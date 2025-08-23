Ajker Patrika
আজ জেনেসিস থিয়েটারের ৩৫ বছর পূর্তিতে সম্মাননা প্রদানসহ নানা আয়োজন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ২৯
‘দামাল ছেলে নজরুল’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: জেনেসিস থিয়েটারের সৌজন্যে
‘দামাল ছেলে নজরুল’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: জেনেসিস থিয়েটারের সৌজন্যে

আজ ২৩ আগস্ট ৩৫ বছরপূর্তি হচ্ছে জেনেসিস থিয়েটারের। এ উপলক্ষে বিকেল ৫টায় রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে থাকবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণ, প্রতিবাদের ছড়া ও কবিতাপাঠ, আলোচনা পর্ব এবং নজরুল তারকা সম্মাননা প্রদান। দেশের বিশিষ্ট নাট্যজন, সাংস্কৃতিক সংগঠক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং নাট্যপ্রেমীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছে দলটি।

আয়োজনের দ্বিতীয় পর্বে থাকবে জেনেসিস থিয়েটারের প্রযোজনা ‘দামাল ছেলে নজরুল’ নাটকের ৩২তম প্রদর্শনী। নাটকটি রচনা করেছেন মাহমুদ উল্লাহ, নির্দেশনা দিয়েছেন জেনেসিস থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নূর হোসেন রানা। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামী জীবন, প্রেম, চেতনা এবং দেশপ্রেম নিয়ে লেখা হয়েছে নাটকটি।

জেনেসিস থিয়েটারের ৩৫ বছরপূর্তি উৎসব উপলক্ষে দলনেতা নূর হোসেন রানা বলেন, ‘এবার আমাদের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে দেওয়া হবে নজরুল তারকা সম্মাননা। জেনেসিস থিয়েটারের যেসব সদস্য দলটির নাট্যকর্ম, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক ভূমিকার মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে অবদান রেখে চলেছেন—তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এই সম্মাননা।’

নজরুল চরিত্রের অভিনেতা ইমন খান বলেন, ‘জেনেসিস থিয়েটারের সঙ্গে আমার পথচলা দেড় যুগেরও বেশি। একজন নাট্যকর্মী ও সংগঠক হিসেবে এই দলের হয়ে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত, আনন্দিত। দলের অন্যতম জনপ্রিয় প্রযোজনা দামাল ছেলে নজরুল। এতে আমি নামভূমিকায় অর্থাৎ জাতীয় কবির চরিত্রে অভিনয় করছি।’

নাটকটিতে আরও অভিনয় করেছেন নূর হোসেন রানা, আলেয়া আলো, জেনেলিয়া, ফারাহ ফেন্সী, মোক্তার হোসেন, ইয়াশফা, ফারজানা রনি, তিতলি, ইমা, স্বপন দত্ত, মনজুর হোসাইন, মঈন বিশ্বাস, ইকবাল খান, জীবন, প্রদীপ কুমার ঘোষ, নারায়ণ চন্দ্র, আমির, রিমি, মিলন, মাইম আর্টের দলপ্রধান নিথর মাহবুব প্রমুখ।

