবার রাখা যাবে না
কিছু খাবার ফ্রিজে কত দিন রাখা যায়
খাবার সঠিকভাবে সংরক্ষণের উপায়
চিকিৎসকের পরামর্শ: আলমগীর আলম, খাদ্য পথ্য ও আকুপ্রেশার বিশেষজ্ঞ প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র
