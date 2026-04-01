লুবাবার ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট, বিয়ের গুঞ্জন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ৫১
সিমরিন লুবাবা। ছবি: সংগৃহীত

আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর, অভিনেত্রী ও মডেল সিমরিন লুবাবার বিয়ে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) বিকেলে লুবাবার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে একটি পোস্ট শেয়ার করার পর থেকেই এই গুঞ্জনের সূত্রপাত।

ফেসবুক পোস্টে একটি অস্পষ্ট ছবি প্রকাশ করে লুবাবা লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। দুইটি আত্মা, এক কিবলা। দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য। আল্লাহ আমাকে একজন দ্বীন শেখার সঙ্গী উপহার দিয়েছেন।’ লুবাবার এই আধ্যাত্মিক ও ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টটি দেখার পর নেটিজেনরা ধরে নিচ্ছেন তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তবে ছবিতে বর বা কনে—কারো চেহারাই স্পষ্ট নয়।

বিয়ের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লেও লুবাবার পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। পাত্রের পরিচয় নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ কেউ দাবি করছেন পাত্র একজন প্রবাসী আলেম, তবে এসব তথ্যের কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

প্রয়াত খ্যাতিমান অভিনেতা আবদুল কাদেরের নাতনি হিসেবে খুব অল্প বয়সেই মিডিয়ায় পরিচিতি পান সিমরিন লুবাবা। শিশুশিল্পী হিসেবে জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর তিনি নিয়মিত অভিনয় ও মডেলিং করেছেন। তবে গত বছরের শেষ দিকে হঠাৎ করেই বিনোদনজগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে সবাইকে চমকে দেন তিনি।

তখন লুবাবা জানিয়েছিলেন, তিনি আর প্রকাশ্যে আসবেন না এবং ধর্মীয় জীবনধারার দিকেই মনোনিবেশ করতে চান। তাঁর মা-ও তখন জানিয়েছিলেন, লুবাবা নিজের জীবনযাপনে পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন এবং ইসলামের পথে চলতে আগ্রহী।

লুবাবার এই পরিবর্তন এবং বিয়ের ইঙ্গিতবাহী পোস্ট নিয়ে ভক্ত ও অনুসারীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকে তাঁকে নতুন জীবনের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন, আবার অনেকে বিষয়টিকে কেবল ব্যক্তিগত জীবনের নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন।

