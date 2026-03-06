বগুড়ায় অনুষ্ঠিত হবে চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫

বগুড়ায় অনুষ্ঠিত হবে ২০তম টিএমএসএস-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫। আগামী ৭ এপ্রিল মমো ইন হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের মাঠে হবে অনুষ্ঠান। এ বছর আজীবন সম্মাননাসহ মোট ১৯টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হবে। জাঁকজমকপূর্ণ এই আয়োজনে উপস্থিত থাকবেন দেশবরেণ্য নবীন-প্রবীণ সংগীতশিল্পী ও কলাকুশলীরা।
চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫ উপলক্ষে গতকাল দুপুর ১২টায় চ্যানেল আইয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ইমপ্রেস টেলিফিল্ম ও চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, চ্যানেলটির পরিচালক ও বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ, টিএমএসএসের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম, সংগীতশিল্পী মো. খুরশীদ আলম, রফিকুল আলম, সালাউদ্দিন আহমেদ ও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এর প্রকল্প পরিচালক রাজু আলীম।
অনুষ্ঠানে ফরিদুর রেজা সাগর বলেন, ‘এই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় সম্পূর্ণ যোগ্যতার ভিত্তিতে। এখানে পক্ষপাতিত্বের কোনো সুযোগ নেই। এই স্বীকৃতি একজন নবীন শিল্পীকে যেমন প্রেরণা জোগায়, তেমনি একজন প্রবীণ শিল্পীকে কাজে উৎসাহ দেয়।’
অধ্যাপিকা হোসনে আরা বেগম বলেন, ‘এমন সুন্দর একটি আয়োজনে আমাদের সম্পৃক্ত করায় আমরা কৃতজ্ঞ চ্যানেল আইয়ের প্রতি।’
এ বছর যেসব ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হবে সেগুলো হলো আধুনিক গানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ সুরকার ও শ্রেষ্ঠ গীতিকার; শ্রেষ্ঠ ব্যান্ড; শ্রেষ্ঠ সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার; শ্রেষ্ঠ দ্বৈত সংগীতশিল্পী, শ্রেষ্ঠ লোকসংগীতশিল্পী (পল্লিগীতি ও মরমি), ছায়াছবির গানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ সুরকার ও শ্রেষ্ঠ গীতিকার; শ্রেষ্ঠ মিউজিক ভিডিও নির্মাতা; শ্রেষ্ঠ নজরুলসংগীতশিল্পী; শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী; শ্রেষ্ঠ নবাগত শিল্পী; শ্রেষ্ঠ অডিও কোম্পানি; অনলাইন ভিউতে আধুনিক গানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সিনেমার গানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ লোকসংগীতশিল্পী। এ ছাড়া বিশেষ পুরস্কার হিসেবে থাকছে আজীবন সম্মাননা এবং বিশেষ সম্মাননা।
‘সুস্থ সংগীতের উৎকর্ষ সাধন’ স্লোগান নিয়ে দেশের সুস্থ ধারার সংগীতকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে শুরু হয়েছিল চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস।
