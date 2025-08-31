সুপার স্পেশালাইজ্ড হাসপাতালে চালু হলো রোবোটিক পুনর্বাসন কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও দীর্ঘমেয়াদি স্নায়বিক সমস্যার রোগীদের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন হলো। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) সুপার স্পেশালাইজ্ড হাসপাতালে দেশের প্রথম সর্বাধুনিক রোবোটিক পুনর্বাসন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে।
‘রোবোটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার’ উদ্বোধন উপলক্ষে বিএমইউ হাসপাতালের লেকচার হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে জানানো হয়, চীনের সহযোগিতায় স্থাপিত এ সেন্টারে রয়েছে ৫৭টি রোবট, যার মধ্যে ২২টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই)।
এগুলোর মাধ্যমে রোগীদের উন্নত ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন সেবা দেওয়া যাবে। চীনের সাত সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল ২৯ জন দেশীয় চিকিৎসক ও ফিজিওথেরাপিস্টকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সেন্টারের সেবাগুলো প্রাথমিকভাবে জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের জন্য বিনা মূল্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সাধারণ রোগীদের জন্যও এই সেবা চালু হবে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। সভাপতিত্ব করেন বিএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে নূরজাহান বেগম বলেন, ‘রোবোটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার দেশের চিকিৎসা খাতে এক বড় অগ্রগতি। এই সেন্টারকে টেকসই করতে হবে এবং ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন জেলায় এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে।’
উপদেষ্টা চীনের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘চীন আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সহায়তা দিয়েছে। ৫৭টি রোবট ও প্রশিক্ষণ আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা করেছে।’
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের চিকিৎসা খাতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি স্থানান্তরের কেন্দ্রবিন্দু হবে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এখান থেকে প্রযুক্তিভিত্তিক চিকিৎসা সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে বলে আমরা আশা করি।’
চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে চীন সব সময় সহযোগিতা করবে। আন্তর্জাতিক মানের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সরবরাহ করে আমরা বাংলাদেশের পাশে আছি এবং থাকব।’
বিএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক শাহিনুল আলম বলেন, ‘এটি দেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। রোবোটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারকে ট্রেনিং অব দ্য ট্রেনার্স মডেল হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যাতে এই সেবা সারা দেশে ছড়িয়ে যায়।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আব্দুস শাকুর বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ার খুব কম দেশেই এমন সেন্টার আছে। উন্নত প্রযুক্তির এই সেবা বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করবে এবং হাজারো রোগীর জীবনমান উন্নত করবে।’
সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, সেন্টারটি পক্ষাঘাত ও স্নায়ুরোগে আক্রান্ত মানুষের জীবনে নতুন আশার আলো জ্বালবে। এটি দেশের চিকিৎসা খাতে প্রযুক্তিনির্ভর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।
দেশে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও দীর্ঘমেয়াদি স্নায়বিক সমস্যার রোগীদের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন হলো। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) সুপার স্পেশালাইজ্ড হাসপাতালে দেশের প্রথম সর্বাধুনিক রোবোটিক পুনর্বাসন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে।
‘রোবোটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার’ উদ্বোধন উপলক্ষে বিএমইউ হাসপাতালের লেকচার হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে জানানো হয়, চীনের সহযোগিতায় স্থাপিত এ সেন্টারে রয়েছে ৫৭টি রোবট, যার মধ্যে ২২টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই)।
এগুলোর মাধ্যমে রোগীদের উন্নত ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন সেবা দেওয়া যাবে। চীনের সাত সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল ২৯ জন দেশীয় চিকিৎসক ও ফিজিওথেরাপিস্টকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সেন্টারের সেবাগুলো প্রাথমিকভাবে জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের জন্য বিনা মূল্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সাধারণ রোগীদের জন্যও এই সেবা চালু হবে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। সভাপতিত্ব করেন বিএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে নূরজাহান বেগম বলেন, ‘রোবোটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার দেশের চিকিৎসা খাতে এক বড় অগ্রগতি। এই সেন্টারকে টেকসই করতে হবে এবং ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন জেলায় এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে।’
উপদেষ্টা চীনের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘চীন আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সহায়তা দিয়েছে। ৫৭টি রোবট ও প্রশিক্ষণ আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা করেছে।’
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের চিকিৎসা খাতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি স্থানান্তরের কেন্দ্রবিন্দু হবে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এখান থেকে প্রযুক্তিভিত্তিক চিকিৎসা সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে বলে আমরা আশা করি।’
চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে চীন সব সময় সহযোগিতা করবে। আন্তর্জাতিক মানের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সরবরাহ করে আমরা বাংলাদেশের পাশে আছি এবং থাকব।’
বিএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক শাহিনুল আলম বলেন, ‘এটি দেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। রোবোটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারকে ট্রেনিং অব দ্য ট্রেনার্স মডেল হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যাতে এই সেবা সারা দেশে ছড়িয়ে যায়।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আব্দুস শাকুর বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ার খুব কম দেশেই এমন সেন্টার আছে। উন্নত প্রযুক্তির এই সেবা বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করবে এবং হাজারো রোগীর জীবনমান উন্নত করবে।’
সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, সেন্টারটি পক্ষাঘাত ও স্নায়ুরোগে আক্রান্ত মানুষের জীবনে নতুন আশার আলো জ্বালবে। এটি দেশের চিকিৎসা খাতে প্রযুক্তিনির্ভর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।
ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা সময় নির্ধারণ করে খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতি গত দশক থেকে একটি জনপ্রিয় ডায়েট ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে আপনাকে ক্যালরি গুনতে হয় না, শুধু খাবারের সময় বদলাতে হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কিছুটা সময় না খেয়ে থাকতে হয়। প্রযুক্তি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এই ডায়েটকে জীববিদ্৯ ঘণ্টা আগে
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে আরও ৩৬৭ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ডেঙ্গু বিষয়ক হালনাগাদকৃত এ তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।১ দিন আগে
খাবার আমাদের শরীরের জ্বালানি। পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণীর শারীরিক গঠন এবং কোষের কাজের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন খাবার প্রয়োজন হয়। সেই খাবারই আমাদের শরীর সুস্থ-সবল রাখতে সহায়তা করে। কিন্তু খাবার শরীরের চাহিদা অনুযায়ী না হলে তা বিপরীত কাজ করতে পারে।১ দিন আগে
অ্যানাটমি ডাক্তারদের প্রণোদনা এবং দ্রুত আইন প্রণয়নের আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন। গতকাল শুক্রবার রাতে ঢাকার বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অ্যানাটমিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশের ১২ তম জাতীয় সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক এই আশ্বাস১ দিন আগে