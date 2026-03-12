ব্যাচেলর পয়েন্টে ফিরে শামীম হাসান বললেন, কেন যে দূরে ছিলাম

কাজল আরেফিন অমি পরিচালিত ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ ধারাবাহিকের প্রচার শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। প্রচারের শুরু থেকেই জনপ্রিয়তা পায় এই নাটকের কাবিলা, নেহাল, শুভ, আরেফিন, হাবু ভাই চরিত্রগুলো। তবে প্রথম দুই সিজন শেষে নেহাল ও আরেফিন চরিত্রে অভিনয় করা তৌসিফ মাহবুব এবং শামীম হাসান সরকার বিদায় নেন।
দীর্ঘ পাঁচ বছর বিরতির পর গত বছরের শেষদিকে ব্যাচেলর পয়েন্ট ধারাবাহিকের পঞ্চম সিজনে ফিরে আসেন তৌসিফ। এবার ফিরে আসছেন শামীম হাসান। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই অভিনেতার ফেরার ঘোষণা দেওয়া হয়। ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট ৫’ ধারাবাহিকের চ্যাপ্টার ১০ থেকে দেখা যাবে শামীম হাসানকে। এই রোজার ঈদে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে মুক্তি পাবে ব্যাচেলর পয়েন্টের চ্যাপ্টার ১০।
শামীম হাসান সরকার জানান, অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবের মাধ্যমেই ব্যাচেলর পয়েন্টে ফিরে এসেছেন তিনি। শামীম বলেন, ‘ব্যাচেলর পয়েন্টে ফিরে আসার পেছনে পুরো টিমের অবদান তো আছেই, কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবদান তৌসিফ মাহবুব ভাইয়ের। পাঁচ মাস আগে উনি যখন আবার ব্যাচেলর পয়েন্টের শুটিং শুরু করেন সে সময় আমাকে মেসেজ দেন, মিস ইউ। আমিও মিস করার কথা জানালাম। এখান থেকেই কথা শুরু। ইয়াং ছিলাম, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি চাই পরিবারটার সঙ্গে থাকতে। তৌসিফ ভাইকে বললাম, অমি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলায় দেন। এভাবেই ফিরে আসা।’
শামীম আরও বলেন, ‘অমি ভাই বুকে জড়িয়ে নেওয়ার পর মনে হচ্ছিল, এই পরিবারেই তো ছিলাম। কেন যে দূরে ছিলাম। হারিয়ে যাওয়া সন্তান তার পরিবারকে আরও বেশি মিস করে। কারণ সে তো পরিবারের সবাইকে মিস করে। ওই জায়গাটা বুকে ধারণ করে রেখেছিলাম। ব্যাচেলর পয়েন্ট ৫-এর চ্যাপ্টার ১০-এ যখন অভিনয় শুরু করি, তখন একবারের জন্যও মনে হয়নি পাঁচ বছর পর এই মানুষগুলোর সঙ্গে অভিনয় করছি। যদিও পাঁচ বছর অনেক লম্বা সময়। আমাদের চেহারা বদলে গেছে। কিন্তু মনটা যদি আগের জায়গায় পড়ে থাকে, তাহলে ফিরে আসা ব্যাপার না। এটা আমার বিশ্বাস। আমি এই পরিবারে এসেছি চলে যাওয়ার জন্য নয়, এসেছি আজীবন থেকে যাওয়ার জন্য।’
পরিচালক কাজল আরেফিন অমি বলেন, ‘আরেফিনকে ছাড়া ব্যাচেলর পয়েন্টের অরিজিনাল গ্যাং অসম্পূর্ণ। সে এই সিরিজের ভিত্তি এবং আমাদের অন্যতম ইমোশন। দীর্ঘদিনের অভিমান আর দূরত্বের বরফ গলিয়ে নেহালের (তৌসিফ মাহবুব) উদ্যোগেই আমরা পুরোনো আরেফিনকে (শামীম হাসান সরকার) আবার ফিরে পেয়েছি।’
নির্মাতা আরও বলেন, ‘ব্যাচেলর পয়েন্টের কাবিলা, পাশা, হাবু, নেহাল ও আরেফিন—এই পাঁচ বন্ধুকে দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে স্ক্রিনে দেখে শুটিংয়ের সময় আমি নিজেই ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম। আমার বিশ্বাস, পুরোনো বন্ধুদের এই আবেগঘন কামব্যাক এবং নতুন গল্প দর্শকদের ঈদের আনন্দে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে।’
ব্যাচেলর পয়েন্টের ৫-এ আরও আছেন মারজুক রাসেল, জিয়াউল হক পলাশ, চাষী আলম, অর্চিতা স্পর্শিয়া, সৈয়দ মুসাফির বাচ্চু প্রমুখ।
