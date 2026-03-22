Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় আজ বাড়তে পারে তাপমাত্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ মার্চ ২০২৬, ০৮: ৪৮
ঈদের দিন গতকাল শনিবার রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় সামান্য বৃষ্টি হয়েছে। তবে এর প্রভাবে আজ রোববার সকালে এই অঞ্চলের বাতাসে রয়েছে কিছুটা শীতের অনুভূতি।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ২০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ কমে হয়েছে ১৯ দশমিক ৬।

এদিকে আজ সকাল থেকে রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে। দুপুর পর্যন্ত এই অঞ্চলের আকাশ আংশিক মেঘলা ও শুষ্ক থাকতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় দিনের তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯০ শতাংশ।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৬টা ১০ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টায়।

