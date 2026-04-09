‘জ্ঞানী গণি’র নতুন গল্প নিয়ে ফিরছেন জীবন

নির্মাতা শরাফ আহমেদ জীবন পরিচালনার পাশাপাশি নিয়মিত অভিনয় করছেন। তাঁর অভিনীত অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র জ্ঞানী গণি। ইতিমধ্যে এই সিরিজের তিনটি নাটক প্রচারে এসেছে। আবারও জ্ঞানী গণি হয়ে দর্শকের সামনে আসছেন জীবন। আজ ৯ এপ্রিল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে মুক্তি পাবে ‘জ্ঞানী গণি-০৪’।
প্রথম তিন পর্বের মতো এবারও জ্ঞানী গণি নাটকটি পরিচালনা করেছেন ইমরান ইমন। আগের পর্বগুলোর মতো নতুন গল্পেও উঠে এসেছে পারিবারিক বন্ধন ও বুদ্ধিমত্তার লড়াই। এবারের গল্প আবর্তিত হয়েছে গ্রামে নতুন এক অতিথির আগমনকে কেন্দ্র করে। অতি বিদ্বান এই অতিথির আবির্ভাবে তৈরি হয় অদ্ভুত সব পরিস্থিতি। জ্ঞানী গণি কি পারবে তার বুদ্ধির বলে পরিস্থিতি সামাল দিতে? নাকি নিজেই জড়িয়ে যাবে কোনো বড় বিপদে? এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে জ্ঞানী গণি-০৪ নাটকে।
পরিচালক ইমরান ইমন বলেন, ‘জ্ঞানী গণি চরিত্রটি দর্শকদের খুব কাছের। এবারের গল্পে আমরা জ্ঞানের মারপ্যাঁচে এক ভিন্নরকম সামাজিক অসংগতি হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি, প্রতিবারের ন্যায় এবারও দর্শক গণির কাণ্ডকারখানা উপভোগ করবেন।’
জ্ঞানী গণি-০৪ নাটকে আরও অভিনয় করেছেন শবনম ফারিয়া, রফিউল কাদের রুবেল, আদিয়াত জামান আয়ান, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহাদাত শিশির প্রমুখ।
প্রীতম হাসান ও জেফার রহমান দুজনেই গানের মানুষ। একসঙ্গে গানও আছে তাঁদের। গানের পাশাপাশি অভিনয় করেন দুজনেই। এবার প্রথমবার পর্দায় জুটি হয়ে আসছেন তাঁরা। প্রীতম ও জেফারকে নিয়ে শিহাব শাহীন তৈরি করেছেন ওয়েব ফিল্ম ‘তুমি আমি শুধু’।২ ঘণ্টা আগে
প্যারিসভিত্তিক ‘এতোয়াল দ্য লা স্কাম’ পুরস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা, নির্দেশক ও কবি আমীরুল আরহামের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে তিন দিনব্যাপী বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা। আজ থেকে শুরু হওয়া ‘আমীরুল আরহাম ডকুমেন্টারি ফিল্ম রেট্রোস্পেকটিভ’...২ ঘণ্টা আগে
রোজার ঈদে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম দীপ্ত প্লে নিয়ে এসেছিল বাংলায় ডাবিং করা চায়নিজ মাইক্রোড্রামা ‘লাভ রিইউনিয়ন: দ্য ম্যারিড মাদারস টেল’। এবার পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে দীপ্ত প্লে মুক্তি দিচ্ছে বাংলায় ডাবিং করা আরেকটি মাইক্রোড্রামা ‘ট্রু লাভ ইন ডিসগাইজ’। বাংলায় নাম দেওয়া হয়েছে ‘ছদ্মবেশী ভালোবাসা’।২ ঘণ্টা আগে
‘পুষ্পা’ সিনেমায় এক চোরাচালানির চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন আল্লু অর্জুন। এবার তিনি আসছেন সুপারহিরো হয়ে। পরিচালক অ্যাটলি তাঁকে নিয়ে বানাচ্ছেন সায়েন্স ফিকশন সিনেমা। প্রাথমিকভাবে নাম ছিল ‘এএ২২*এ৬’। গতকাল আল্লুর জন্মদিনে সিনেমার নাম ও ফার্স্ট লুক প্রকাশ করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে