‘প্রিন্স’ সিনেমার টিজার প্রকাশ, গ্যাংস্টারের লুকে দেখা দিলেন শাকিব

ঈদে মুক্তির তালিকায় থাকা চার সিনেমার টিজার প্রকাশ পেলেও কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমার। সিনেমার নির্মাতারাও ছিলেন চুপচাপ। অবশেষে আজ প্রকাশ পেল প্রিন্সের টিজার। ১ মিনিট ২৯ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের টিজারটিকে নির্মাতারা বলছেন প্রিব্লাস্ট (মিষ্টি মুখ)।
আগেই জানা গিয়েছিল প্রিন্সে শাকিব একজন গ্যাংস্টার। সেভাবেই হাজির হলেন তিনি। লম্বা ব্রাউনি চুল ও দাড়িতে ভিন্ন এক লুকে দেখা গেল তাঁকে। দুই হাতে বন্দুক চালানো, শত্রুর বুকে সিসা ঢুকানো, ঝাঁপিয়ে পড়া—সবকিছুই দেখা যাচ্ছে তাঁর অ্যাকশনে। একাই ধসিয়ে দিচ্ছেন প্রতিপক্ষকে।
টিজারে শাকিবের আরেকটি লুকে একঝলক দেখা গেছে। সেখানে তাঁর চুল ছোট, লুকেও আছে ভিন্নতা। শাকিবের পাশাপাশি বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলিউডের বাঙালি অভিনেতা দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যকে। একঝলক দেখা গেছে তাসনিয়া ফারিণ ও জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর ঝলক। শেষের দিকে শাকিবের কণ্ঠে শোনা যায় সংলাপ, ‘আমার সাথে যে ধান্ধা করবে, তার জন্য মিষ্টি আর আমার শত্রুর সঙ্গে যে ধান্ধা করবে, তার জন্য বুলেটের বৃষ্টি।’
নব্বইয়ের দশকের গল্পে প্রিন্স বানিয়েছেন আবু হায়াত মাহমুদ। এটি নির্মাতার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এতে আরও অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, শরীফ সিরাজ, লোকনাথ দে, পিয়ান সরকার, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।
