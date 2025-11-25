ঢাকায় তাপমাত্রা কমতে পারে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানী ঢাকার আকাশ আজ মঙ্গলবার সকালে ছিল হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন। কিছুটা শীতও অনুভূত হচ্ছে। আজ সকাল ৬টায় যা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই কথা জানিয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৪ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২০ মিনিটে।
বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে বায়ুদূষণে শীর্ষস্থানে আবারও উঠে গেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এদিন ঢাকার আগে কেবল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ছিল, যা বায়ুর মানের দিক থেকে দুর্যোগপূর্ণ।
সকালে ঢাকার বায়ুর মান (একিউআই) রেকর্ড করা হয়েছে ২২৫, যা ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ হিসেবে চিহ্নিত। বাতাসের মান ২০০-এর বেশি হলেই সেটিকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়। অন্যদিকে, নয়াদিল্লির বায়ুর মান ছিল ৪০৫, যা ৩০০-এর বেশি হওয়ায় ‘দুর্যোগপূর্ণ’ বা ‘বিপজ্জনক’ ক্যাটাগরিতে পড়ে।
সুইজারল্যান্ডভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচকের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বিশ্বের শহরগুলোর বায়ুদূষণের অবস্থা তুলে ধরছে, যা নাগরিকদের সচেতন ও সতর্ক করে।
আজ সকালে ঢাকার সাতটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর মান বিশেষভাবে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এই স্থানগুলো হলো—ইস্টার্ন হাউজিং (২৫৭); দক্ষিণ পল্লবী (২৫২); বেজ এজ ওয়াটার (২৪৮); বেচারাম দেউড়ি (২৩৯); কল্যাণপুর (২২৫); গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২১৬) এবং গোড়ান (২১১)।
সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী, বায়ুদূষণে শীর্ষ ১০টি শহরের মধ্যে রয়েছে—দিল্লি, ভারত: ৪১৮ একিউআই (বিপজ্জনক); ঢাকা, বাংলাদেশ: ২২০ একিউআই (খুব অস্বাস্থ্যকর); কলকাতা, ভারত: ২১৭ একিউআই (খুব অস্বাস্থ্যকর); লাহোর, পাকিস্তান: ২০৩ একিউআই (খুব অস্বাস্থ্যকর); করাচি, পাকিস্তান: ২০০ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); মুম্বাই, ভারত: ২০০ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); তেহরান, ইরান: ১৮৬ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); তাসখন্দ, উজবেকিস্তান: ১৮৬ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); কাবুল, আফগানিস্তান: ১৮০ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর) এবং চেংদু, চীন: ১৭৮ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর)।
দীর্ঘদিন ধরে চলা এই বায়ুদূষণের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। প্রায় এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ঢাকা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে এবং বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে শিশু, বয়স্ক এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্তদের জন্য ঘরের বাইরে থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
ঢাকার নিম্নমানের বাতাসের প্রধান কারণ হলো পিএম ২ দশমিক ৫ বা সূক্ষ্ম কণা। এই অতিক্ষুদ্র কণাগুলো, যাদের ব্যাস ২ দশমিক ৫ মাইক্রোমিটারের চেয়েও কম, ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহে মিশে যেতে পারে। এর ফলে হাঁপানি (অ্যাজমা) বৃদ্ধি, ব্রঙ্কাইটিস এবং হৃদ্রোগের মতো শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্যন্ত্রের গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।
শীতকালীন আবহাওয়ার ধরন, যানবাহন ও শিল্প থেকে অনিয়ন্ত্রিত নির্গমন, চলমান নির্মাণকাজ থেকে সৃষ্ট ধুলো এবং আশপাশের ইটভাটাগুলো এই দূষণ সংকটের জন্য দায়ী।
বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী, বায়ুমান সূচক ৫০-এর নিচে থাকলে বিশুদ্ধ বাতাস ধরা হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে তা সহনীয়। ১০১ থেকে ১৫০-এর মধ্যে হলে সতর্কতামূলক বা সংবেদনশীল মানুষের (শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি) জন্য অস্বাস্থ্যকর। ১৫১ থেকে ২০০ হলে সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং সূচক ২০১ থেকে ৩০০ হলে বাতাসকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর সূচক ৩০০ ছাড়ালে সেই বাতাস দুর্যোগপূর্ণ।
বায়ুদূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রতিবছর বহু মানুষ মারা যায়। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বায়ুদূষণ প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৫২ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ বলে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে (বিএমজে) প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়।
এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গৃহস্থালি ও পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণের সম্মিলিত প্রভাবে বছরে ৬৭ লাখ মানুষ মারা যায়।
দীর্ঘদিন ঢাকার বাতাস অতিমাত্রায় দূষিত হওয়ায় বাইরে বের হলে সবাইকে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া সংবেদনশীল ব্যক্তিদের অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে।
পাশাপাশি ইটভাটা, শিল্পকারখানার মালিক এবং সাধারণ মানুষকে কঠিন বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ রাখা, নির্মাণস্থলে ছাউনি ও বেষ্টনী স্থাপন করা, নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখা, নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের সময় ট্রাক বা লরি ঢেকে নেওয়া, নির্মাণস্থলের আশপাশে দিনে অন্তত দুবার পানি ছিটানো এবং পুরোনো ও ধোঁয়া তৈরি করা যানবাহন রাস্তায় বের না করতে বলা হয়েছে।
বাতাসের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে করণীয়
অত্যন্ত সংবেদনশীল গোষ্ঠী: শিশু, বয়স্ক, হৃদ্রোগ বা শ্বাসকষ্টের রোগীরা সব ধরনের ঘরের বাইরে না যাওয়াই ভালো।
সাধারণ সুস্থ ব্যক্তি: তাদের উচিত বাইরে কাটানো সময় সীমিত করা এবং শারীরিক পরিশ্রমের কাজ এড়িয়ে চলা।
যদি বাইরে বের হতে হয়, তবে অবশ্যই দূষণ রোধে কার্যকর মাস্ক ব্যবহার করুন।
ঘরের ভেতরের বাতাস পরিষ্কার রাখতে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করুন এবং দূষিত বাতাস প্রবেশ ঠেকাতে জানালা ও দরজা বন্ধ রাখুন।
রাজধানী ঢাকায় আজ সোমবার সকালে কিছুটা শীতের আমেজ অনুভব করা গেছে। সঙ্গে ছিল হালকা কুয়াশা। গতকাল রোববারের ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকাল ৬টায় যা ছিল ১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্কই থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৯ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় সন্ধ্যা ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ১৯ মিনিটে।
দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, লঘুচাপটির গতিপথ কোন দিকে হবে, এটি এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে আপাতত মনে হচ্ছে, এটি নিম্নচাপ কিংবা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিলে বাংলাদেশে আঘাত হানার আশঙ্কা কম। ভারতের তামিলনাড়ুর দিকে যেতে পারে।
আজ রোববার সকালে আবহাওয়াবিদ শাহীনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লঘুচাপটি শক্তিশালী হয়ে আরও ঘনীভূত হতে পারে। তবে কোথায় আঘাত হানবে, সে ব্যাপারে এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না। আরও পরে এর গতিপথ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।’
এদিকে আজ রোববার সকাল থেকে ঢাকা ও আশপাশের আবহাওয়া রয়েছে রৌদ্রোজ্জ্বল। সারা দিন এই আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন হবে না। তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এই তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আজ সকালে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ।
আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত হবে ৫টা ১১ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে ৬টা ১৯ মিনিটে।
রাজধানী ঢাকায় শীতের তেমন দেখা না মিললেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা কমছে। গতকাল সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১৪ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ একই এলাকায় তাপমাত্রা কমে হয়েছে ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এদিকে আজকের সম্ভাব্য পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
রাসেল মাহমুদ, ঢাকা
ভূমিকম্প হলে করণীয় সম্পর্কে জানা না থাকায় গত শুক্রবার আহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনিতে কী করবেন বুঝতে না পেরে আতঙ্কে কেউ লাফ দেন, কেউ দৌড় দেন, কেউবা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামার চেষ্টা করেন, আবার কেউ ঝাঁকুনিতে নিচে পড়ে গেছেন। তাঁদের কারও মাথায় আঘাত লেগেছে, অনেকের হাত বা পায়ের হাড় ভেঙে গেছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও বয়সের মানুষ রয়েছেন।
ভূমিকম্পে আহত বেশ কয়েকজন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, ভূমিকম্পের সময় করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা থাকলে আহতের সংখ্যা কম হতো।
রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) বা পঙ্গু হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ২০০ জন গত শুক্র ও গতকাল শনিবার চিকিৎসা নেন। তাঁদের মধ্যে এ দুই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ২৮ জন। আহত অন্যরা অন্যান্য হাসপাতাল-ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। অনেকে সামান্য আহত হওয়ায় হাসপাতালে যাননি। শুক্রবারের ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকা, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জে শিশুসহ ১০ জন নিহত হন।
