শোষণের বদলে কার্বন ছড়াচ্ছে আফ্রিকার বনগুলো

আফ্রিকার বনভূমি এখন আর কার্বন শোষণকারী নয়, বরং কার্বন নিঃসরণের উৎসে পরিণত হয়েছে—নতুন এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। এ তথ্য প্রকাশের পর প্রাকৃতিকভাবে জলবায়ু রক্ষাকারী হিসেবে পরিচিত এসব বন নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২০১০ সালের পর থেকে ঘটে যাওয়া এই নাটকীয় পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তিনটি প্রধান রেইনফরেস্ট অঞ্চল—দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকা এখন আর জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সহায়ক ভূমিকা রাখছে না; বরং সংকটকে আরও তীব্র করছে।
গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, মানুষই এই অবস্থার জন্য দায়ী। খাদ্য উৎপাদনের জন্য বেশি বেশি জমির ব্যবহার, খনিজ উত্তোলন, অবকাঠামো নির্মাণ ও জীবাশ্ম জ্বালানির ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে। সব মিলিয়ে বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিস্থাপকতা দ্রুত কমে যাচ্ছে।
বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে আফ্রিকার বনভূমিগুলো প্রতিবছর প্রায় ১০৬ বিলিয়ন কেজি জৈবভর (বায়োমাস) হারিয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলো হলো—ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর আর্দ্র-ক্রান্তীয় বন, মাদাগাস্কার এবং পশ্চিম আফ্রিকার কিছু অঞ্চল।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২১ নভেম্বর সায়েন্টিফিক রিপোর্টসে প্রকাশিত গবেষণাটি পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্যের লেস্টার, শেফিল্ড ও এডিনবরার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্থ অবজারভেশনের গবেষকেরা। উপগ্রহচিত্র ও মেশিন লার্নিংয়ের সাহায্যে তাঁরা গাছপালা ও কাঠজাত উদ্ভিদে সঞ্চিত কার্বনের ১০ বছরের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করেন।
তাঁরা দেখেছেন, ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত আফ্রিকার বনগুলো কার্বন শোষণ করছিল। ২০১০-এর পর ব্যাপক বন ধ্বংসের ফলে মহাদেশটি এখন কার্বন নির্গমন করছে। গবেষকেরা সতর্ক করে বলেছেন, বন উজাড় রোধে অবিলম্বে পদক্ষেপ না নিলে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্বন বাফারগুলোর একটি হারিয়ে যেতে পারে।
গবেষণায় বলা হয়েছে, ব্রাজিল ‘ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ফরএভার ফ্যাসিলিটি’ (টিএফএফএফ) নামের একটি উদ্যোগ চালু করেছে, যার লক্ষ্য—সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে অর্থ দিয়ে বন অক্ষত রাখতে উৎসাহিত করা। এ জন্য ১০০ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিলও গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে সম্মত হয়েছে কয়েকটি দেশ।
গবেষণার লেখক ও ইউনিভার্সিটি অব লেস্টারের ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্টাল ফিউচারসের পরিচালক হাইকো বালৎসার বলেন, এই ফলাফল দেখায় যে—টিএফএফএফকে দ্রুত বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া দরকার। তাঁর ভাষায়, নীতিনির্ধারকদের উচিত বিশ্বের ক্রান্তীয় বন রক্ষায় আরও কঠোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
হাইকো মনে করিয়ে দেন, চার বছর আগে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ২৬-এ বিশ্বনেতারা ২০৩০ সালের মধ্যে বন ধ্বংস বন্ধের অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এমন অঙ্গীকারেও খুব একটা কাজ হয়নি।
প্রসঙ্গত, টিএফএফএফের লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে তাদের বন অক্ষত রাখার জন্য অর্থ দেওয়া—যাতে খনিজ উত্তোলন, ধাতু সংগ্রহ কিংবা কৃষিজমি বাড়ানোর চাপ কমানো যায়। কিন্তু সবগুলো দেশ এতে অংশ না নিলে এই উদ্যোগ কার্যকর হবে না বলে জানান গবেষকেরা।
বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে বায়ুদূষণে ফের দ্বিতীয় শীর্ষ স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এদিন ঢাকার আগে কেবল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ছিল, যা বায়ুর মানের দিক থেকে ‘দুর্যোগপূর্ণ’।
আইকিউএয়ার কর্তৃক প্রকাশিত লাইভ সিটি র্যাঙ্কিংয়ের তথ্যানুযায়ী, আজ সকাল ৯টায় বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক দূষিত শহরগুলোর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলোর অবস্থান উদ্বেগজনক। র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রয়েছে ভারতের দিল্লি, যেখানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৪২০, যা ‘দুর্যোগপূর্ণ’ ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত। এর ঠিক পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, স্কোর ২৯৩ এবং ক্যাটাগরি ‘খুবই অস্বাস্থ্যকর’। তৃতীয় স্থানে থাকা পাকিস্তানের লাহোরের একিউআই স্কোর ২১২।
