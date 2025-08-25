Ajker Patrika
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশনে

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’র দৃশ্য। ছবি: ফাগুন অডিও ভিশনের সৌজন্যে
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’র দৃশ্য। ছবি: ফাগুন অডিও ভিশনের সৌজন্যে

নব্বইয়ের দশক থেকেই শেকড়ের সন্ধানে ‘ইত্যাদি’ স্টুডিওর চার দেয়াল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তুলে ধরছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান। তারই ধারাবাহিকতায় ইত্যাদির নতুন পর্ব ধারণ করা হয়েছে দ্বীপ জেলা ভোলার ঐতিহ্যবাহী জনপদ চরফ্যাশনে। মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে বৃটিশ আমলে তৈরি প্রায় শত বছরের প্রাচীন ঐতিহাসিক ট্যাফনাল ব্যারেট স্কুলের সামনে।

এবারের ইত্যাদিতে গান রয়েছে দুটি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভোলা জেলাকে নিয়ে রয়েছে মনিরুজ্জামান পলাশের কথায় একটি পরিচিতিমূলক গানের সঙ্গে নৃত্য। পরিবেশন করেছেন স্থানীয় শতাধিক নৃত্যশিল্পী। নাচের কোরিওগ্রাফি করেছেন এস কে জাহিদ, কণ্ঠ দিয়েছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা। গানটির সুর করেছেন হানিফ সংকেত, সংগীত আয়োজনে মেহেদী। আরেকটি গান গেয়েছেন রবি চৌধুরী ও আঁখি আলমগীর। ‘আমাকে না বলে’ শিরোনামের গানটির সুর ও সংগীত করেছেন ইমরান মাহমুদুল, লিখেছেন রবিউল ইসলাম জীবন।

দর্শকপর্বের নিয়ম অনুযায়ী, ধারণস্থান ভোলাকে ঘিরে করা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দর্শকের মাঝ থেকে ৩ জনকে নির্বাচন করা হয়। ২য় পর্বে নির্বাচিত দর্শকরা এই পর্বের অতিথি ভোলা জেলার সন্তান তারকা তৌসিফ মাহবুবের সঙ্গে অভিনয় করেন। এবারের অনুষ্ঠানে রয়েছে পর পর দুই বার এভারেস্ট জয় করা ভোলার সন্তান এম এ মুহিতের একটি সাক্ষাৎকার।

ইত্যাদির এবারের পর্বেও রয়েছে কয়েকটি প্রতিবেদন। ভোলা ও এর বিভিন্ন উপজেলার ওপর একটি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন ছাড়াও থাকবে ভোলা গ্রাম ও গুলশান নিয়ে আরেকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে ভোলা জেলায় যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় সেই ভয়াল চিত্র উঠে এসেছে একটি পর্বে।

পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় অনেক আগে থেকেই ভোলায় শুরু হয় মহিষকে কেন্দ্র করে এক অনন্য বাণিজ্যিক কার্যক্রম। মহিষের বাথান ও মহিষ নিয়ে রয়েছে আরেকটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন। নদীবেষ্টিত দ্বীপ জেলা ভোলার মানুষের আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে মৎস্য খাত। তবে জীবিকার তাগিদে মাছ ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন অনেক জেলে। তেমনি একটি জেলে পরিবারের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবারের পর্বে। চীনের বেইজিংয়ের দুর্দান্ত সামার প্যালেসের ওপর একটি প্রতিবেদন।

ইত্যাদির এবারের পর্বেও কুশলী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে নাতির কৌশলী উত্তর দর্শকদের আনন্দ দেবে। রয়েছে সামাজিক অসঙ্গতি ও সমাজ সংস্কারের ওপর রয়েছে বেশ কিছু তীক্ষ্ম ও তীর্যক নাট্যাংশ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বনাম সেকেলে বৃদ্ধা, গরমে চরম অবস্থা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিতর্ক, মোবাইলিংয়ের বিষাক্ত ছোবল, সন্তানের ফোন আসক্তিতে অভিভাবকদের ভূমিকা, প্রচারণা যার সিনেমার মুল্লুক তার, প্রচলিত কথা এখন অচল, নতুন ছবি নিয়ে পুরনো কথা, ভাইরাস আতংক, চোরের সংজ্ঞাসহ বেশ কয়েকটি নাট্যাংশ দেখা যাবে।

এসব নাট্যাংশে অভিনয় করেছেন দিলারা জামান, সোলায়মান খোকা, আব্দুল আজিজ, সুভাশিষ ভৌমিক, আরফান আহমেদ, আমিন আজাদ, মুকিত জাকারিয়া, রকি খান, জিল্লুর রহমান, শাহেদ আলী, আশরাফুল আলম সোহাগ, জাহিদ শিকদার, জামিল হোসেন, নিপু, সুজাত শিমুল, কামাল বায়েজিদ, নজরুল ইসলাম, সাবরিনা নিসা, রাজীব সালেহীন, শুভরাজ, সুর্বনা মজুমদার, সুচনা শিকদার, আনোয়ারুল আলম সজল, বেলাল আহমেদ মুরাদসহ অনেকে।

গণমানুষের প্রিয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির এই পর্বটি প্রচারিত হবে বিটিভিতে, ২৯ আগস্ট শুক্রবার রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর। ইত্যাদি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।

