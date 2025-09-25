Ajker Patrika
> বিনোদন
> টেলিভিশন

শিল্পকলায় বঙ্গরঙ্গ নাট্যদলের ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘মৃত্যুহীন প্রাণ’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
‘মৃত্যুহীন প্রাণ’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

গত আগস্টে বঙ্গরঙ্গ নাট্যদল নিয়ে এসেছিল তাদের নতুন নাটক ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’। আবারও মঞ্চে উঠছে নাটকটি। আগামীকাল শুক্রবার রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে মৃত্যুহীন প্রাণ নাটকের দ্বিতীয় প্রদর্শনী।

মৃত্যুহীন প্রাণ একটি ধূসর ব্যঙ্গাত্মক একাঙ্ক নাটক। উৎপল দত্তের ‘মৃত্যুর অতীত’ অবলম্বনে নাটকটির নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দিয়েছেন মিথুন মোস্তফা। গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন তিনি।

‘মৃত্যুহীন প্রাণ’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
‘মৃত্যুহীন প্রাণ’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

এই নাটকে শ্রমজীবী মানুষের দাবি-আন্দোলনের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে। ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও প্রতিরোধের প্রশ্নে রচিত এই নাটকের কাহিনিতে বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বার্তা তুলে ধরা হয়েছে।

বিভিন্ন চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন শান্তনু, মাসুম, সারওয়ার, বিপন্ন, শমিত, লাবণ্য, টুটুল, আলামিন, আয়েশা প্রমুখ। কারিগরি নির্দেশনায় আছেন আসিফ মুনীর। নাটকের সংগীত সংযোজন করেছেন সংগীতশিল্পী রাশেদুল হক, আর আলোকসজ্জার দায়িত্বে আছেন হাসান মাহমুদ।

বিষয়:

মঞ্চনাটকশিল্পকলা একাডেমিবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানের হাতে ইসরায়েলের ‘কয়েক লাখ পৃষ্ঠার’ গোপন নথি, পারমাণবিক স্থাপনার ছবি প্রকাশ

আ.লীগের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত

ভারত–চীন সীমান্তের শীতল লাদাখ জেন–জি আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ কেন

ভারতের কাছে হারের পর বাংলাদেশকে ধুয়ে দিলেন রুবেল

চীনা নেতৃত্বাধীন বৃহত্তম বাণিজ্য জোট আরসিইপিতে যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

শিল্পকলায় বঙ্গরঙ্গ নাট্যদলের ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’

শিল্পকলায় বঙ্গরঙ্গ নাট্যদলের ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’

তাজিকিস্তানের মেহেরনিগরকে সঙ্গে নিয়ে হাবিবের ‘জাদু’

তাজিকিস্তানের মেহেরনিগরকে সঙ্গে নিয়ে হাবিবের ‘জাদু’

ফ্যাশন-ফুডের দ্বন্দ্বে ‘লিটল মিস ক্যাওস’

ফ্যাশন-ফুডের দ্বন্দ্বে ‘লিটল মিস ক্যাওস’

জোড়া পুরস্কার জিতল ‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’

জোড়া পুরস্কার জিতল ‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’