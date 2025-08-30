Ajker Patrika
মানসিক চাপ পেটের মেদ বাড়ায়

ফিচার ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত

শুধু ডায়েট বা নিয়মিত ব্যায়াম করেই পেটের মেদ কমানো সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, পেটের মেদ কমাতে চাইলে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত ও ভালো ঘুম, আর সারা দিনে শরীর সচল রাখার অভ্যাস করতে হবে। এসবের সঙ্গে সরাসরি জড়িত আছে পেটের মেদের সমস্যা।

স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম করেও পেটের চর্বি না কমার মূল কারণ আমাদের জীবনযাপন। তাই স্থায়ীভাবে পেটের মেদ কমাতে চাইলে কেবল খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন জরুরি।

যেভাবে পেটের মেদ বাড়ে

দীর্ঘ সময় মানসিক চাপে থাকলে শরীর থেকে কর্টিসল নামক একটি হরমোন বেশি নিঃসৃত হয়। যদিও বেঁচে থাকার জন্য কর্টিসল জরুরি। তবে

এর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটি মিষ্টি ও বেশি চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়ায় এবং শরীরকে পেটের অংশে মেদ জমা করার সংকেত দেয়। তাই খেয়াল রাখতে হবে, যখন খুব বেশি মানসিক চাপে থাকেন, তখন আপনার খাদ্যাভ্যাসে তেমন পরিবর্তন না এলেও কোমরের মাপ বেড়ে যায়।

হরমোনের সম্পর্ক ‘সাইকোসোম্যাটিক মেডিসিন’ জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কর্টিসলের উচ্চ মাত্রার সঙ্গে পেটের মেদ বেড়ে যাওয়ার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

যা করতে পারেন

প্রতিদিনের রুটিনে মানসিক চাপ কমানোর কিছু উপায় যোগ করুন। যেমন, যেকোনো সৃজনশীল কাজের অনুশীলন, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম অথবা শান্ত পরিবেশে কিছুক্ষণ হাঁটা ইত্যাদি।

সূত্র: হেলথশট

