মুস্তাফা মনোয়ারের জন্মদিনে নাটক ‘বন্যথেরিয়াম’ ও পাপেট শো

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘বন্যথেরিয়াম’ নাটকের দৃশ্য; ছবি: সংগৃহীত
‘বন্যথেরিয়াম’ নাটকের দৃশ্য; ছবি: সংগৃহীত

শিল্পের নানা শাখায় অসামান্য অবদান রেখেছেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা মনোয়ার। বিশেষত শিশুদের আনন্দময় শৈশব গড়তে সারা জীবন কাজ করেছেন তিনি। আগামী ১ সেপ্টেম্বর তাঁর ৯০তম জন্মদিনে অভিনয়ে হাতেখড়ি, অ্যাক্টরস স্টুডিও ও বটতলা আয়োজন করেছে দিনব্যাপী শিশুতোষ আয়োজন।

রাজধানীর মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে ‘মুস্তাফা মনোয়ারজয়ন্তী’ শীর্ষক এই আয়োজন। সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত চলবে আঁকিবুঁকি কর্মশালা। এরপর শুরু হবে পাপেট শো। পরিবেশনায় ইনভেন্টরস ও টুগেদার উই ক্যান। বহিরাঙ্গনে শিশুতোষ বইয়ের সম্ভার নিয়ে থাকবে ইকরিমিকরি।

বেলা ১১টায় প্রদর্শিত হবে নাটক ‘বন্যথেরিয়াম’। সুকুমার রায়ের ‘হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি’ অবলম্বনে বন্যথেরিয়ামের নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দিয়েছেন ইভান রিয়াজ। গল্পে দেখা যাবে, প্রাণিবিজ্ঞান সংস্থা ওয়াইল্ড ভিশন এক অদ্ভুত প্রজাতির ট্যাঁশ গরুর সন্ধান পায়। সেটাকে ধরে নিয়ে আসে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হারুর নির্দেশে। এমন অদ্ভুত আর বিরল প্রাণীর সন্ধান ওয়াইল্ড ভিশনকে এনে দেয় খ্যাতি। খবর পেয়ে ছুটে আসে বন্য প্রাণী ব্যবসায়ী মিস হুক্কি; সে আরও ট্যাঁশ গরুর সন্ধান চায়।

মুস্তাফা মনোয়ার
মুস্তাফা মনোয়ার

আরও অদ্ভুত বন্য প্রাণী আর প্রকৃতির সন্ধান নিয়ে আসে বিখ্যাত গবেষক প্রফেসর হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ভাগনে চন্দ্রখাই। তার কাছে প্রফেসর হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের অদ্ভুত অভিযানের কাহিনি শুনে হারু আর মিস হুক্কি রোমাঞ্চিত হয়। নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে ভেবে উৎফুল্ল হয়। অক্সিজেন, খাদ্যচক্র আর পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভুলে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে সবুজ প্রকৃতিকে ধূসর করে মুনাফা লাভের। চন্দ্রখাইও গল্পের ছলে এগিয়ে যায় তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের দিকে।

অভিনয়ছাপা সংস্করণবিনোদন
ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

