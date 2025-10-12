ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আজ রোববার সকাল বেলা থেকে রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশে এলাকার আবহাওয়া ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। তবে দিনের যেকোনো সময় এই অঞ্চলে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়েছে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আবহাওয়া অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
এদিকে আজ সারা দেশের আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারা দেশে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। তাই গত কয়েক দিনের মতো আজ বৃষ্টি সম্ভাবনা বেশ কম।
এর কারণ সম্পর্কে আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে বেশির ভাগ সময় বৃষ্টি হয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে। কিন্তু সারা দেশের ওপর এখন মৌসুমি বায়ু কম সক্রিয় রয়েছে। আর বঙ্গোপসাগরের ওপর এটি দুর্বল অবস্থায় আছে। এই মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর থেকে আগামী ১৫ অক্টোবর নাগাদ বিদায় নিতে পারে। সে কারণে বৃষ্টির মাত্রা কমে আসায় দেশের আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে উঠেছে।
আজ রোববার সকাল বেলা থেকে রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশে এলাকার আবহাওয়া ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। তবে দিনের যেকোনো সময় এই অঞ্চলে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়েছে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আবহাওয়া অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
এদিকে আজ সারা দেশের আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারা দেশে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। তাই গত কয়েক দিনের মতো আজ বৃষ্টি সম্ভাবনা বেশ কম।
এর কারণ সম্পর্কে আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে বেশির ভাগ সময় বৃষ্টি হয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে। কিন্তু সারা দেশের ওপর এখন মৌসুমি বায়ু কম সক্রিয় রয়েছে। আর বঙ্গোপসাগরের ওপর এটি দুর্বল অবস্থায় আছে। এই মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর থেকে আগামী ১৫ অক্টোবর নাগাদ বিদায় নিতে পারে। সে কারণে বৃষ্টির মাত্রা কমে আসায় দেশের আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে উঠেছে।
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, পরিবেশ মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাঁদের নিরাপত্তাকে আইনগত কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে।১৭ ঘণ্টা আগে
ঢাকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। প্রায় প্রতিদিনই মিলছে বৃষ্টির দেখা। তবুও রাজধানী শহরটির বাতাসে বেড়েছে দূষণ। সাধারণত বৃষ্টির সময় বা বর্ষাকালে ঢাকায় দূষণের মাত্রা কম থাকে। অথচ কিছুদিন ধরে বৃষ্টি হলেও বায়ুমান সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় আছে।১ দিন আগে
আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশ এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯৭ শতাংশ। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টিসহ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।১ দিন আগে
বিলুপ্তির মুখ থেকে নাটকীয়ভাবে ফিরে এসেছে সবুজ কচ্ছপ। বিজ্ঞানীরা এই সাফল্যকে ‘একটি বড় সংরক্ষণ জয়’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। একসময় কচ্ছপের স্যুপ, ডিম এবং শাঁসের চাহিদায় প্রাচীন এই সামুদ্রিক প্রাণীটি নির্বিচারে শিকার হতো।১ দিন আগে