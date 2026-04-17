Ajker Patrika
দেশ

'আওয়ামী লীগ ৫০ গুণ শক্তিশালী হয়ে ফিরবে'—বক্তব্যটি মাশরাফির নাকি অধ্যাপক কার্জনের

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
‘আওয়ামী লীগ ৫০ গুণ শক্তিশালী হয়ে ফিরবে’—বক্তব্যটি মাশরাফির নাকি অধ্যাপক কার্জনের
মাশরাফি বিন মুর্তজার মন্তব্য দাবিতে দাবিতে পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মুর্তজা-এর নামে একটি বক্তব্য সংবলিত ফটোকার্ড ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দাবি করা হচ্ছে, তিনি বলেছেন—‘আওয়ামী লীগের রাজনীতি হারিয়ে যাওয়ার নয়; বরং ৫০ গুণ শক্তিশালী হয়ে আসবে।’

এই দাবিতে ফেসবুকে পোস্ট আছে এখানে, এখানে

‘দৈনিক আমাদের খবর’ নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ এপ্রিল সকাল ৮টায় একটি পোস্ট করা হয়, যা সম্ভাব্য প্রথম পোস্ট এবং এটিই সবচেয়ে বেশি শেয়ার হয়েছে। শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) দুপুর ২টা পর্যন্ত পোস্টটিতে প্রায় ৫ হাজার ২০০ রিয়েকশন, ১২০টি কমেন্ট এবং ৪৯টি শেয়ার রয়েছে।

ভাইরাল ফটোকার্ডে প্রচারিত এমন বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা ও সমালোচনা দেখা গেছে। অনেক ব্যবহারকারী বিষয়টিকে সত্য ধরে নিয়ে কমেন্ট করেছেন। একজন কমেন্ট করেছেন, ‘ইতিহাস এরকমই বলে। যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল, তখন তারা এটা মাথায় রাখেনি, বিশ্বাস ও করেনি।’ আবার কেউ বলেছেন, ‘সংসদে আইন তো তারাই পাস করেছিল, এখন সেই আইনই তাদের ওপর প্রয়োগ হচ্ছে।’ অন্য একজন কমেন্ট করেছেন, ‘নিষিদ্ধ হওয়ার আগেই তো পালিয়েছে, এখন বিএনপির দোষ হচ্ছে।’ আরেকজন আবার ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, ‘৫০০ গুণ না? 😂।’ (লেখা ও বানান অপরিবর্তিত)

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

সংশ্লিষ্ট কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে অনুসন্ধান চালিয়ে কোনো সংবাদমাধ্যমে মাশরাফি বিন মুর্তজার এমন বক্তব্যের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীতে মাশরাফির ভেরিফায়েড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টগুলো পর্যবেক্ষণ করেও আলোচিত দাবি সংশ্লিষ্ট পক্ষে কোনো বক্তব্য বা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধানে দেখা যায়, ‘Daily Ajker Kantho’ নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে ৮ এপ্রিল ‘আওয়ামী লীগ হারিয়ে যাওয়ার নয়, ৫০ গুণ শক্তিশালী হয়ে ফিরবে: ড. কার্জন’ —শিরোনামে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়।

ওই পোস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ হাফিজুর রহমান কার্জনের বরাত দিয়ে বলা হয়, প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল, যার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি গভীরে প্রোথিত, তাকে আইন করে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বরং রাজনৈতিক চাপের মুখে দলটি ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসতে পারে।

আজকের কণ্ঠের পোস্ট (৮ এপ্রিল, ২০২৬)। ছবি: স্ক্রিনশট
আজকের কণ্ঠের পোস্ট (৮ এপ্রিল, ২০২৬)। ছবি: স্ক্রিনশট

পোস্টে ড. কার্জনের বরাত দিয়ে আরও উল্লেখ করা হয়, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা সাংবিধানিকভাবে টেকসই নাও হতে পারে এবং এটি ভবিষ্যতে অন্য দলগুলোর ক্ষেত্রেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ নজির তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি, বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তিনি শেখ হাসিনা-এর ভূমিকা ও দেশপ্রেমের মূল্যায়নের কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৮ আগস্ট ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির একটি অনুষ্ঠান থেকে লতিফ সিদ্দিকী, সাংবাদিক পান্না, অধ্যাপক কার্জন ও আব্দুল্লাহীল কাইউমসহ ১৬ জনকে আটক করা হয়। পরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ২৪ নভেম্বর অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জনের জামিন দেন হাইকোর্ট।

