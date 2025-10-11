Ajker Patrika
> বিনোদন
> টেলিভিশন

আসছে নতুন ধারাবাহিক ‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

অভিরামপুর নামের এক গ্রামের মানুষের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ধারাবাহিক নাটক ‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’। ওই গ্রামের অস্থির স্বভাবের মানুষের মজার সব কাণ্ড, প্রেম, ঝগড়া আর ডিশ-সংযোগের ব্যবসা ঘিরেই নাটকের কাহিনি। রচনা ও পরিচালনা করেছেন হিমু আকরাম। ১৩ অক্টোবর থেকে আরটিভিতে প্রচার শুরু হবে। দেখা যাবে সোম থেকে বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২০ মিনিটে।

ঘুরিতেছে পাঙ্খা ধারাবাহিকের গল্পে দেখা যাবে, তিন বন্ধু বাবুল, মোহন ও পাঙ্খা মিলে ডিশ ব্যবসা করে। গ্রাম্য বিজ্ঞানী পাঙ্খার হাতির পিঠে বিয়ের স্বপ্ন, কুংফু ওস্তাদ বাবুলের সোনার দাঁতের খায়েশ, আর সুদের কারবারি মোহনের প্রেম—সব মিলিয়ে ঘটছে একের পর এক ঘটনা। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আ খ ম হাসান, আরফান আহমেদ, ফারুক আহমেদ, রাশেদ সীমান্ত, রোজী সিদ্দিকী, এজাজুল ইসলাম, মৌসুমী হামিদ, মায়মুনা মমো প্রমুখ।

ঘুরিতেছে পাঙ্খা দিয়ে দীর্ঘদিন পর ধারাবাহিক নির্মাণ করছেন হিমু আকরাম। গত বছর ‘আলতাবানু জোছনা দেখেনি’ নামের সিনেমার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ের কথা ছিল পশ্চিমবঙ্গের স্বস্তিকা মুখার্জির। তবে অভিনেত্রীর ভিসা জটিলতায় আটকে গেছে সিনেমার কাজ।

বিষয়:

ধারাবাহিকছাপা সংস্করণনাটকবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ও নিখোঁজ বহু

স্বামীকে হত্যার পর ইয়াবা সেবন করে লাশ টুকরো করেন স্ত্রী ও প্রেমিক

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

সম্পর্কিত

নাটকের নতুন ট্রেন্ড আইটেম গান

নাটকের নতুন ট্রেন্ড আইটেম গান

নতুন গানে স্বপ্ন পূরণ হলো পান্থ কানাইয়ের

নতুন গানে স্বপ্ন পূরণ হলো পান্থ কানাইয়ের

সমালোচনার জবাব দিলেন দীপিকা পাড়ুকোন

সমালোচনার জবাব দিলেন দীপিকা পাড়ুকোন

আসছে নতুন ধারাবাহিক ‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’

আসছে নতুন ধারাবাহিক ‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’