‘হাওয়া’র পর তিন সিনেমা নিয়ে আসছেন তুষি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ছয় বছরের বিরতি কাটিয়ে ২০২২ সালে ‘হাওয়া’ দিয়ে বড় পর্দায় ফিরেছিলেন নাজিফা তুষি। এ সিনেমায় তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হলেও আবার অন্তরালে চলে যান। সিনেমা কিংবা ওটিটি কোথাও দেখা মেলেনি তাঁর। অবশেষে এ বছর একাধিক সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে ফিরছেন তুষি।
ইতিমধ্যে তুষির তিন সিনেমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এসেছে। মেজবাউর রহমান সুমনের ‘রইদ’, রায়হান রাফীর ‘আন্ধার’ এবং এন রাশেদ চৌধুরীর ‘সখী রঙ্গমালা’। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নেদারল্যান্ডসের ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামে আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার হবে রইদের। এরপর মুক্তি দেওয়া হবে দেশের হলে। আন্ধার ও সখী রঙ্গমালাও এ বছর মুক্তির কথা জানিয়েছেন নির্মাতারা।
দীর্ঘদিন পর পর্দায় ফেরার প্রসঙ্গে আজকের পত্রিকাকে তুষি বলেন, ‘হাওয়ার পর বেশ কয়েকটি কাজ করেছি। আশা করছি, এ বছর আমার কাজগুলো দর্শকের সামনে আসবে। এর মধ্যে তিনটি সিনেমার ঘোষণা এসেছে। তিনটি তিন রকম সিনেমা। তিনজন ভিন্ন নির্মাতা, ভিন্ন গল্প, ভিন্ন চরিত্র।’
রইদে নাজিফা তুষির চরিত্রের কোনো নাম নেই। তার পরিচয় ‘সাদুর বউ’। সাদু চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজ নূর ইমরান। তুষি জানান, এ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হয়েছে তাঁকে। কোনো মেকআপ ব্যবহার করেননি, এমনকি ছয় মাস সাবান-শ্যাম্পু ব্যবহার থেকেও বিরত ছিলেন। চরিত্রের প্রয়োজনে শারীরিক গঠনেও পরিবর্তন এনেছেন তুষি।
এন রাশেদ চৌধুরীর সখী রঙ্গমালা সিনেমায় তুষি অভিনয় করছেন কেন্দ্রীয় চরিত্রে। কথাসাহিত্যিক শাহীন আখতারের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে এটি। অষ্টাদশ শতকের নোয়াখালীর এক জমিদার পরিবারের কাহিনি উঠে এসেছে সখী রঙ্গমালায়। এতেও তুষির সহশিল্পী মোস্তাফিজ নূর ইমরান। আরও অভিনয় করছেন প্রান্তর দস্তিদার, তৌফিকুল ইমন, শিল্পী সরকার অপু প্রমুখ। শুটিং শেষে এখন সিনেমাটির সম্পাদনার কাজ চলছে।
আর আন্ধার নির্মিত হচ্ছে ভৌতিক গল্পে; যেখানে তুষিকে দেখা যাবে নাদিয়া চরিত্রে। তবে এখনই সিনেমার গল্প নিয়ে বিস্তারিত জানাতে চান না তিনি। এতে আরও অভিনয় করেছেন সিয়াম আহমেদ, চঞ্চল চৌধুরী, আফসানা মিমি, মোস্তফা মনওয়ার প্রমুখ। গত নভেম্বরে শুটিং শেষে নির্মাতা জানিয়েছিলেন, সম্পাদনার কাজ শেষে এ বছর মুক্তি পাবে আন্ধার।
এদিকে কয়েক দিন ধরে শোনা যাচ্ছে, রায়হান রাফীর আরেকটি নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন তুষি। ‘প্রেশার কুকার’ নামের সিনেমাটি তৈরি হচ্ছে নারীকেন্দ্রিক গল্পে। তবে এখনই সিনেমা নিয়ে কোনো কথা বলতে রাজি নন অভিনেত্রী। জানালেন, টিম থেকে নিষেধ আছে সিনেমাটি নিয়ে কোনো কথা বলার ব্যাপারে। শিগগির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে।
