Ajker Patrika
বিদেশ

ইরানকে ক্ষেপণাস্ত্র দিতে চান কিম জং উন— ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
ইরানকে ক্ষেপণাস্ত্র দিতে চান কিম জং উন— ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট
কিম জং উনের মন্তব্য দাবিতে ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

‘যদি ইরান চায়, আমরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করব। এটি মুছে ফেলার জন্য একটি ক্ষেপণাস্ত্রই যথেষ্ট’—কিম জং উনের এমন মন্তব্য দাবিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ফটোকার্ড ছড়িয়ে পড়েছে।

তাইওয়ানভিত্তিক একটি টেলিভিশন মাধ্যম China TV, জাতীয় দৈনিক যুগান্তর, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল নাগরিক টিভিসহ আরও কয়েকটি গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন ফেসবুক পেজ ও অ্যাকাউন্ট থেকে ফটোকার্ডটি ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হয়।

এই দাবিতে ফেসবুকে পোস্ট রয়েছে এখানে , এখানে , এখানে, এখানে, এখানে এবং এখানে

দাবিটি প্রথম ছড়ায় 中華微視 (China TV ) নামের একটি ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে। ২ মার্চ (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টা ৮ মিনিটে ‘BREAKING: KIM JONG UN: ‘IF IRAN ASKS, WE WILL PROVIDE MISSILES AGAINST ISRAEL. ONE...’ ক্যাপশনে পোস্টটি শেয়ার করা হয়। আজ বুধবার সকাল ১০টা পর্যন্ত পোস্টটিতে ১ লাখ ৯৩ হাজার রিয়েকশন, ১ লাখ ১৭ হাজার শেয়ার এবং ১৪ হাজার ৯০০ কমেন্ট পড়েছে।

একই দাবিতে নাগরিক টিভির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজেও একটি ফটোকার্ড শেয়ার করা হয়। গতকাল সন্ধ্যা ৭টায় শেয়ার করা ওই পোস্টে ৪ লাখ ৬৬ হাজার রিয়েকশন, ১১ হাজার শেয়ার এবং ১১ হাজার ২০০ কমেন্ট দেখা যায়।

আলোচিত দাবিতে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট
আলোচিত দাবিতে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

পোস্টগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অধিকাংশ ব্যবহারকারী কিম জং উনের এমন মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন। অনেকেই একে সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে মতামত দিয়েছেন। কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে রসিকতাও করেছেন।

এ ছাড়া একই দাবিতে জাতীয় দৈনিক যুগান্তরেও একটি ফটোকার্ড শেয়ার করা হলেও পরে সেটি সরিয়ে নেওয়া হয়।

আলোচিত দাবিতে ফেসবুক পোস্টের কমেন্ট। ছবি: স্ক্রিনশট
আলোচিত দাবিতে ফেসবুক পোস্টের কমেন্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

অনুসন্ধানের শুরুতেই 中華微視 (China TV)–এর ফেসবুক পেজে প্রচারিত পোস্টটি যাচাই করা হয়। তাদের শেয়ার করা ফটোকার্ডে কিম জং উনের ছবি ও আলোচিত বক্তব্য থাকলেও কোনো সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। পরবর্তী অনুসন্ধানে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে এমন কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম খতিয়ে দেখা হলে যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা Reuters–এ ১ মার্চ প্রকাশিত ‘North Korea says Israeli attacks and US military operation against Iran are illegal aggression’ শিরোনামের একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

এ ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার প্রভাবশালী দৈনিক The Chosun Ilbo–এর ইংরেজি সংস্করণেও ‘North Korea Condemns U.S., Israel’s Iran Airstrikes’ শিরোনামে ২ মার্চ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

Reuters ও The Chosun Ilbo এর প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট
Reuters ও The Chosun Ilbo এর প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট

উভয় প্রতিবেদনে থেকে জানা যায়, উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলাকে ‘অবৈধ’ ও ‘আগ্রাসনমূলক’ পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

পিয়ংইয়ংয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, এই হামলা ইরানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করেছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছে এবং এই ধরনের সামরিক পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী বলে দাবি করেছে।

তবে প্রতিবেদনের কোথাও সরাসরি ইরানকে ক্ষেপণাস্ত্র সহায়তা দেওয়ার মতো কোনো ঘোষণা বা কিম জং উনের এমন বক্তব্যের উল্লেখ নেই।

সিদ্ধান্ত

আলোচিত দাবিতে প্রচারিত বক্তব্যের পক্ষে কোনো নির্ভরযোগ্য বা সরকারি সূত্র পাওয়া যায়নি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার কূটনৈতিক নিন্দার খবর থাকলেও ইরানকে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের ঘোষণা বা ‘একটি ক্ষেপণাস্ত্রই যথেষ্ট’ এ ধরনের মন্তব্যের প্রমাণ নেই। কিম জং উনের নামে ছড়ানো বক্তব্যটি বানোয়াট।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

বিষয়:

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমক্ষেপণাস্ত্রফ্যাক্টচেকইরানইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

কয় ঘণ্টা ঘুমালে কমবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি, জানালেন গবেষকেরা

কয় ঘণ্টা ঘুমালে কমবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি, জানালেন গবেষকেরা

উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম ও রিজভীর দায়িত্ব বাড়ল

উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম ও রিজভীর দায়িত্ব বাড়ল

সরকারি কর্মচারীদের সকালে ৪০ মিনিট অফিসে অবস্থান বাধ্যতামূলক

সরকারি কর্মচারীদের সকালে ৪০ মিনিট অফিসে অবস্থান বাধ্যতামূলক

ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেব না: আরব আমিরাত

ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেব না: আরব আমিরাত

সম্পর্কিত

ইরানকে ক্ষেপণাস্ত্র দিতে চান কিম জং উন— ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

ইরানকে ক্ষেপণাস্ত্র দিতে চান কিম জং উন— ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

হাদি হত্যার বিচার হলে আজ খামেনি মরতেন না—জুমা এমন কথা বলেননি

হাদি হত্যার বিচার হলে আজ খামেনি মরতেন না—জুমা এমন কথা বলেননি

আমেরিকায় মবের শিকার মনির হায়দার— দাবিতে ছড়ানো ভিডিওটি পুরোনো, ব্যক্তিও ভিন্ন

আমেরিকায় মবের শিকার মনির হায়দার— দাবিতে ছড়ানো ভিডিওটি পুরোনো, ব্যক্তিও ভিন্ন

ইরানের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন শাহরুখ-সালমান-আমির—দাবিটি মিথ্যা

ইরানের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন শাহরুখ-সালমান-আমির—দাবিটি মিথ্যা