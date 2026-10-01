বিশ্ব হার্ট দিবসে ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিশেষ আয়োজন

‘বিশ্ব হার্ট দিবস ২০২৬’ উপলক্ষে হৃদ্যন্ত্রের সুস্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা এবং আধুনিক কার্ডিয়াক চিকিৎসাসেবা আরও সহজলভ্য করার অঙ্গীকার নিয়ে মাসব্যাপী বিশেষ আয়োজন করেছে রাজধানীর ভাটারায় অবস্থিত ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব হার্ট দিবসে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে ইউনাইটেড কার্ডিয়াক সেন্টারের সাফল্য, অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বরের আয়োজনে এই হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া রোগীরা তাঁদের সুস্থ হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতার কথা জানান এবং ইউনাইটেড কার্ডিয়াক সেন্টারের ভবিষ্যৎ সেবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার সুযোগ পান।
২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব হার্ট দিবসে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে কার্ডিওলজি ও কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের অর্জন ও অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম টিটন, উপপরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অধ্যাপক ডা. হাসিনা বানু, সাবেক অধ্যাপক, কার্ডিওলজি বিভাগ, জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল।
অনুষ্ঠানে ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম টিটন বলেন, ‘ইউনাইটেড কার্ডিয়াক সেন্টারের দক্ষ চিকিৎসক দল, আধুনিক অবকাঠামো ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রমাণ করে যে উন্নতমানের কার্ডিয়াক চিকিৎসাসেবা এখন দেশের মাটিতেই পাওয়া সম্ভব। দেশের ভেতরেই এ ধরনের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত হওয়ায় রোগীদের বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাওয়া এবং এর সঙ্গে যুক্ত বিপুল ব্যয় থেকেও সাশ্রয় হবে।’
বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডা. হাসিনা বানু বলেন, ‘বাংলাদেশে হৃদ্রোগে আক্রান্তদের বেশির ভাগই বংশগত কারণে ঝুঁকিতে থাকেন, তাই চিকিৎসক হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব সাধারণ মানুষকে সচেতন করা ও এমন উদ্যোগ নেওয়া, যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হৃদ্রোগের ঝুঁকি নিয়ে বেড়ে না ওঠে।’
অনুষ্ঠানে ইউনাইটেড হেলথ কেয়ারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজামুদ্দিন হাসান রশিদ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবায় ইউনাইটেড গ্রুপের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। এ ছাড়াও ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটালের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম মোহসেন বলেন, ‘বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ কার্ডিওলজি চিকিৎসকেরা জানেন, ৪০ বছর আগেও দেশে বিশ্বের সমমানের আধুনিক কার্ডিয়াক প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের সুযোগ খুবই সীমিত ছিল। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে, আর বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই অগ্রযাত্রাকে আরও এগিয়ে নিতে ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটাল কাজ করছে, যাতে দেশের মানুষ উন্নতমানের কার্ডিয়াক চিকিৎসা দেশের মাটিতেই পান এবং চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে না হয়।’
পরদিন ৩০ সেপ্টেম্বর ‘Celebrating Life, Care & Recovery’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটালে হৃদ্রোগের চিকিৎসা নেওয়া সকল রোগীদের জন্য তাঁদের সংগ্রাম, চিকিৎসা ও সুস্থ হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে ইউনাইটেড কার্ডিয়াক সেন্টারের আধুনিক প্রযুক্তি, অভিজ্ঞ চিকিৎসক পুল এবং ক্রমবর্ধমান সেবার পরিধি সম্পর্কে তাঁদের জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় তপু বর্মণ। চিকিৎসা নেওয়া রোগীদের নিয়মিত খোঁজ নেওয়ার মাধ্যমে হাসপাতালটি রোগীর প্রতি তার দায়বদ্ধতা আরও এগিয়ে নিয়েছে।
হৃদ্রোগ সচেতনতার এই মাসব্যাপী কার্যক্রম শুরু হয়, ‘The 100 KM Walking Challenge’ এর মধ্য দিয়ে। এর পাশাপাশি রোগী ও স্বজনদের জন্য কার্ডিয়াক হেলথ চেকআপের সুযোগ রাখা হয় এবং পরিবারে হৃদ্রোগের ইতিহাস থাকা ব্যক্তিদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়।
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