ভালোবাসা দিবসে টিনাকে নিয়ে বাপ্পার নতুন গান

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে দর্শক-শ্রোতাদের নতুন গান উপহার দিলেন বাপ্পা মজুমদার। ‘তুমি বললেই’ শিরোনামের গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন বাপ্পা। এতে তাঁর কণ্ঠসঙ্গী হয়েছেন টিনা রাসেল। তাঁদের গাওয়া ডুয়েট গানটি লিখেছেন টিনার স্বামী গীতিকার জুলফিকার রাসেল।
বাপ্পা-জুলফিকার-টিনা ত্রয়ীর দ্বিতীয় গান তুমি বললেই। এর আগে ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয় জুলফিকার রাসেলের কথা, বাপ্পা মজুমদারের সুর-সংগীতে টিনার একক গান ‘কিছু নেই যার’। সেই গানের মাধ্যমে ১২ বছরের বিরতি ভেঙে আবারও একসঙ্গে কাজ করেন সংগীতের প্রশংসিত জুটি বাপ্পা মজুমদার ও জুলফিকার রাসেল। এ বছর আবারও একসঙ্গে গান করলেন তাঁরা। বনানীতে বাপ্পার স্টুডিওতে রেকর্ডিং হয়েছে গানটির।
১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে বাপ্পা মজুমদার শেয়ার করেন ‘তুমি বললেই’ গানের পোস্টার। টিনা রাসেল তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেন মিউজিক ভিডিওর বিহাইন্ড দ্য সিন ভিডিও। তুমি বললেই গানটির ভিডিও নির্মাণ করেছেন চন্দন রায় চৌধুরী। শুটিং হয়েছে ঢাকায়। ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে রাত ৮টায় টিনা রাসেল নামের ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশ করা হয়।
নতুন গান প্রসঙ্গে বাপ্পা মজুমদার বলেন, ‘জুলফিকার রাসেল আমার ভীষণ প্রাণের একজন মানুষ। সে আমার সংগীত সত্তার একটি অংশ। আমরা একসঙ্গে অসংখ্য গান করেছি। তার লেখা গান করা আমার জন্য বরাবরই আনন্দের। টিনার গায়কী সুন্দর। আমার বিশ্বাস, নতুন কাজটি দারুণ লাগবে দর্শক-শ্রোতাদের।’
গীতিকার জুলফিকার রাসেল বলেন, ‘বাপ্পা ভাই ও আমি একসঙ্গে প্রচুর কাজ করেছি। এ তালিকায় নতুন সংযোজন তুমি বললেই গানটি। টিনার গায়কী আমার ভালো লাগে। এবারের কাজটি নিয়ে আমি ভীষণ আশাবাদী। দর্শক-শ্রোতাদের ভালো লাগলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।’
বাপ্পা ও জুলফিকার রাসেল জুটির নতুন গানের অংশ হতে পেরে আনন্দিত টিনা রাসেল। তিনি বলেন, ‘এর আগে জুলফিকার রাসেলের কথায় ও বাপ্পা ভাইয়ের সুরে একক গান গাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এবার রাসেলের কথায় বাপ্পা ভাইয়ের সঙ্গে ডুয়েট গাইতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমাকে এই সুযোগ দেওয়ায় দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’
রোজার ঈদে ঢালিউডে অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন পশ্চিমবঙ্গের দুই অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু ও সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। গত মাসে জ্যোতির্ময়ী জানিয়েছেন ‘প্রিন্স’ সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা। ঈদের আরেক সিনেমা ‘রাক্ষস’-এ সিয়াম আহমেদের সঙ্গে অভিনয় করছেন সুস্মিতা।২৫ মিনিট আগে
আসলেই কি মা হচ্ছেন বুবলী? এটাই এখন শোবিজের আলোচিত প্রশ্ন। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জনের বিপরীতে বুবলীর রহস্যময় জবাব বিষয়টিকে আরও জটিল করেছে। এবার এক পডকাস্টে এসে বুবলী জানালেন, তিনি যেহেতু ডিভোর্সি নন, তাই মা হচ্ছেন নাকি হচ্ছেন না, সে বিষয়ে কথা বলা তাঁর একান্তই ব্যক্তিস্বাধীনতা।৩১ মিনিট আগে
প্রায় দুই দশকের অভিনয় ক্যারিয়ার মোস্তাফিজুর নূর ইমরানের। সিনেমায় প্রথম কাজ করেছেন দেড় দশক আগে। তবে পরিচিতি পেয়েছেন ওটিটিতে আসার পর। আশফাক নিপুনের ‘মহানগর’ সিরিজে ইন্সপেক্টর মলয় চরিত্রে আলোচিত হওয়ার পর ‘কাইজার’, ‘জাহান’, ‘রঙিলা কিতাব’, ‘ফেউ’, ‘গুলমোহর’ ওয়েব কনটেন্টেও আলো ছড়িয়েছেন এই অভিনেতা।১ ঘণ্টা আগে
ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টি। আজ রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে