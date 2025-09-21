Ajker Patrika
মার্সেল মার্সোর প্রয়াণবার্ষিকীতে মূকনাট্য ‘ম্যাকবেথ’-এর প্রদর্শনী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ম্যাকবেথ’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: স্বপ্নদলের সৌজন্যে
‘ম্যাকবেথ’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: স্বপ্নদলের সৌজন্যে

২০০৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন কিংবদন্তি মূকাভিনেতা ফরাসি শিল্পী মাস্টার অব মাইমখ্যাত মার্সেল মার্সো। আগামীকাল সোমবার তাঁর ১৮তম প্রয়াণবার্ষিকী। এ উপলক্ষে মূকনাট্য ‘ম্যাকবেথ’-এর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে নাট্যদল স্বপ্নদল। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে প্রদর্শনী। উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ারের রচনা অবলম্বনে জুয়েনা শবনমের কাহিনি পুনর্বিন্যাসে এবং বাংলা মূকাভিনয়রীতিতে তৈরি হয়েছে ম্যাকবেথ নাটকটি। নির্দেশনা দিয়েছেন জাহিদ রিপন।

স্বার্থপরতা, ক্ষমতালিপ্সা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহে রাজাকে হত্যা করে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে নেয় সেনাপতি ম্যাকবেথ। নিজের শাসন আর কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায় সে। শেষ পর্যন্ত ম্যাকবেথ নিজেও একই পরিণতির শিকার হয়।

নির্দেশক জাহিদ রিপন জানিয়েছেন, কিংবদন্তি মাইমশিল্পী মার্সেল মার্সোর প্রয়াণ দিবসে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্বপ্নদলের এই আয়োজন। সারা বিশ্বে শেক্‌সপিয়ারের রচনা নিয়ে মঞ্চ, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে নানা মাত্রিক সৃজনকর্ম পরিচালিত হলেও পূর্ণাঙ্গ মূকনাট্য বা মাইমোড্রামা হিসেবে ব্যবহারিক গবেষণাগার পদ্ধতিতে নির্মিত স্বপ্নদলের ম্যাকবেথই মঞ্চে প্রথম উপস্থাপনা।

আগামীকাল ম্যাকবেথ নাটকের ১৮তম মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জুয়েনা শবনম, হাসান, সুমাইয়া, তারেক আজিজ নিশক, সুমাইয়া শিশির, শাখাওয়াত শ্যামল, জেবু, সোনালী, অনিন্দ্য, অর্ক, নিসর্গ, শফিক, জাওয়াদ, আলী প্রমুখ। মঞ্চ ও আলোক পরিকল্পনা করেছেন ফজলে রাব্বি সুকর্ন। কোরিওগ্রাফি করছেন হাসানুজ্জামান। কস্টিউম ডিজাইন ও প্রপস পরিকল্পনা করেছেন জুয়েনা শবনম, হাসানুজ্জামান ও সুমাইয়া শিশির। সংগীত পরিকল্পনায় শাখাওয়াত শ্যামল ও মিজাউল ইসলাম খান।

