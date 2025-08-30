মানসিক চাপ পেটের মেদ বাড়ায়

ফিচার ডেস্ক
শুধু ডায়েট বা নিয়মিত ব্যায়াম করেই পেটের মেদ কমানো সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, পেটের মেদ কমাতে চাইলে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত ও ভালো ঘুম, আর সারা দিনে শরীর সচল রাখার অভ্যাস করতে হবে। এসবের সঙ্গে সরাসরি জড়িত আছে পেটের মেদের সমস্যা।
স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম করেও পেটের চর্বি না কমার মূল কারণ আমাদের জীবনযাপন। তাই স্থায়ীভাবে পেটের মেদ কমাতে চাইলে কেবল খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন জরুরি।
যেভাবে পেটের মেদ বাড়ে
দীর্ঘ সময় মানসিক চাপে থাকলে শরীর থেকে কর্টিসল নামক একটি হরমোন বেশি নিঃসৃত হয়। যদিও বেঁচে থাকার জন্য কর্টিসল জরুরি। তবে
এর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটি মিষ্টি ও বেশি চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়ায় এবং শরীরকে পেটের অংশে মেদ জমা করার সংকেত দেয়। তাই খেয়াল রাখতে হবে, যখন খুব বেশি মানসিক চাপে থাকেন, তখন আপনার খাদ্যাভ্যাসে তেমন পরিবর্তন না এলেও কোমরের মাপ বেড়ে যায়।
হরমোনের সম্পর্ক ‘সাইকোসোম্যাটিক মেডিসিন’ জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কর্টিসলের উচ্চ মাত্রার সঙ্গে পেটের মেদ বেড়ে যাওয়ার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।
যা করতে পারেন
প্রতিদিনের রুটিনে মানসিক চাপ কমানোর কিছু উপায় যোগ করুন। যেমন, যেকোনো সৃজনশীল কাজের অনুশীলন, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম অথবা শান্ত পরিবেশে কিছুক্ষণ হাঁটা ইত্যাদি।
সূত্র: হেলথশট
শুধু ডায়েট বা নিয়মিত ব্যায়াম করেই পেটের মেদ কমানো সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, পেটের মেদ কমাতে চাইলে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত ও ভালো ঘুম, আর সারা দিনে শরীর সচল রাখার অভ্যাস করতে হবে। এসবের সঙ্গে সরাসরি জড়িত আছে পেটের মেদের সমস্যা।
স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম করেও পেটের চর্বি না কমার মূল কারণ আমাদের জীবনযাপন। তাই স্থায়ীভাবে পেটের মেদ কমাতে চাইলে কেবল খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন জরুরি।
যেভাবে পেটের মেদ বাড়ে
দীর্ঘ সময় মানসিক চাপে থাকলে শরীর থেকে কর্টিসল নামক একটি হরমোন বেশি নিঃসৃত হয়। যদিও বেঁচে থাকার জন্য কর্টিসল জরুরি। তবে
এর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটি মিষ্টি ও বেশি চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়ায় এবং শরীরকে পেটের অংশে মেদ জমা করার সংকেত দেয়। তাই খেয়াল রাখতে হবে, যখন খুব বেশি মানসিক চাপে থাকেন, তখন আপনার খাদ্যাভ্যাসে তেমন পরিবর্তন না এলেও কোমরের মাপ বেড়ে যায়।
হরমোনের সম্পর্ক ‘সাইকোসোম্যাটিক মেডিসিন’ জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কর্টিসলের উচ্চ মাত্রার সঙ্গে পেটের মেদ বেড়ে যাওয়ার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।
যা করতে পারেন
প্রতিদিনের রুটিনে মানসিক চাপ কমানোর কিছু উপায় যোগ করুন। যেমন, যেকোনো সৃজনশীল কাজের অনুশীলন, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম অথবা শান্ত পরিবেশে কিছুক্ষণ হাঁটা ইত্যাদি।
সূত্র: হেলথশট
অলস চোখ বা অ্যাম্বলিওপিয়া হলো শিশুদের সাধারণ চোখের সমস্যা। এ ক্ষেত্রে চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে না। সাধারণভাবে চোখ সুস্থ থাকলেও মস্তিষ্ক একটি চোখ থেকে সঠিক সংকেত গ্রহণে ব্যর্থ হয়। ফলে একটি চোখ কম কার্যকর হয়ে পড়ে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চোখের দৃষ্টি দুর্বল হয়ে যায়। বাংলায়...২৬ মিনিট আগে
দাঁত শরীরের অন্যতম শক্ত অঙ্গ হলেও বিভিন্ন কারণে তা ভেঙে যেতে পারে। এটি ভাঙলে শুধু ব্যথা বা সংক্রমণের ঝুঁকিই বাড়ে না, বরং এর স্থায়িত্ব নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়।২ ঘণ্টা আগে
পোলট্রি শিল্পে ব্যবহৃত পানিতে মাত্রাতিরিক্ত ভারী ধাতু (হেভিমেটাল) শনাক্ত হয়েছে। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। তবে পোলট্রি মাংসে অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি থাকলেও তা নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) আয়োজিত গবেষণার ফলাফল অবহিতকরণ শীর্ষক সে২ দিন আগে
বাংলাদেশের টিকাদান কর্মসূচি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেও মাঠপর্যায়ে জনবল সংকট বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। দেশের ৪৫ জেলায় এখনো টিকাদানকর্মী নিয়োগ সম্পন্ন হয়নি। একই সঙ্গে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) বরাদ্দ জনবলের প্রায় ৪০ শতাংশ পদ শূন্য। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সহকারী, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক...২ দিন আগে