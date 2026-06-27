Ajker Patrika
পরিবেশ

তিন জেলায় তাপপ্রবাহ, তবুও ৬ জেলায় ঝড়ের আভাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
তিন জেলায় তাপপ্রবাহ, তবুও ৬ জেলায় ঝড়ের আভাস
জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বৃষ্টিতেই মানুষ গন্তব্যে ছুটছে। ছবি: আজকের পত্রিকা।

এখন চলছে আষাঢ় মাস। আজ শনিবার ১৩ আষাঢ়। কিন্তু বর্ষাকালের এই সময় বৃষ্টির মাত্রা কমে গেছে। গতকাল শুক্রবার প্রায় সারা দেশে ভ্যাপসা গরমে জনজীবন ছিল অতিষ্ঠ। কিছুটা ভারী বৃষ্টি হয়েছে সিলেটে, যা ছিল ৫৮ মিলিমিটার। তবে রাজশাহী, পাবনা ও যশোর জেলায় বয়ে গেছে তাপপ্রবাহ। এর মধ্যে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি ছিল ৩৬ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এই তিন জেলায় তাপপ্রবাহ আজও অব্যাহত থাকলেও দেশের আটটি বিভাগে বৃষ্টি হতে পারে। এতে গরমের তীব্রতা কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, বেলা ১টার মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে হবে।

এ ছাড়া আজ রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, আজ সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

এদিকে আজ সকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, বেলা ১টা পর্যন্ত ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় দক্ষিণ-পশ্চিম অথবা দক্ষিণ দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ৮৭ শতাংশ।

আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে এবং আগামীকাল শুক্রবার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ১৪ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবঙ্গোপসাগরবৃষ্টিপাতআবহাওয়া বার্তাপরিবেশ
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