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান সূত্র জানায়, ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের ১১৯ জন গত দুদিনে এই হাসপাতালে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ভর্তি করা হয়েছে ২৩ জনকে। বাকিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে বাসায় পাঠানো হয়েছে।
ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের কয়েকজন ভর্তি রয়েছেন পঙ্গু হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে। গতকাল সেখানে গিয়ে তাঁদের অন্তত আটজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ভূমিকম্পের সময় তাঁরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ভূমিকম্প হলে কী করতে হবে, তা জানতেন না। আতঙ্কিত হয়ে বাঁচার চেষ্টা করে আহত হয়েছেন।
সেখানে চিকিৎসাধীন গাজীপুরের ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ (২৫) জানান, ভূমিকম্পের সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম হলের দ্বিতীয় তলায় নিজের কক্ষে শুয়েছিলেন। হঠাৎ বিছানা নড়ে ওঠে, পুরো ভবন যেন ঝাঁকি খাচ্ছে। এর মধ্যে জানালার কাচ ভাঙার শব্দে তিনি ভয় পেয়ে যান। মনে হচ্ছিল পুরো ভবন বুঝি ভেঙে পড়বে। হলের অনেকে দৌড়ে বাইরে বের হতে থাকেন। কোনো উপায় না দেখে তিনি দোতলা থেকে লাফ দেন। নিচে ঢালাইয়ের ওপর পড়ায় ডান পা ভেঙে গেছে, অস্ত্রোপচার করতে হবে।
আবু সাঈদের পাশেই চিকিৎসা নিচ্ছেন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের আব্দুস সোবহান (৫৪)। তিনি শুক্রবার সকালে এলাকার গলির চায়ের দোকানে বসেছিলেন। দেখেন, আশপাশের ভবনগুলো নড়ছে, কাঁপছে। মানুষের চিৎকার ও দৌড়াদৌড়ি শুরু হলে তিনিও দৌড় দিলে পড়ে যান। তাঁর ওপর দিয়ে মানুষ দৌড়াতে থাকে। তাঁর হাঁটুর অংশে একটা হাড়ে ফাটল ধরেছে। চিকিৎসকেরা বলেছেন, দ্রুতই ভালো হয়ে যাবে।
মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজারে একটি নির্মাণাধীন ভবনের চারতলা থেকে ভূমিকম্পের সময় রডের ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন শাহাদাত হোসেন (৩৫)। পড়ার পর তিনি অচেতন হয়ে যান। তিনি পঙ্গু হাসপাতালের ‘বি’ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। তাঁর পরিবার জানায়, শাহাদাতের ডান পায়ের হাড় ভেঙে গেছে। কোমর ও বুকের হাড়ে ফাটল আছে। অস্ত্রোপচার করার কথা বলেছেন চিকিৎসকেরা।
আহত শাহাদাত খুব ধীরে ধীরে বললেন, কয়েকজন কাজ করছিলেন। তিনি ভবনের এক পাশে ছিলেন। হঠাৎ ভবন নড়ে যাওয়ায় অন্যরা একদিকে চলে গেছেন। তিনি যেতে পারেননি, ঝাঁকুনিতে নিচে পড়ে যান।
জুরাইন রেলগেট এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের ছয় তলায় কাজ করার সময় ভূমিকম্পের তীব্র ঝাঁকুনিতে রাজমিস্ত্রি ধলা মিয়া পাঁচ তলার ছাদে পড়ে যান, দুই পায়েই আঘাত পান। ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি বলেন, ‘ওই মুহূর্তে কী করব বুঝতে পারছিলাম না।’
১৪ বছরের শিশু সাকিব খান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় নিজ বাসায় সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় ঝাঁকুনিতে সিঁড়িতেই পড়ে যায়। এতে তার বাম ঊরুর ওপরের হাড় ভেঙে যায়। তার পায়ে অস্ত্রোপচার করতে হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অধ্যাপক মো. আবুল কেনান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভূমিকম্পের কারণে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের অবস্থা স্থিতিশীল। কারোর অবস্থাই গুরুতর নয়, মৃত্যুর ঝুঁকি নেই। রোগীদের বেশির ভাগই পায়ে ও মাথায় আঘাত পেয়েছে। বেশির ভাগই ভয়ে নামতে গিয়ে বা লাফ দিয়ে পা ভেঙেছে। সবাইকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।’
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতাল সূত্র জানায়, ভূমিকম্পে আহতদের মধ্যে ৬৬ জন গত দুদিনে এই হাসপাতালে আসেন। তাঁদের মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীসহ পাঁচজন ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
বিকেলে ঢামেক হাসপাতালের ১০১ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা যায়, মাথা, ঘাড় ও বাম পাঁজরে ব্যান্ডেজ নিয়ে শুয়ে আছেন হারুন অর রশীদ (৫৫)। তিনি মালিবাগের চৌধুরীপাড়ার বাসা থেকে বের হওয়ার সময় পাশের ছয় তলার দেয়াল ধসে পড়ে আহত হন।
ভূমিকম্পের সময় গুরুতর আহত মগবাজারের মীরেরবাগের রিকশাচালক আবু বকর সিদ্দিক (৫৫) ঢামেক হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। তিনি গতকালও অচেতন ছিলেন। তাঁর ছেলে তৌহিদুল জানান, তাঁর বাবা চা-পান করতে বাইরে বের হয়েছিলেন। এ সময় পাশের নির্মাণাধীন ভবনের ওপর থেকে দেয়াল ধসে তাঁর মাথায় পড়লে গুরুতর আহত হন।
ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক মোস্তাক আহমেদ বলেন, ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে লাফ দিয়ে ও মাথায় ইট পড়ে আহত পাঁচজন ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিকের মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাকিদের সেরে উঠতে সময় লাগবে।
