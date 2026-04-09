দক্ষিণের সিনেমা

আল্লু অর্জুনের আরও এক সিনেমা বাংলা ভাষায় মুক্তির ঘোষণা

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ০৯ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ৫৮
‘রাকা’ সিনেমার ফার্স্ট লুক। ছবি: সংগৃহীত

‘পুষ্পা’ সিনেমায় এক চোরাচালানির চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন আল্লু অর্জুন। এবার তিনি আসছেন সুপারহিরো হয়ে। পরিচালক অ্যাটলি তাঁকে নিয়ে বানাচ্ছেন সায়েন্স ফিকশন সিনেমা। প্রাথমিকভাবে নাম ছিল ‘এএ২২*এ৬’। গতকাল আল্লুর জন্মদিনে সিনেমার নাম ও ফার্স্ট লুক প্রকাশ করা হয়েছে। ‘রাকা’ নামে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

পশ্চিমবঙ্গ এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষী দর্শকদের জন্য বড় খবর হলো, আল্লু অর্জুনের এই নতুন সিনেমা মুক্তি পাবে বাংলা ভাষাতেও। নির্মাতারা নিশ্চিত করেছেন, রাকা সিনেমাটি তেলুগু, হিন্দি, তামিল, কন্নড় এবং মালয়ালমের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ডাবিং করে মুক্তি দেওয়া হবে। ‘পুষ্পা’ সিনেমার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী বিশাল ভক্তগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে আল্লু অর্জুনের। সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই সান পিকচার্স সিনেমাটি বাংলা ভাষায় মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর আগে আল্লু অর্জুনের আরেক সিনেমা ‘পুষ্পা ২’ বাংলায় মুক্তির কথা ছিল। ডাবিং করা হয়েছিল, বাংলা ভার্সনে গানও প্রকাশ পেয়েছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে শেষ পর্যন্ত পুষ্পা ২ বাংলার বদলে তামিল ও হিন্দি ভাষায় দেখানো হয়। তবে ওটিটিতে এসেছে বাংলা ভার্সন, বর্তমানে এটি নেটফ্লিক্সে বাংলা অডিওসহ দেখতে পাওয়া যায়।

রাকা সিনেমায় আল্লু অর্জুনের নায়িকা হয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। তাঁকে দেখা যাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রে, যা গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। আর আল্লু অর্জুন থাকবেন এমন এক সুপারহিরোর চরিত্রে, যার রয়েছে মানুষ থেকে পশুতে রূপান্তরিত হতে পারার আশ্চর্য ক্ষমতা।

সিনেমার বেশির ভাগ অংশজুড়ে থাকবে ভিএফএক্স ও অ্যানিমেশনের কাজ। হলিউডের বিখ্যাত সব স্টুডিও এবং টেকনিশিয়ানরা যুক্ত হয়েছেন এ কাজের সঙ্গে। বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৪৫০ কোটি রুপি। পিঙ্কভিলা জানিয়েছে, বিশাল বাজেটের এ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য শুধু আল্লু অর্জুনই নিচ্ছেন ১৭৫ কোটি রুপি, সঙ্গে ১৫ শতাংশ লভ্যাংশ। পরিচালক অ্যাটলি নিচ্ছেন ১০০ কোটি। ২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তি পেতে পারে সিনেমাটি।

ইতিমধ্যে আল্লু অর্জুনের রাকা সিনেমার লুক ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে। রোমশ হাত আর বড় নখওয়ালা হিংস্র এই লুক দেখে ভক্তরা বলছেন, বক্স অফিসে আবার নতুন ইতিহাস হতে চলেছে। অ্যাটলির পরিচালনা আর আল্লু অর্জুনের অভিনয়, সব মিলিয়ে ২০২৭ সালের সবচেয়ে বড় সিনেমা হতে পারে রাকা।

