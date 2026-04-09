Ajker Patrika
টেলিভিশন

‘জ্ঞানী গণি’র নতুন গল্প নিয়ে ফিরছেন জীবন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘জ্ঞানী গণি’র নতুন গল্প নিয়ে ফিরছেন জীবন
শরাফ আহমেদ জীবন। ছবি: সংগৃহীত

নির্মাতা শরাফ আহমেদ জীবন পরিচালনার পাশাপাশি নিয়মিত অভিনয় করছেন। তাঁর অভিনীত অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র জ্ঞানী গণি। ইতিমধ্যে এই সিরিজের তিনটি নাটক প্রচারে এসেছে। আবারও জ্ঞানী গণি হয়ে দর্শকের সামনে আসছেন জীবন। আজ ৯ এপ্রিল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে মুক্তি পাবে ‘জ্ঞানী গণি-০৪’।

প্রথম তিন পর্বের মতো এবারও জ্ঞানী গণি নাটকটি পরিচালনা করেছেন ইমরান ইমন। আগের পর্বগুলোর মতো নতুন গল্পেও উঠে এসেছে পারিবারিক বন্ধন ও বুদ্ধিমত্তার লড়াই। এবারের গল্প আবর্তিত হয়েছে গ্রামে নতুন এক অতিথির আগমনকে কেন্দ্র করে। অতি বিদ্বান এই অতিথির আবির্ভাবে তৈরি হয় অদ্ভুত সব পরিস্থিতি। জ্ঞানী গণি কি পারবে তার বুদ্ধির বলে পরিস্থিতি সামাল দিতে? নাকি নিজেই জড়িয়ে যাবে কোনো বড় বিপদে? এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে জ্ঞানী গণি-০৪ নাটকে।

পরিচালক ইমরান ইমন বলেন, ‘জ্ঞানী গণি চরিত্রটি দর্শকদের খুব কাছের। এবারের গল্পে আমরা জ্ঞানের মারপ্যাঁচে এক ভিন্নরকম সামাজিক অসংগতি হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি, প্রতিবারের ন্যায় এবারও দর্শক গণির কাণ্ডকারখানা উপভোগ করবেন।’

জ্ঞানী গণি-০৪ নাটকে আরও অভিনয় করেছেন শবনম ফারিয়া, রফিউল কাদের রুবেল, আদিয়াত জামান আয়ান, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহাদাত শিশির প্রমুখ।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদননাটকবিনোদনটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশ: শেষ মুহূর্তে সময় চাইলেন বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার বললেন—সুযোগ নেই

অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে

ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি ‘লঙ্ঘন’, ফের হরমুজ প্রণালি বন্ধ করল ইরান

ইরান হরমুজে টোল বসালে বাহরাইনে মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের কী হবে

সচিবালয়ের পক্ষে কথা বলায় এবং নিউজ শেয়ার করায় বিচারকদের শোকজ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

সচিবালয়ের পক্ষে কথা বলায় এবং নিউজ শেয়ার করায় বিচারকদের শোকজ

সচিবালয়ের পক্ষে কথা বলায় এবং নিউজ শেয়ার করায় বিচারকদের শোকজ

ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি ‘লঙ্ঘন’, ফের হরমুজ প্রণালি বন্ধ করল ইরান

আবারও হরমুজ প্রণালি বন্ধ করল ইরান

অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে

অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে

আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশ: শেষ মুহূর্তে সময় চাইলেন বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার বললেন—সুযোগ নেই

আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশ: শেষ মুহূর্তে সময় চাইলেন বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার বললেন—সুযোগ নেই

সম্পর্কিত

প্রীতম ও জেফারকে নিয়ে ওয়েব ফিল্ম ‘তুমি আমি শুধু’

প্রীতম ও জেফারকে নিয়ে ওয়েব ফিল্ম ‘তুমি আমি শুধু’

শুরু হচ্ছে আমীরুল আরহাম ডকুমেন্টারি ফিল্ম রেট্রোস্পেকটিভ

শুরু হচ্ছে আমীরুল আরহাম ডকুমেন্টারি ফিল্ম রেট্রোস্পেকটিভ

দীপ্ত প্লেতে নতুন মাইক্রোড্রামা ‘ছদ্মবেশী ভালোবাসা’

দীপ্ত প্লেতে নতুন মাইক্রোড্রামা ‘ছদ্মবেশী ভালোবাসা’

‘জ্ঞানী গণি’র নতুন গল্প নিয়ে ফিরছেন জীবন

‘জ্ঞানী গণি’র নতুন গল্প নিয়ে ফিরছেন জীবন