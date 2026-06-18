Ajker Patrika
টেলিভিশন

দুর্ঘটনার কবলে অভিনেতা জোভান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দুর্ঘটনার কবলে অভিনেতা জোভান
ফারহান আহমেদ জোভান। ছবি: সংগৃহীত

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ছোট পর্দার অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভান। সম্প্রতি বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিশ্চিত করেছেন অভিনেতা নিজেই। গুরুতর কোনো ক্ষতি না হলেও ঘটনাটি তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা দিয়েছে বলে জানান জোভান।

ফেসবুকে জোভান লেখেন, ‘কিছুদিন আগে কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভে আমি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করি। আল্লাহর অশেষ রহমতে বড় কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু ঘটনাটি আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে। রাস্তায় আমরা অনেক সময় ভাবি, আরেকটু স্পিডে গেলে কী হবে? বা আমি তো ভালোই চালাই। কিন্তু দুর্ঘটনা কখন, কীভাবে, কার সঙ্গে ঘটবে—তা কেউ জানে না। কয়েক সেকেন্ডের অসাবধানতা জীবন বদলে দিতে পারে।’

সবাইকে পরামর্শ দিয়ে জোভান আরও লেখেন, ‘বাইক চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার করুন, ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। কারণ আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে আপনার পরিবার, আপনার প্রিয় মানুষগুলো। গন্তব্যে একটু দেরিতে পৌঁছানো ভালো, কিন্তু নিরাপদে পৌঁছানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

বিষয়:

অভিনেতাসড়ক দুর্ঘটনাআহতবিনোদনটেলিভিশন
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