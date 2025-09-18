Ajker Patrika
> পরিবেশ

আজও বৃষ্টি হতে পারে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ০৫
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

রোদ ঝলমলে সকাল দিয়ে দিন শুরু হলেও আজও বৃষ্টি হতে পারে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায়। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশ এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ আংশিকভাবে মেঘলা থাকতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। বৃষ্টি হলেও আজ রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে বলে জানানো হয়েছে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশ এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৯ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৭৪ শতাংশ।

এদিকে গতকাল বুধবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গতকাল অঞ্চলটিতে কোনো বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়নি।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবৃষ্টিআবহাওয়াঢাকাপরিবেশআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ট্রাম্প!

অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ট্রাম্প!

ভুল করে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে জেদ্দায় যান বিমানের পাইলট মুনতাসির: কর্তৃপক্ষ

বিমানের পাইলট মুনতাসির ভুল করে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে জেদ্দায় যান

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

মাছ লুট করে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রদল নেতা এখন কলেজের সভাপতি

মাছ লুট করে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রদল নেতা এখন কলেজের সভাপতি

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

সম্পর্কিত

তীব্র গরমে এক বছরে নষ্ট ২৫ কোটি কর্মদিবস, বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঢাকা

তীব্র গরমে এক বছরে নষ্ট ২৫ কোটি কর্মদিবস, বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঢাকা

ঢাকার বাতাস সহনীয়, অস্বাস্থ্যকর বাতাস নিয়ে দূষণের তালিকায় শীর্ষে লাহোর

ঢাকার বাতাস সহনীয়, অস্বাস্থ্যকর বাতাস নিয়ে দূষণের তালিকায় শীর্ষে লাহোর

আজও বৃষ্টি হতে পারে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায়

আজও বৃষ্টি হতে পারে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায়

বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে জাকার্তা, ঢাকার অবস্থান কত

বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে জাকার্তা, ঢাকার অবস্থান কত