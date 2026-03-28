Ajker Patrika
চিকিৎসকের পরামর্শ

মেনোপজ নারীর জীবনের নতুন অধ্যায়

ডা. মো. মাজহারুল হক তানিম 
ছবি: সংগৃহীত

মেনোপজ মানেই নারীর জীবনের শেষ সময় নয়; বরং এক নতুন অধ্যায়ের সূচনামাত্র। পিরিয়ড শুরু যেমন নারীদের জীবনে একটি স্বাভাবিক ঘটনা, তেমনি পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাওয়াও। এ সময়ে জীবনকে নতুনভাবে সাজিয়ে নিতে হবে এবং তা উপভোগ করতে হবে। নারীদের পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেলে একে মেনোপজ বলে এবং পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগের সময়টাকে পেরি-মেনোপজ বলা হয়। সাধারণত বাংলাদেশে নারীদের ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সে পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায়।

এ সময়ে শরীরে নানা লক্ষণ দেখা দেয়, যাকে মেনোপজাল সিনড্রোম বলে। যেমন—

» অতিরিক্ত গরম লাগা

» পিরিয়ড অনিয়মিত বা বন্ধ হয়ে যাওয়া

» যোনিপথ শুষ্ক হয়ে যাওয়া

» ঘুম কমে যাওয়া

» মুড সুইং

» বুক ধড়ফড় করা

» হাত-পা জ্বালাপোড়া করা

» যৌন ইচ্ছা বা আগ্রহ কমে যাওয়া

» ভুলে যাওয়া বা ব্রেন ফগ

মেনোপজের কারণ

» বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি হরমোন ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন কমে যাওয়া।

» সার্জারির মাধ্যমে জরায়ু বা ওভারি কেটে ফেলা।

» কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি।

মেনোপজে স্বাস্থ্যঝুঁকি কিছু শারীরিক রোগ মেনোপজের কারণে বাড়তে পারে। যেমন—

» হৃদ্‌রোগ

» হাড় ক্ষয় বা অস্টিওপোরোসিস

» প্রস্রাব আটকে রাখতে না পারা

» যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া

» ওজন বাড়া

এ সময়ে করণীয়

» প্রোটিন, বাদাম ও সবুজ ফলমূলের মতো খাবার খেতে হবে নিয়মিত।

» প্রতিদিন ৩০-৪০ মিনিট ব্যায়াম করা।

» চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজনে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নেওয়া।

» নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো।

ডা. মো. মাজহারুল হক তানিম

ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ, অরোরা স্পেশালাইজড হাসপাতাল,কাকরাইল, ঢাকা

বিষয়:

নারীছাপা সংস্করণস্বাস্থ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জিয়ার নাম না বলায় বিএনপির স্বাধীনতার অনুষ্ঠান বর্জন, ইউএনও বদলি

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

খারগ দ্বীপের দখলে ভেঙে পড়বে আইআরজিসি, শেষ হবে যুদ্ধ: হোয়াইট হাউস

টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ নিহত ৫

ইরানের প্রেসিডেন্টের পুত্র ইউসেফ পেজেশকিয়ানের ডায়েরিতে উঠে এল যুদ্ধের চিত্র

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববাসীর সামনে এক নীরব ঘাতক

বিশ্ববাসীর সামনে এক নীরব ঘাতক

আমির হামজার বিস্ফোরক মন্তব্য: ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী টুকু নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী’

আমির হামজার বিস্ফোরক মন্তব্য: ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী টুকু নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী’

জিয়ার নাম না বলায় বিএনপির স্বাধীনতার অনুষ্ঠান বর্জন, ইউএনও বদলি

জিয়ার নাম না বলায় বিএনপির স্বাধীনতার অনুষ্ঠান বর্জন, ইউএনও বদলি

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁস করেন তিনি, ভাগ্যে কী ঘটেছিল

সম্পর্কিত

বিশ্ববাসীর সামনে এক নীরব ঘাতক

বিশ্ববাসীর সামনে এক নীরব ঘাতক

মেনোপজ নারীর জীবনের নতুন অধ্যায়

মেনোপজ নারীর জীবনের নতুন অধ্যায়

রক্তের শর্করা মাপলেও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করান না ৪০ শতাংশ

রক্তের শর্করা মাপলেও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করান না ৪০ শতাংশ

দেশব্যাপী হাসপাতাল-ক্লিনিকে অভিযান হবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

দেশব্যাপী হাসপাতাল-ক্লিনিকে অভিযান হবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী