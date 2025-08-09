থাইরয়েড ক্যানসার কেন হয়

ডা. মো. আব্দুল হাফিজ শাফী
থাইরয়েড গ্রন্থিতে টিউমার হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো থাইরয়েড গ্রন্থির এই টিউমারগুলো থেকে ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ ধরনের ক্যানসারকে থাইরয়েড ক্যানসার বলে।
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থি বা এর অংশবিশেষ ফুলে ওঠা মানেই কিন্তু ক্যানসার নয়। থাইরয়েড গ্রন্থির কোনো অংশের কোষের সংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়লে সেটি থাইরয়েড ক্যানসার। গত তিন দশকে থাইরয়েড ক্যানসারের ঘটনা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে।
থাইরয়েড ক্যানসার যে কারও হতে পারে। এই ক্যানসারের বিষয়গুলো জানা থাকতে হবে, সেগুলো হলো—
লিঙ্গ: থাইরয়েড ক্যানসার পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এটি নারীদের সপ্তম সর্বাধিক প্রচলিত ক্যানসার।
বয়স: থাইরয়েড ক্যানসার যেকোনো বয়সে হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও সাধারণত ৩০ থেকে ৬৫ বছরের বয়সী মানুষের মধ্যে বেশি নির্ণয় করা হয়।
পারিবারিক ইতিহাস: পরিবারের কারও যদি থাইরয়েড ক্যানসার বা এর কিছু জেনেটিক লক্ষণ থাকে, তাহলে পরিবারের অন্যদের ঝুঁকি বেশি থাকে। মেডুলারি টাইপ থাইরয়েড ক্যানসারে এ ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।
বিকিরণের প্রকাশ: বিকিরণের সংস্পর্শে এলে, বিশেষ করে শৈশবকালে থাইরয়েড ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। এ থেকে বাঁচার জন্য মাথা ও ঘাড়ের অঞ্চলে বিকিরণ থেরাপি নেওয়ার সময় থাইরয়েডকে রক্ষা করার জন্য শিল্ড ব্যবহার করা উচিত। ইমেজিং পরীক্ষার সময় সর্বনিম্ন বিকিরণ ডোজ ব্যবহার করা উচিত, যা থেকে সঠিক রোগ নির্ণয় করা যায়।
দীর্ঘস্থায়ী গলগণ্ড (গয়েটার): দীর্ঘস্থায়ী গলগণ্ড এ ধরনের ক্যানসারের সামান্য ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
হাশিমোটো থাইরয়েডাইটিস: হাশিমোটো থাইরয়েডাইটিসের মতো একটি অটোইমিউন অবস্থা এ ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি কিছুটা বাড়িয়ে দিতে পারে।
থাইরয়েড ক্যানসারের লক্ষণ
» গলার সম্মুখভাগে ফুলে ওঠা এবং এই ফোলা খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে ঢোক গেলার সময় ওঠানামা করে। ক্যানসার হলে সেই ফোলা অংশটি বেশ শক্ত হয়। সঙ্গে ওজন কমে যায়।
» থাইরয়েড গ্রন্থির আশপাশে একটি বা একাধিক টিউমার হতে পারে। এর উভয় পাশেও টিউমার হতে পারে। আশপাশের লিম্ফ নোডগুলো ফুলে উঠতে পারে।
» থাইরয়েড টিউমার স্নায়ুকে আক্রান্ত করলে গলার স্বর পরিবর্তন হতে পারে। গলার স্বর মোটা বা ফ্যাসফেসে হয়ে যেতে পারে।
» থাইরয়েড টিউমার শ্বাসনালির ওপর চাপ সৃষ্টির ফলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে।
থাইরয়েড ক্যানসারের চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে
অস্ত্রোপচার: থাইরয়েড ক্যানসারের ক্ষেত্রে কার্যকরী চিকিৎসা এটি। এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ থাইরয়েড গ্রন্থি বা ক্ষেত্রবিশেষে এর কিছু অংশ অপসারণ করা হয়। আক্রান্তের ধরনের ওপর নির্ভর করবে থাইরয়েড গ্রন্থির কতটুকু অপসারণ করতে হবে।
তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থেরাপি: এই থেরাপিতে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার করে ক্যানসার কোষ ধ্বংস করা হয়। অপারেশনের পর এর প্রকারভেদের ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট ডোজের রেডিও আয়োডিন থেরাপি দিতে হতে পারে।
হরমোন থেরাপি: এর মাধ্যমে থাইরয়েড হরমোন প্রতিস্থাপন করা হয়।
রেডিয়েশন থেরাপি: এই থেরাপিতে ক্যানসার কোষ ধ্বংস করতে বিকিরণ ব্যবহার করা হয়। এনাপ্লাস্টিক নামক থাইরয়েড ক্যানসারে রেডিয়েশন থেরাপি দেওয়া হয়।
থাইরয়েড ক্যানসারের রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, অপারেশনের পর চিকিৎসকের অধীনে সারা জীবন ফলোআপে থাকতে হবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: আবাসিক সার্জন (ইএনটি), সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
থাইরয়েড গ্রন্থিতে টিউমার হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো থাইরয়েড গ্রন্থির এই টিউমারগুলো থেকে ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ ধরনের ক্যানসারকে থাইরয়েড ক্যানসার বলে।
