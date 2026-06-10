Ajker Patrika
গান

ইকন বাবুর কথা ও সুরে গাইলেন শুভমিতা, পিজিত দিলেন ভিডিও নির্দেশনা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ইকন বাবুর কথা ও সুরে গাইলেন শুভমিতা, পিজিত দিলেন ভিডিও নির্দেশনা
শুভমিতা ও পিজিত। ছবি: সংগৃহীত

ফ্রান্সপ্রবাসী বাংলাদেশের শিল্পী ইকন বাবুর কথা ও সুরে গাইলেন ভারতের কণ্ঠশিল্পী শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘মনের পাড়ায়’ শিরোনামের গানটিতে সহশিল্পী হিসেবে কণ্ঠও দিয়েছেন ইকন। সংগীত আয়োজন করেছেন আসামের পলাশ। গানের ভিডিও নির্দেশনায় দিয়েছেন বাংলাদেশের গায়ক ও সুরকার পিজিত। শুটিং হয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কলকাতা ও প্যারিস শহরে। সম্প্রতি গানটি প্রকাশিত হয়েছে ইকন বাবু অফিশিয়াল নামের ইউটিউব চ্যানেলে।

ইকন বাবু
ইকন বাবু

এবারই প্রথম কোনো গানের ভিডিও নির্দেশনা দিয়েছেন পিজিত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘শুভমিতাদি আমার অনেক পছন্দের একজন শিল্পী। নচিদার (নচিকেতা) সঙ্গে কাজ করার সুবাদে দিদির সঙ্গে দেখা ও পরিচয়। সংগীত নিয়ে তাঁর সাধনা বরাবরই আমাকে মুগ্ধ করে। তাই যখন গানটির ভিডিও নির্দেশনার প্রস্তাব আসে, সানন্দে রাজি হয়ে যাই।’

পিজিত জানিয়েছেন, গানটির ভিডিওতে মডেল হয়েছেন সাজ্জাত, সেতু ও মিতুল। কোরিওগ্রাফি করেছেন সারোয়ার সাকিল, ক্যামেরায় ছিলেন সেউল বাবু এবং কলকাতার অংশের দৃশ্য ধারণ করেছেন উপল।

প্রবাসী শিল্পী ইকন বাবু বলেন, ‘এই গানটি আমার একটা স্বপ্ন। ভয়েস রেকর্ডিংয়ের পর অনেক দিন আটকে ছিল গানটি, কাকে দিয়ে ভিডিওটি বানাব সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। শুভমিতাদির সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত দায়িত্ব নিলেন পিজিতদা। সব মিলিয়ে দারুণ একটি গান হয়েছে।’

শুভমিতা বলেন, ‘গানটি দুই বাংলার শিল্পীদের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে। সবার অনেক দিনের চেষ্টায় শেষ অবধি একটি ভালো গান হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। গানটি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের উৎসর্গ করার বিষয়টিও আমার ভালো লেগেছে। আশা রাখছি আমার বাকি সব গানের মতোই এই গান সবার পছন্দ হবে।’

বিষয়:

প্রবাসীশিল্পীছাপা সংস্করণবিনোদন
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