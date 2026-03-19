চাঁদ রাতের নাটক ‘ছায়াসঙ্গী’

ঈদকে সামনে রেখে চাঁদ রাতে প্রকাশের লক্ষ্যে নির্মাতা সোহেল রাজ বানিয়েছেন নাটক ‘ছায়াসঙ্গী’। রোমান্টিক থ্রিলার গল্পে নির্মিত নাটকটির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন খায়রুল বাসার ও সাদনিমা বিনতে নোমান। ছায়াসঙ্গী মুক্তি দেওয়া হবে আগামীকাল শুক্রবার চাঁদ রাতে সুস্মিতা আনিস ইউটিউব চ্যানেলে।

নাটকের গল্প লেখা হয়েছে সুলতান নামের একজন কন্ট্রাক্ট কিলারকে ঘিরে। এই চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন খায়রুল বাসার। চরিত্রটি একজন কিলার হলেও তিনি কেবল তাদেরই খুন করেন, যারা কেউই সমাজের ভালো মানুষ না। ঘটনাক্রমে সুলতানের পরবর্তী টার্গেটে পরিণত হয় সাদনিমা অভিনীত চরিত্রটি। সুলতান যখন তাঁকে হত্যার মিশনে নামে, তখন একের পর এক ঘটতে থাকে অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

খায়রুল বাসার বলেন, ‘কঠিন হৃদয়ের মানুষটিও ভালোবাসা পেলে শুদ্ধ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই শুদ্ধ মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা অনেক সময় সহজ হয় না। কারণ, সুন্দরকে আগলে রাখা সহজ কাজ নয়। আমাদের সমাজে সুন্দরকে টেনে ধরার বা নষ্ট করার চর্চাটা আছে। এসব বিবেচনায় আমার ভাবনায় ছায়াসঙ্গী ভিন্ন ভাবনার একটি গল্প। এখানে আমি এক বিপ্লবী প্রেমিক। প্রেমিকার ভালোবাসায় যে মানুষটা শুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে।’ 

নির্মাতা সোহেল রাজ জানান, নাটকে অ্যাকশন দৃশ্য রয়েছে। এসব দৃশ্যে ডামি ছাড়া নিজেই শুটিং করেছেন খায়রুল বাসার। প্রচণ্ড জ্বরে পড়লেও শুটিং বন্ধ করেননি বাসার। জ্বর নিয়েই বৃষ্টি ভেজার দৃশ্যে শুটিং করেছেন।

‘ছায়াসঙ্গী’ নাটকটিতে ‘অনেক ভালোবেসে’ শিরোনামের একটি গান ব্যবহার করা হয়েছে। গানটি লিখেছেন সোমেশ্বর অলি; সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন সাজিদ সরকার। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন নিলয় ও সুস্মিতা আনিস। সম্প্রতি গানটি ইউটিউবে প্রকাশিত হয়েছে।

