Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় তাপমাত্রা কমতে পারে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ১৮
ভোরের হালকা কুয়াশা সরিয়ে সকালবেলা রাজধানী ঢাকার আকাশে ওঠে ঝলমলে রোদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোরের হালকা কুয়াশা সরিয়ে সকালবেলা রাজধানী ঢাকার আকাশে ওঠে ঝলমলে রোদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী ঢাকার আকাশ আজ মঙ্গলবার সকালে ছিল হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন। কিছুটা শীতও অনুভূত হচ্ছে। আজ সকাল ৬টায় যা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই কথা জানিয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৪ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২০ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াশীতপরিবেশআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লটারিতেই চূড়ান্ত হলো ৬৪ জেলার এসপি

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন— সমালোচনার জবাবে ফারুকী

দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ আটকে দিচ্ছে অনির্বাচিত সরকার: তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন— সমালোচনার জবাবে ফারুকী

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন: ফারুকী

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

শুধু আওয়ামী লীগ নয়, একাত্তরের গণহত্যায় জড়িত দলেরও বিচার চাই: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

শুধু আওয়ামী লীগ নয়, একাত্তরের গণহত্যায় জড়িত দলেরও বিচার চাই: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন রপ্তানি মডেল, অ্যামাজন-আলিবাবা থেকে পণ্য কিনবে বিদেশের ক্রেতা

বাংলাদেশি পণ্য অ্যামাজন-আলিবাবা থেকে কিনবে বিদেশের ক্রেতা