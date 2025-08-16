Ajker Patrika
বড়লোকদের গলা কাটেন সমস্যা নেই, গরিব রোগীদের ১৪-১৫টি টেস্ট দেওয়া বন্ধ করুন: আসিফ নজরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

গরিব রোগীদের অনর্থক টেস্ট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে চিকিৎসকদের উদ্দেশে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, রোগের কথা ভালোভাবে না শুনেই অনেক চিকিৎসক অনর্থক ১৪-১৫টি পরীক্ষা দেন। গরিব রোগীদের প্রতি এই অত্যাচার বন্ধ করুন।

আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএইচসিডিওএ) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও সাধারণ সভায় রোগীদের অভিযোগের প্রসঙ্গ টেনে এসব কথা বলেন তিনি।

রাজধানীর শাহবাগে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সায়েদুর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

একই মানের সেবা সব নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করতে অনুরোধ জানান আইন উপদেষ্টা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, চিকিৎসকদের বিষয়ে বেশ কিছু সাধারণ অভিযোগ তিনি প্রায়ই শোনেন, যার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসকেরা ভালোভাবে রোগের কথা না শুনেই পরামর্শপত্র লেখেন এবং অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা দেন। তিনি বলেন, ‘এই অত্যাচার বন্ধ করেন। বড়লোকদের গলা কাটেন সমস্যা নেই। গরিব রোগীদের ১৪-১৫টি টেস্ট দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করুন।’

রোগীদের নির্দিষ্ট কোম্পানির ওষুধ কিনতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠে আসে আইন উপদেষ্টার বক্তব্যে। আসিফ নজরুল বলেন, ‘পৃথিবীতে কোন জায়গায় হসপিটালে, প্রাইভেট ক্লিনিকে সব সময় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির জন্য নির্দিষ্ট টাইম থাকে ডাক্তারের?... আপনারা ওষুধ কোম্পানির দালাল? এ দেশে বড় বড় হসপিটালের ডাক্তাররা কি ওষুধ কোম্পানির মধ্যস্বত্বভোগী? কোন জায়গায় নামান আপনারা নিজেদের?’

স্বাস্থ্য খাতে অন্যায় মুনাফা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়) অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান। তিনি বলেন, ‘চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায়সংগত মুনাফা নিশ্চিতে নীতিমালা করা হবে। অন্যায় মুনাফা কাম্য নয়, স্বাস্থ্য খাতে এটি বন্ধ করা হবে।’

বিশেষ সহকারী বলেন, ‘অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরই সবচেয়ে বড় হচ্ছে স্বাস্থ্য খাতের বৈষম্য। এজন্য স্বাস্থ্য খাতের পুনর্গঠন কর্মকাণ্ডে এটিকে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্য খাত বলছি, শুধু সরকারি নয়। সরকারি-বেসরকারিসহ লাভজনক-অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সবাই মিলে ১৮ কোটি মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া চলমান। এ প্রক্রিয়ায় যার যার অবস্থান থেকে সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন।’

ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, ‘স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১০-১২ হাজার মানুষ শয্যা ছাড়া সেবা নিচ্ছেন। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মানুষের ক্ষোভ প্রশমন হবে না। চিকিৎসাসেবা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে একই মানে নিয়ে আসার উদ্যোগ চলমান। বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের কোনো বেতনকাঠামো নেই। এখানে বৈষম্য দূর করতে একটি বেতন বোর্ড গঠন করা হবে।’

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে হামলা ও চিকিৎসক নিগ্রহের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সব নির্যাতনই অন্যায়। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় বড় ধরনের শাস্তির বিধান রাখতে হবে।’

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুলআপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আগামী এক বছর ২৫ থেকে ১০০ কোটি টাকার ইনস্যুরেন্সের আওতায় দরিদ্র রোগীদের সেবা নিশ্চিত করা হবে। বছরে ৪-৫ বিলিয়ন ডলার চিকিৎসা বাবদ দেশের বাইরে চলে যায়। এই ব্যয় নিয়ন্ত্রণে এবং দেশের স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান বৃদ্ধিতে সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগ জোরদার করতে হবে। দেশে তিন ভাগের দুই ভাগ স্বাস্থ্যসেবা বেসরকারি পর্যায়ে হচ্ছে। বেসরকারি পর্যায়ে ১২ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হচ্ছে। দেশে ৯৯ শতাংশ বিশেষায়িত সেবা দেশেই সম্ভব। করোনার সময় এ সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে।

