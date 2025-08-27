নজরুল প্রয়াণ দিবসে টিভি আয়োজন

বিনোদন ডেস্ক
আজ ২৭ আগস্ট ১২ ভাদ্র জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস। এ উপলক্ষে বেশ কিছু টিভি চ্যানেল প্রচার করবে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। নির্বাচিত এসব অনুষ্ঠানের খবর নিয়ে এই প্রতিবেদন।
বিটিভি
জাতীয় কবির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) বিশেষ অনুষ্ঠানমালায় সকাল ৮টায় রয়েছে গোলাম মোর্শেদের প্রযোজনায় নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান। নজরুলের গানে মৃত্যু ভাবনার আলোকে সংগীত পরিবেশন করবেন সুমন মজুমদার, শবনম প্রিয়াংকা, মিরাজুল জান্নাত সোনিয়া, স্বরলিপি, আফসানা রুনা ও পূজন কুমার দাস।
শিশুতোষ অনুষ্ঠান ‘আমাদের দুখুমিয়া’ প্রচারিত হবে বেলা ১১টায়। নাজমুল হকের প্রযোজনায় অনুষ্ঠানে থাকছে সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও নাটিকা। বেলা আড়াইটায় রয়েছে গীতিনৃত্যানুষ্ঠান ‘বনের বেদে’। বাঁশরী শিল্পচর্চা কেন্দ্রের পরিবেশনায় অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন এল রুমা আকতার। তৎকালীন বেদে সম্প্রদায়ের জীবন, তাদের সুখ-দুঃখ ও ভালোবাসার গল্প নিয়ে রচিত হয়েছে ‘বনের বেদে’। বেলা সাড়ে ৩টায় থাকছে আব্দুল্যাহ আল মামুনের প্রযোজনা ও মুনমুন আহমেদের উপস্থাপনায় নৃত্যানুষ্ঠান ‘আমারে দেব না ভুলিতে’। দুপুর ৫টা ৩৫ মিনিটে রয়েছে মাহবুবা জেমিনের প্রযোজনায় নজরুলের কবিতা নিয়ে আবৃত্তির অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৭টায় আফরোজা সুলতানার প্রযোজনায় নজরুলের গান, কবিতা, নৃত্য ও আলোচনা নিয়ে থাকছে বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠান। রাত ৯টায় নাটক ‘আলেয়া’। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা এ নাটকটির টিভি নাট্যরূপ দিয়েছেন কাজী আসাদ। মামুন মাহমুদের প্রযোজনায় নাটকে অভিনয় করেছেন খাইরুল আলম চৌধুরী টুটুল, নুসরাত জাহান রুহি, তানজিল হক মাইশা, কবির আহমেদ, এবিএম সোহেল, বিমল ব্যানার্জি, শিউলি, সোমা প্রমুখ। রাজা মীনকেতু, রানি জয়ন্তী ও উগ্রাদিত্যের মধ্যে প্রেম ও সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে রচিত হয়েছে নাটকটি।
রাত ১০টায় প্রচারিত হবে নজরুলের গান নিয়ে দ্বৈত সংগীতানুষ্ঠান। মাহবুবা ফেরদৌসের প্রযোজনায় অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন ফেরদৌসী আহমেদ চৌধুরী। তানভীর আলম সজিবের সংগীত পরিচালনায় গান গাইবেন ইয়াসমিন মুশতারী, তানভীর সজিব, সালাউদ্দিন আহমেদ, প্রিয়াংকা গোপ, ফাতেমা তুজ জোহরা, মাহমুদুল হাসান, ইয়াকুব আলী খান, সুকন্যা, ড. নাশিদ কামাল, বিজন চন্দ্র মিস্ত্রী প্রমুখ।
বিটিভির চট্টগ্রাম কেন্দ্রে রাত ১০টা ২০ মিনিটে প্রচারিত হবে নজরুলের গল্প থেকে নাটক ‘জিনের বাদশা’। নাট্যরূপ দিয়েছেন ইকবাল খন্দকার। নির্দেশনায় শুভ্র আহমেদ, প্রযোজনায় উম্মে হাবিবা দীনা। অভিনয় করেছেন রামিজ রাজু, সামিহা আকতার, হাফিজুর রহমান সুরুজ, সাবিনা রনি, কে এম এইচ পামির, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।
চ্যানেল আই
বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান ‘সরাসরি নজরুল’-এ শিল্পীদের অংশগ্রহণে গানের পাশাপাশি থাকবে নজরুলের কবিতার আবৃত্তি। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করবেন আমীরুল ইসলাম। বেলা ১টা ৫ মিনিটে ‘এবং সিনেমার গান’ অনুষ্ঠানে থাকবে নজরুলের চলচ্চিত্রের গান।
বেলা ৩টা ৫ মিনিটে মুশফিকুর রহমান গুলজার পরিচালিত ইমন ও শবনম ফারিয়া অভিনীত টেলিফিল্ম ‘প্রিয় এমন রাত’। সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে রয়েছে শিল্পী ফেরদৌস আরার একক সংগীত পরিবেশনা ‘মোরা আর জনমে’। এ ছাড়া আগামীকাল ২৮ আগস্ট রাত ১০টা ১৫ মিনিটে প্রচারিত হবে মুকিত মজুমদার বাবুর পরিকল্পনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় বিশেষ অনুষ্ঠান ‘নজরুল সাহিত্যে প্রকৃতি’।
দুরন্ত টিভি
বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে প্রচারিত হবে নৃত্যানুষ্ঠান ‘উন্নত মম শির’। অমিত চৌধুরীর নৃত্য পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশন করবে নৃত্য সংগঠন সাধনার নৃত্যশিল্পী— রুদমিলা প্রিয়ন্তি চৌধুরী, আরিশা চৌধুরী, নোহলী ইসলাম রিয়া, লাবণ্য দাশ গুপ্তা, মাহিনুর মাহজাবিন রুপ, আনুভা চৌধুরী ও মধুরিমা রয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন পার্থ প্রতিম হালদার।
