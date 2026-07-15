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স্বাস্থ্য

হাম: উপসর্গে আরও ৫ জনের মৃত্যু, মোট ৭৭১

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ জুলাই ২০২৬, ১৯: ৪৩
হাম: উপসর্গে আরও ৫ জনের মৃত্যু, মোট ৭৭১
ফাইল ছবি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো মৃত্যু নেই।

আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত) নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ১৭২ জনের। এ ছাড়া হামের উপসর্গ দেখা গেছে ৯২০ জনের।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গে মারা গেছে ৬৭৬ জন। একই সময়ে নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ৯৫ জনের। সব মিলিয়ে হাম ও হামের উপসর্গে মোট ৭৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে চারজন ঢাকা বিভাগের। আর একজন ময়মনসিংহ বিভাগের।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত সন্দেহভাজন হাম রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৪ হাজার ১৬৪ জনে। তাদের মধ্যে নিশ্চিত হাম রোগী ১৩ হাজার ৯০৭ জন। একই সময়ে ৯৬ হাজার ৮৭৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে চিকিৎসা শেষে ৯৩ হাজার ২৬০ জন বাড়ি ফিরেছে।

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বিষয়:

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরহাসপাতালহাম
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