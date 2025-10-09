এবার বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেতা আহাদ রাজা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
গত মাসে বাংলাদেশে এসেছিলেন পাকিস্তানের অভিনেত্রী হানিয়া আমির। এবার আসছেন পাকিস্তানের অভিনেতা আহাদ রাজা মীর। বাংলাদেশে আসার বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই নিশ্চিত করেছেন এই অভিনেতা।
গত বুধবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে বাংলাদেশে আসার খবর জানিয়ে আহাদ রাজা মীর লেখেন, ‘হাই বাংলাদেশ, শিগগিরই দেখা হবে।’ সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা জুড়ে দেন তিনি। তবে, কবে ঢাকায় আসছেন, কেন আসছেন কিংবা কারা নিয়ে আসছেন, তা এখনো খোলাসা করেননি অভিনেতা।
‘মিম সে মোহাব্বত’ নামের উর্দু ধারাবাহিকে তালহা আহমেদ চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন আহাদ রাজা মীর। এ ছাড়া ‘ইয়াকিন কা সফর’, ‘রেসিডেন্ট ইভিল’সহ আরও কয়েকটি জনপ্রিয় ধারাবাহিকে দেখা গেছে তাঁকে।
এদিকে আগামী মাসে ঢাকায় গান শোনাতে আসছেন পাকিস্তানের জুনুন ব্যান্ডের সংগীতশিল্পী আলী আজমত। আগামী ১৪ নভেম্বর রাজধানীর কুর্মিটোলায় অবস্থিত ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত কনসার্টে গাইবেন তিনি। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশে আসছেন আলী আজমত। তবে এবারই প্রথম আসছেন এককভাবে। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্ট মাতিয়েছিলেন আলী আজমত।
দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে আনোয়ার সিরাজী পরিচালিত ‘অন্ধকারে আলো’। আসমান জমিন প্রোডাকশনের ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন মীর লিয়াকত আলী। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাকিব শিকদার, মুসকান ইসলাম, তিথি চৌধুরী, রেবেকে রউফ, জ্যাকি আলমগীর প্রমুখ।১ ঘণ্টা আগে
‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ সিরিজ দিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম। এবার তিনি বানিয়েছেন ‘দেলুপি’ নামের পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন থেকে জানানো হয়েছে, শিগগিরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।১ ঘণ্টা আগে
২০১২ সালে জাজ মাল্টিমিডিয়ার ‘ভালোবাসার রঙ’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় বাপ্পী চৌধুরী ও মাহিয়া মাহির। প্রথম সিনেমাতেই দর্শকের নজর কাড়েন তাঁরা। এরপর জুটি হয়ে অভিনয় করেন ‘অন্যরকম ভালোবাসা’, ‘তবু ভালোবাসি’, ‘কি দারুণ দেখতে’, ‘অনেক সাধের ময়না’সহ বেশ কিছু সিনেমায়।১৩ ঘণ্টা আগে
মঞ্চে প্রথম নাটক নিয়ে আসছে নাট্যসংগঠন নিনাদ। আজ ৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ ঢাকার অডিটরিয়ামে মঞ্চায়ন হবে নিনাদের প্রথম প্রযোজনা ‘দ্য হিউম্যান ভয়েস’।১৩ ঘণ্টা আগে