দীপ্ত টিভিতে আজ ঈদের নাটক ‘আমার বউ সব জানে’

ইদানীং সাজ্জাদ সম্পর্কে খুশবুর কানে কিছু উড়ো খবর আসছে। নিচতলার ভাবি নাকি সাজ্জাদকে কোন মেয়ের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছে। সাজ্জাদ অফিস থেকে ফিরতেই শুরু হয় কথা-কাটাকাটি। কিছুদিন পর খুশবুর এক বান্ধবী জানায়, খুশবু আর সাজ্জাদকে গতকাল সন্ধ্যায় রেস্টুরেন্টে দেখেছে সে। কিন্তু খুশবু তো সাজ্জাদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে যায়নি, তাহলে মেয়েটি কে ছিল।
একদিন খুশবুকে নিয়ে শপিংয়ে গেলে সাজ্জাদের সাবেক প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হয়। সাজ্জাদ পরিচয় করিয়ে দেয় দুজনকে। বাসায় ফিরে শুরু হয় ঝগড়া। ব্যাগ গুছিয়ে বাবার বাড়ি চলে যায় খুশবু। আর ফিরবে না সে। কিন্তু আলাদা হওয়ার পর দুজনে বুঝতে পারে, কতটা কাছের ছিল তারা। এমন গল্পে মারুফ হোসেন সজীব নির্মাণ করেছেন নাটক ‘আমার বউ সব জানে’। অভিনয় করেছেন খায়রুল বাসার ও আনিকা আইরা। প্রচারিত হবে আজ রাত ১০টায় দীপ্ত টিভিতে।
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