এ ছাড়া শীর্ষ দশে থাকা অন্য শহরগুলো যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা (১৯৫), পাকিস্তানের করাচি (১৮২), বাহরাইনের মানামা (১৭৫), চীনের চেংদু (১৭০), ইরানের তেহরান (১৬৬), নেপালের কাঠমান্ডু (১৬৬) এবং সৌদি আরবের রিয়াদ (১৬৪) ‘অস্বাস্থ্যকর’ ক্যাটাগরিতে রয়েছে।
আজ সকালে ঢাকার সাতটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর মান বিশেষভাবে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এই স্থানগুলো হলো ইস্টার্ন হাউজিং, দক্ষিণ পল্লবী, বেজ এজ ওয়াটার; বেচারাম দেউড়ি, কল্যাণপুর, গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং গোড়ান। এসব রেকর্ড এলাকায় বায়ুমান ১৬০ থেকে ৩৮৪।
সকাল ৯টার দিকে ঢাকার গড় বায়ুমান (একিউআই) রেকর্ড করা হয়েছে ২৯৩, যা ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ হিসেবে চিহ্নিত। বাতাসের মান ২০০-এর বেশি হলেই সেটিকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়। অন্যদিকে নয়াদিল্লির বায়ুর মান ছিল ৪০৫, যা ৩০০-এর বেশি হওয়ায় ‘দুর্যোগপূর্ণ’ বা ‘বিপজ্জনক’ ক্যাটাগরিতে পড়ে।
দীর্ঘদিন ধরে চলা এই বায়ুদূষণের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। প্রায় এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ঢাকা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে এবং বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে শিশু, বয়স্ক এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্তদের জন্য ঘরের বাইরে থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
ঢাকার নিম্নমানের বাতাসের প্রধান কারণ হলো পিএম ২ দশমিক ৫ বা সূক্ষ্ম কণা। এই অতিক্ষুদ্র কণাগুলো, যাদের ব্যাস ২ দশমিক ৫ মাইক্রোমিটারের চেয়েও কম, ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহে মিশে যেতে পারে। এর ফলে হাঁপানি (অ্যাজমা) বৃদ্ধি, ব্রঙ্কাইটিস এবং হৃদ্রোগের মতো শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্যন্ত্রের গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।
শীতকালীন আবহাওয়ার ধরন, যানবাহন ও শিল্প থেকে অনিয়ন্ত্রিত নির্গমন, চলমান নির্মাণকাজ থেকে সৃষ্ট ধুলা এবং আশপাশের ইটভাটাগুলো এই দূষণ সংকটের জন্য দায়ী।
বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী, বায়ুমান সূচক ৫০-এর নিচে থাকলে বিশুদ্ধ বাতাস ধরা হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে তা সহনীয়। ১০১ থেকে ১৫০-এর মধ্যে হলে সতর্কতামূলক বা সংবেদনশীল মানুষের (শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি) জন্য অস্বাস্থ্যকর। ১৫১ থেকে ২০০ হলে সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং সূচক ২০১ থেকে ৩০০ হলে বাতাসকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর সূচক ৩০০ ছাড়ালে সেই বাতাস দুর্যোগপূর্ণ।
বায়ুদূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রতিবছর বহু মানুষ মারা যায়। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বায়ুদূষণ প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৫২ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ বলে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে (বিএমজে) প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়।
এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গৃহস্থালি ও পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণের সম্মিলিত প্রভাবে বছরে ৬৭ লাখ মানুষ মারা যায়।
দীর্ঘদিন ঢাকার বাতাস অতিমাত্রায় দূষিত হওয়ায় বাইরে বের হলে সবাইকে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া সংবেদনশীল ব্যক্তিদের অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে।
পাশাপাশি ইটভাটা, শিল্পকারখানার মালিক এবং সাধারণ মানুষকে কঠিন বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ রাখা, নির্মাণস্থলে ছাউনি ও বেষ্টনী স্থাপন করা, নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখা, নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের সময় ট্রাক বা লরি ঢেকে নেওয়া, নির্মাণস্থলের আশপাশে দিনে অন্তত দুবার পানি ছিটানো এবং পুরোনো ও ধোঁয়া তৈরি করা যানবাহন রাস্তায় বের না করতে বলা হয়েছে।