সাধারণত কোনো মাশরাফির মতো সেলিব্রিটি এমন মন্তব্য করলে তা গণমাধ্যমে গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু কোনো সংবাদ প্রতিবেদন বা ভিডিও পাওয়া যায়নি। বরং দেখা গেছে, বক্তব্যটি প্রথমে ‘আজকের কণ্ঠ’ নামের একটি ফেসবুক পেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের উদ্ধৃতি হিসেবে শেয়ার করা হয়। পরবর্তীতে সেই একই বক্তব্য মাশরাফি বিন মুর্তজার নামে প্রচার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত

মাশরাফি বিন মুর্তজার নামে ‘আওয়ামী লীগ ৫০ গুণ শক্তিশালী হয়ে ফিরবে’—এমন মন্তব্য সম্বলিত ফটোকার্ডটি ভুয়া। এ ধরনের কোনো বক্তব্য তিনি দেননি। আওয়ামী লীগের সমর্থনে নিয়মিত পোস্ট শেয়ার করা একটি ফেসবুক পেজে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ড. শেখ হাফিজুর রহমান কার্জনের উদ্ধৃতি মাশরাফির নামে প্রচার করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

বিষয়:

দেশসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমমাশরাফি বিন মুর্তজাফ্যাক্টচেক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পলিসি গ্রুপের বৈঠক: নিয়ম বদলে ৪ হাজার এসআই নিয়োগের চিন্তা

শিশুর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা

রাজধানীর শনির আখড়ায় মাদ্রাসাছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ

নতুন শত্রু খুঁজছে ইসরায়েল, তালিকার শীর্ষে পাকিস্তান-তুরস্ক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টানা ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন কিশোরগঞ্জ: অচল জনজীবন, নষ্ট হচ্ছে খাবার

টানা ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন কিশোরগঞ্জ: অচল জনজীবন, নষ্ট হচ্ছে খাবার

টানা ৩০ দিন শর্করা কম খেলে শরীরে যেসব পরিবর্তন দেখা যায়

টানা ৩০ দিন শর্করা কম খেলে শরীরে যেসব পরিবর্তন দেখা যায়

নতুন শত্রু খুঁজছে ইসরায়েল, তালিকার শীর্ষে পাকিস্তান-তুরস্ক

নতুন শত্রু খুঁজছে ইসরায়েল, তালিকার শীর্ষে পাকিস্তান-তুরস্ক

শিশুর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা

শিশুর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

সম্পর্কিত

‘আওয়ামী লীগ ৫০ গুণ শক্তিশালী হয়ে ফিরবে’—বক্তব্যটি মাশরাফির নাকি অধ্যাপক কার্জনের

‘আওয়ামী লীগ ৫০ গুণ শক্তিশালী হয়ে ফিরবে’—বক্তব্যটি মাশরাফির নাকি অধ্যাপক কার্জনের

অন্যের বিএনপিবিরোধী বক্তব্য হাসনাত আবদুল্লাহর নামে প্রচার

অন্যের বিএনপিবিরোধী বক্তব্য হাসনাত আবদুল্লাহর নামে প্রচার

গুম অধ্যাদেশ সংসদে উত্থাপিতই হয়নি, বাতিলের পক্ষে ইলিয়াস আলীর স্ত্রীর ভোট দেওয়ার দাবিটি মিথ্যা

গুম অধ্যাদেশ সংসদে উত্থাপিতই হয়নি, বাতিলের পক্ষে ইলিয়াস আলীর স্ত্রীর ভোট দেওয়ার দাবিটি মিথ্যা

ডাকাত আটকের ভিডিওকে পুলিশের গাড়িতে আসামির মৃত্যু দাবিতে প্রচার

ডাকাত আটকের ভিডিওকে পুলিশের গাড়িতে আসামির মৃত্যু দাবিতে প্রচার