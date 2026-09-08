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পরিবেশ

ঢাকাসহ ৮ বিভাগে বৃষ্টির আভাস, কমছে না ভ্যাপসা গরম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৯: ০৪
ঢাকাসহ ৮ বিভাগে বৃষ্টির আভাস, কমছে না ভ্যাপসা গরম
ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌসুমি বায়ুর প্রভাব কম থাকায় সারা দেশে কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি কম হচ্ছে। তবে আজ মঙ্গলবার দেশের আটটি বিভাগে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত সন্ধ্যায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। তবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সারা দেশের মতো রাজধানী ঢাকায় বৃষ্টি কম হওয়ায় ভ্যাপসা গরম বেড়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দুপুর পর্যন্ত ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এ সময় দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

এদিকে আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ভোর ৫টা ৪৩ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরবৃষ্টিপাতপরিবেশআজকের আবহাওয়ার খবর
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