Ajker Patrika
পরিবেশ

চলতি সপ্তাহেও থাকবে ভ্যাপসা গরম, বাড়তে পারে বজ্রবৃষ্টি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চলতি সপ্তাহেও থাকবে ভ্যাপসা গরম, বাড়তে পারে বজ্রবৃষ্টি
ফাইল ছবি

দেশের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি হলেও কমছে না গরমের অস্বস্তি। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা বিরাজ করছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহজুড়ে এমন গরম অনুভূত হতে পারে। তবে একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

আবহাওয়া অফিস বলছে, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় বৃষ্টির পরও গরমের অস্বস্তি কমছে না। আজ শুক্রবার ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় আকাশ মেঘলা ছিল, কোথাও কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। তারপরও রাজধানীতে ভ্যাপসা গরম অব্যাহত রয়েছে। ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ কয়েকটি এলাকায় তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে অবস্থান করছে। আজ দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে খুলনার কয়রায় ৩৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ ছাড়া সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, যশোর, ফেনী, বান্দরবান, নোয়াখালী, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের তাপমাত্রা তুলনামূলক বেশি।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান বলেন, ‘আগামী চার থেকে পাঁচ দিন দেশের আবহাওয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। এ সময় গরমের অনুভূতি অব্যাহত থাকবে। তবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হতে পারে, যা কোথাও কোথাও সাময়িক স্বস্তি দিলেও আর্দ্রতার কারণে ভ্যাপসা আবহাওয়া বজায় থাকবে।’

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামীকাল শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু এলাকায় দমকা হাওয়া ও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের আশঙ্কাও রয়েছে।

মঙ্গলবার দেশের অধিকাংশ এলাকায় আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। তবে রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। এদিন দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, মে মাসের শেষ ভাগে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব বাড়তে শুরু করলে বৃষ্টির প্রবণতাও বাড়বে। তখন ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমে কিছুটা স্বস্তি ফিরতে পারে জনজীবনে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তররাজধানীআবহাওয়া বার্তাপরিবেশবজ্রপাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

রাতভর উত্তাল চট্টগ্রাম: পুলিশের পোশাক পরিয়ে সরানো হয় ধর্ষণে অভিযুক্তকে, রাখা হয়েছে কোথায়?

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

স্থানীয় নির্বাচনে বড় পরিবর্তন: থাকছে না পোস্টার ও দলীয় প্রতীক, অক্টোবরে ভোটের প্রস্তুতি

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

সম্পর্কিত

আজ ঝড়-বৃষ্টি হবে কিনা জানা গেল পূর্বাভাসে

আজ ঝড়-বৃষ্টি হবে কিনা জানা গেল পূর্বাভাসে

ঢাকাসহ ১০ জেলা তাপপ্রবাহের কবলে, উত্তরাঞ্চলে কালবৈশাখীর আভাস

ঢাকাসহ ১০ জেলা তাপপ্রবাহের কবলে, উত্তরাঞ্চলে কালবৈশাখীর আভাস

ভ্যাপসা গরম সহজে কমছে না

ভ্যাপসা গরম সহজে কমছে না

ঢাকাসহ ৫টি অঞ্চলে কালবৈশাখীর আভাস

ঢাকাসহ ৫টি অঞ্চলে কালবৈশাখীর আভাস