বাতাসের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে করণীয়
অত্যন্ত সংবেদনশীল গোষ্ঠী: শিশু, বয়স্ক, হৃদ্রোগ বা শ্বাসকষ্টের রোগীরা সব ধরনের ঘরের বাইরে না যাওয়াই ভালো।
সাধারণ সুস্থ ব্যক্তি: তাদের উচিত বাইরে কাটানো সময় সীমিত করা এবং শারীরিক পরিশ্রমের কাজ এড়িয়ে চলা।
যদি বাইরে বের হতে হয়, তবে অবশ্যই দূষণ রোধে কার্যকর মাস্ক ব্যবহার করুন।
ঘরের ভেতরের বাতাস পরিষ্কার রাখতে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করুন এবং দূষিত বাতাস প্রবেশ ঠেকাতে জানালা ও দরজা বন্ধ রাখুন।
আজ শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকার পরিষ্কার নীল আকাশে উঠেছে ঝলমলে রোদ, সঙ্গে বইছে হালকা হিমেল হওয়া।
আজ সারা দিন ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকাশ পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরবর্তী ৬ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকায় আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ।
পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ দুপুর পর্যন্ত ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আকাশ থাকবে পরিষ্কার এবং আবহাওয়া প্রায় শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনো বৃষ্টি হয়নি। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্ত হবে ৫টা ১০ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে ৬টা ২৩ মিনিটে।
সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ ধাপে ধাপে শক্তি সঞ্চয় করে প্রথমে নিম্নচাপে এবং পরে ঘূর্ণিঝড় ‘ডিটওয়াহ’-এ রূপ নিয়েছে। বর্তমানে এটি শ্রীলঙ্কা উপকূলে অবস্থান করছে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরে রয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও শ্রীলঙ্কা উপকূলে অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি উত্তর-উত্তর পশ্চিমমুখী অগ্রসর হয়ে ঘনীভূত হয়েছে এবং একই এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ‘ডিটওয়াহ’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি এখনো বাংলাদেশের উপকূল থেকে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছে।
ঘূর্ণিঝড়টি আরও উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। ঝড়টির কেন্দ্রের ৫৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার, যা ঝোড়ো বা দমকা হাওয়ার আকারে ঘণ্টায় ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ছে। কেন্দ্রের আশপাশে সাগর অত্যন্ত উত্তাল রয়েছে।
এ অবস্থায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ২ নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত প্রদর্শন অব্যাহত রাখতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর বঙ্গোপসাগরে থাকা মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গভীর সাগরে না যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবের পাশাপাশি উপমহাদেশীয় উচ্চ চাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থান করছে। এর ফলে সাময়িকভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও দেশের আবহাওয়া মোটামুটি শুষ্ক থাকতে পারে। এ ছাড়া রাত ও দিনের তাপমাত্রাও প্রায় একই রকম থাকতে পারে।
সারা দেশে জেঁকে বসতে শুরু করেছে শীত। এর মধ্যে পঞ্চগড়ে শীতের বেশ দাপট চলছে। দেশের সর্ব উত্তরের এই জেলার তেঁতুলিয়া নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকছে। তবে আজ বুধবার সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে আসে সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে, যা ছিল ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
উত্তরাঞ্চলের মতো কয়েক দিন ধরে দেশের প্রায় স্থানে তাপমাত্রা কমে আসছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজকের পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, রাজধানী ঢাকায় আজ সকাল ৯টার তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
অন্য বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে রাজশাহীতে ১৫, রংপুরে ১৭ দশমিক ৫, সিলেটে ১৫ দশমিক ৫, চট্টগ্রামে ১৯, খুলনায় ১৬ দশমিক ৫ এবং বরিশালে ১৫ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে।
পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, আগামী দুই দিন তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। তবে ২৯ নভেম্বর থেকে সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।