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থি বা এর অংশবিশেষ ফুলে ওঠা মানেই কিন্তু ক্যানসার নয়। থাইরয়েড গ্রন্থির কোনো অংশের কোষের সংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়লে সেটি থাইরয়েড ক্যানসার। গত তিন দশকে থাইরয়েড ক্যানসারের ঘটনা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে।
থাইরয়েড ক্যানসার যে কারও হতে পারে। এই ক্যানসারের বিষয়গুলো জানা থাকতে হবে, সেগুলো হলো—
লিঙ্গ: থাইরয়েড ক্যানসার পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এটি নারীদের সপ্তম সর্বাধিক প্রচলিত ক্যানসার।
বয়স: থাইরয়েড ক্যানসার যেকোনো বয়সে হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও সাধারণত ৩০ থেকে ৬৫ বছরের বয়সী মানুষের মধ্যে বেশি নির্ণয় করা হয়।
পারিবারিক ইতিহাস: পরিবারের কারও যদি থাইরয়েড ক্যানসার বা এর কিছু জেনেটিক লক্ষণ থাকে, তাহলে পরিবারের অন্যদের ঝুঁকি বেশি থাকে। মেডুলারি টাইপ থাইরয়েড ক্যানসারে এ ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।
বিকিরণের প্রকাশ: বিকিরণের সংস্পর্শে এলে, বিশেষ করে শৈশবকালে থাইরয়েড ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। এ থেকে বাঁচার জন্য মাথা ও ঘাড়ের অঞ্চলে বিকিরণ থেরাপি নেওয়ার সময় থাইরয়েডকে রক্ষা করার জন্য শিল্ড ব্যবহার করা উচিত। ইমেজিং পরীক্ষার সময় সর্বনিম্ন বিকিরণ ডোজ ব্যবহার করা উচিত, যা থেকে সঠিক রোগ নির্ণয় করা যায়।
দীর্ঘস্থায়ী গলগণ্ড (গয়েটার): দীর্ঘস্থায়ী গলগণ্ড এ ধরনের ক্যানসারের সামান্য ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
হাশিমোটো থাইরয়েডাইটিস: হাশিমোটো থাইরয়েডাইটিসের মতো একটি অটোইমিউন অবস্থা এ ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি কিছুটা বাড়িয়ে দিতে পারে।
থাইরয়েড ক্যানসারের লক্ষণ
» গলার সম্মুখভাগে ফুলে ওঠা এবং এই ফোলা খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে ঢোক গেলার সময় ওঠানামা করে। ক্যানসার হলে সেই ফোলা অংশটি বেশ শক্ত হয়। সঙ্গে ওজন কমে যায়।
» থাইরয়েড গ্রন্থির আশপাশে একটি বা একাধিক টিউমার হতে পারে। এর উভয় পাশেও টিউমার হতে পারে। আশপাশের লিম্ফ নোডগুলো ফুলে উঠতে পারে।
» থাইরয়েড টিউমার স্নায়ুকে আক্রান্ত করলে গলার স্বর পরিবর্তন হতে পারে। গলার স্বর মোটা বা ফ্যাসফেসে হয়ে যেতে পারে।
» থাইরয়েড টিউমার শ্বাসনালির ওপর চাপ সৃষ্টির ফলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে।
থাইরয়েড ক্যানসারের চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে
অস্ত্রোপচার: থাইরয়েড ক্যানসারের ক্ষেত্রে কার্যকরী চিকিৎসা এটি। এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ থাইরয়েড গ্রন্থি বা ক্ষেত্রবিশেষে এর কিছু অংশ অপসারণ করা হয়। আক্রান্তের ধরনের ওপর নির্ভর করবে থাইরয়েড গ্রন্থির কতটুকু অপসারণ করতে হবে।
তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থেরাপি: এই থেরাপিতে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার করে ক্যানসার কোষ ধ্বংস করা হয়। অপারেশনের পর এর প্রকারভেদের ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট ডোজের রেডিও আয়োডিন থেরাপি দিতে হতে পারে।
হরমোন থেরাপি: এর মাধ্যমে থাইরয়েড হরমোন প্রতিস্থাপন করা হয়।
রেডিয়েশন থেরাপি: এই থেরাপিতে ক্যানসার কোষ ধ্বংস করতে বিকিরণ ব্যবহার করা হয়। এনাপ্লাস্টিক নামক থাইরয়েড ক্যানসারে রেডিয়েশন থেরাপি দেওয়া হয়।
থাইরয়েড ক্যানসারের রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, অপারেশনের পর চিকিৎসকের অধীনে সারা জীবন ফলোআপে থাকতে হবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: আবাসিক সার্জন (ইএনটি), সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
খর্বাকৃতি বা শর্ট স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে শিশুদের উচ্চতা বয়সের তুলনায় কম হয়। কোনো শিশুর উচ্চতা থার্ড সেন্টাইলের নিচে হলে খর্বকায় হিসেবে ধরা হয়।২ মিনিট আগে
প্রতিদিন ঠিকমতো ঘুমানো শরীরের জন্য কতটা জরুরি, তা প্রায় সবাই জানি। এই ঘুমের অনিয়ম শরীরের ওপর কতটা ভয়ংকর প্রভাব ফেলতে পারে, তা এবার নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে।২ ঘণ্টা আগে
এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কারও মৃত্যু হয়নি। তবে এ সময়ে সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ১৯০ জন রোগী। আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ অ্যান্ড ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১৬ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ৪০৮ জন ডেঙ্গু রোগী।২ দিন আগে