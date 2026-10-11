বাজেটের ১৩ গুণ আয়ের পর ওটিটিতেও সফল নিভিন-মামিথার সিনেমা

বাজেট মাত্র ২৫ কোটি রুপি, কিন্তু বিশ্বজুড়ে আয় ৩৩০ কোটির বেশি। বাজেটের ১৩ গুণের বেশি আয় করে মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির সর্বকালের সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল সিনেমার খেতাব ছিনিয়ে নিয়েছে ‘বেথলেহেম কুদুম্বা ইউনিট’। তারকাবহুল বড় বাজেটের অনেক সিনেমা একের পর এক যখন বক্স অফিসে প্রত্যাশিত ফল পেতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন রোমান্টিক কমেডি ঘরানার এই স্বল্প বাজেটের সিনেমাটি ভারতের বক্স অফিসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।
বড় পর্দায় আলোড়ন তোলার পর ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও রাজত্ব শুরু করেছে বেথলেহেম কুদুম্বা ইউনিট। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির ৪২ দিনের মাথায় ২ অক্টোবর জিওহটস্টারে মুক্তি পায় এটি। অরমেক্স স্ট্রিমভিউয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুক্তির ওপেনিং উইকেন্ডেই হিন্দি ছাড়া অন্য সব আঞ্চলিক ভাষার ভারতীয় সিনেমার মধ্যে সর্বোচ্চ ভিউয়ের রেকর্ড গড়েছে বেথলেহেম কুদুম্বা ইউনিট। মূল মালয়ালমের পাশাপাশি অন্যান্য ভাষায় অনূদিত সংস্করণগুলোতেও দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় ছিল।
গিরিশ এডি পরিচালিত সিনেমাটির গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে তরুণী অ্যাশলি ও মধ্যবয়সী জাস্টিনের মধ্যে গড়ে ওঠা মনস্তাত্ত্বিক প্রেম। বয়সের ব্যবধান ও পারিবারিক বিরোধিতার মুখে তারা একপর্যায়ে আলাদা হতে বাধ্য হয়। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশে বিদেশে পাড়ি জমায় অ্যাশলি। দেড় বছর পর দেশে ফিরে দুজনের পুনর্মিলন, পুরোনো আবেগের টানাপোড়েন এবং সামাজিক বাধা পেরিয়ে নিজেদের সম্পর্ককে বেছে নেওয়ার গল্প নিয়েই এগিয়েছে সিনেমাটি। এ দুই চরিত্রে নিভিন পৌলি ও মামিথা বাইজু জুটির রসায়ন দারুণভাবে গ্রহণ করেছেন দর্শক।
ওনাম উৎসবকে সামনে রেখে গত ২১ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর থেকে বেথলেহেম কুদুম্বা ইউনিটের বক্স অফিস যাত্রা ছিল অপ্রতিরোধ্য। মাত্র ২৪ দিনে বিশ্বব্যাপী ৩০০ কোটির ক্লাবে নাম লিখিয়ে সিনেমাটি পেছনে ফেলে দেয় ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্র’, ‘এল২: এমপুরান’, ‘মানজুম্মেল বয়েজ’ ও ‘দৃশ্যম ৩’-এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমাকে। এমনকি অরমেক্স মিডিয়ার সমীক্ষায় সর্বোচ্চ রেটিং পেয়ে চলতি বছর মুক্তি পাওয়া সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় সিনেমার তকমাও পায় এটি।
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