ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজ রোববার সকাল বেলা থেকে রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশে এলাকার আবহাওয়া ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। তবে দিনের যেকোনো সময় এই অঞ্চলে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আবহাওয়া অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

এদিকে আজ সারা দেশের আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারা দেশে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। তাই গত কয়েক দিনের মতো আজ বৃষ্টি সম্ভাবনা বেশ কম।

এর কারণ সম্পর্কে আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে বেশির ভাগ সময় বৃষ্টি হয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে। কিন্তু সারা দেশের ওপর এখন মৌসুমি বায়ু কম সক্রিয় রয়েছে। আর বঙ্গোপসাগরের ওপর এটি দুর্বল অবস্থায় আছে। এই মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর থেকে আগামী ১৫ অক্টোবর নাগাদ বিদায় নিতে পারে। সে কারণে বৃষ্টির মাত্রা কমে আসায় দেশের আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে উঠেছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরবৃষ্টিআবহাওয়াপরিবেশআবহাওয়ার খবর
