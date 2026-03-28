মেনোপজ নারীর জীবনের নতুন অধ্যায়

মেনোপজ মানেই নারীর জীবনের শেষ সময় নয়; বরং এক নতুন অধ্যায়ের সূচনামাত্র। পিরিয়ড শুরু যেমন নারীদের জীবনে একটি স্বাভাবিক ঘটনা, তেমনি পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাওয়াও। এ সময়ে জীবনকে নতুনভাবে সাজিয়ে নিতে হবে এবং তা উপভোগ করতে হবে। নারীদের পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেলে একে মেনোপজ বলে এবং পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগের সময়টাকে পেরি-মেনোপজ বলা হয়। সাধারণত বাংলাদেশে নারীদের ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সে পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায়।
এ সময়ে শরীরে নানা লক্ষণ দেখা দেয়, যাকে মেনোপজাল সিনড্রোম বলে। যেমন—
» অতিরিক্ত গরম লাগা
» পিরিয়ড অনিয়মিত বা বন্ধ হয়ে যাওয়া
» যোনিপথ শুষ্ক হয়ে যাওয়া
» ঘুম কমে যাওয়া
» মুড সুইং
» বুক ধড়ফড় করা
» হাত-পা জ্বালাপোড়া করা
» যৌন ইচ্ছা বা আগ্রহ কমে যাওয়া
» ভুলে যাওয়া বা ব্রেন ফগ
মেনোপজের কারণ
» বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি হরমোন ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন কমে যাওয়া।
» সার্জারির মাধ্যমে জরায়ু বা ওভারি কেটে ফেলা।
» কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি।
মেনোপজে স্বাস্থ্যঝুঁকি কিছু শারীরিক রোগ মেনোপজের কারণে বাড়তে পারে। যেমন—
» হৃদ্রোগ
» হাড় ক্ষয় বা অস্টিওপোরোসিস
» প্রস্রাব আটকে রাখতে না পারা
» যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া
» ওজন বাড়া
এ সময়ে করণীয়
» প্রোটিন, বাদাম ও সবুজ ফলমূলের মতো খাবার খেতে হবে নিয়মিত।
» প্রতিদিন ৩০-৪০ মিনিট ব্যায়াম করা।
» চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজনে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নেওয়া।
» নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো।
ডা. মো. মাজহারুল হক তানিম
ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ, অরোরা স্পেশালাইজড হাসপাতাল,কাকরাইল, ঢাকা
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম বড় বিপ্লব ছিল অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধের আবিষ্কার। একসময় যে সামান্য সংক্রমণে মানুষ মৃত্যুবরণ করত, এই ওষুধগুলো তা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ সেই আশীর্বাদই অভিশাপে পরিণত হতে চলেছে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স কিংবা এএমআর বা ওষুধের....২ ঘণ্টা আগে
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই নিয়মিত রক্তে সুগার লেভেল বা শর্করা পরীক্ষা করেন। তবে প্রায় ৪০ শতাংশই তাঁদের এইচবিএ১সি মান কী, তা মনে রাখতে পারেন না বা এ সম্পর্কে জানেন না।১২ ঘণ্টা আগে
‘অ্যাকশন বলতে কাউকে শাস্তি দেওয়া বা বন্ধ করে দেওয়া নয়; যেখানে উন্নতির প্রয়োজন, সেখানে উন্নয়ন নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। তবে গভীর অবহেলা বা গুরুতর অনিয়ম পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে...’৪ দিন আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটিতে রোগীদের সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ)। ছুটির মধ্যেই আজ বৃহস্পতিবার বহির্বিভাগ খোলা রাখা হয়েছিল। এদিন মোট ৬৮৫ জন রোগীকে সেবা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ২২ মার্চও (রোববার) বহির্বিভাগ খোলা থাকবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল পরিচালক।৯ দিন আগে