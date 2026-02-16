Ajker Patrika
সিনেমা

মা হওয়ার গুঞ্জনে বুবলীর উত্তর ‘আমি ডিভোর্সি নই’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মা হওয়ার গুঞ্জনে বুবলীর উত্তর ‘আমি ডিভোর্সি নই’
শবনম বুবলী। ফাইল ছবি

আসলেই কি মা হচ্ছেন বুবলী? এটাই এখন শোবিজের আলোচিত প্রশ্ন। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জনের বিপরীতে বুবলীর রহস্যময় জবাব বিষয়টিকে আরও জটিল করেছে। এবার এক পডকাস্টে এসে বুবলী জানালেন, তিনি যেহেতু ডিভোর্সি নন, তাই মা হচ্ছেন নাকি হচ্ছেন না, সে বিষয়ে কথা বলা তাঁর একান্তই ব্যক্তিস্বাধীনতা।

বছরের শুরু থেকেই গুঞ্জন ছড়িয়েছে, আবার মা হচ্ছেন বুবলী। বর্তমানে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বুবলী—এমন খবরও প্রকাশ হয়েছে। তবে বারবার মিডিয়ার সামনে এলেও বিষয়টি পরিষ্কার করেননি বুবলী। সম্প্রতি মাছরাঙা টেলিভিশনের এক পডকাস্টে অতিথি হয়েছিলেন বুবলী। অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত নানা বিষয়ে কথা বললেও, আবার মা হওয়ার খবরটি পরিষ্কার করেননি এই নায়িকা। বুবলী বলেন, ‘আমি একজন বিবাহিত মানুষ। আমি ডিভোর্সি নই। তাই প্রেগন্যান্ট হচ্ছি কি না হচ্ছি, এটা কখন দর্শকদের বলব বা কেন বলছি না—এটা সম্পূর্ণ আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা। একজন বিবাহিত নারীকে নিয়ে যখন মানুষ অনেক গল্প তৈরি করে, সেটা খুব দুঃখজনক। সবকিছু কেন দর্শকদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো কখন বলব, এটাও আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত।’

শবনম বুবলী। ছবি: সংগৃহীত
শবনম বুবলী। ছবি: সংগৃহীত

বছর চার আগে শাকিব খান একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, অপু বিশ্বাস ও বুবলী—দুজনেই তাঁর জীবনে এখন অতীত। এই প্রসঙ্গে বুবলী বলেন, ‘ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে মানুষ হয় বিবাহিত, নয়তো ডিভোর্সড, সেপারেটেড কিংবা বিধবা। এখানে অতীত বলে কোনো অপশন থাকে না।’ শাকিবের সঙ্গে বর্তমান সম্পর্ক নিয়ে বুবলী জানান, তাঁদের মধ্যে অভিমান বা ভুল-বোঝাবুঝি হতেই পারে। তবে সময়ের সঙ্গে সেগুলো ঠিকও হয়ে যায়। তিনি বলেন, ‘আমাদের কখনো ডিভোর্স হয়নি। বিষয়টি নিয়ে অনেকে দ্বিধায় থাকেন, তাই পরিষ্কার করলাম।’

শাকিব খানকে নিয়ে প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় পাল্টাপাল্টি পোস্ট দেন বুবলী ও অপু বিশ্বাস। এ নিয়ে বাগ্‌যুদ্ধও চলে তাঁদের। এ বিষয়ে বুবলী বলেন, ‘আমার পক্ষ থেকে কখনোই পাল্টাপাল্টি বিষয়টি আসেনি। অনেকে আছে, যারা আওয়ামী লীগের আমলে আওয়ামী লীগ করেছে, আবার বিএনপির সময়ে হয়েছে বিএনপি।... অন্যকে কপি করলে তো আমিও ভাবতাম এভাবে রাজনীতি করব। অনেকে তো একবার মুসলিম হচ্ছে, একবার হিন্দু হচ্ছে, আবার মুসলিম হচ্ছে। আমি এসব করি না।’

বিষয়:

অভিনেত্রীবাংলা সিনেমাছাপা সংস্করণবুবলীসিনেমাআজকের বিনোদনবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইজিপির পদত্যাগ নিয়ে আলোচনা

মুখ খুললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাবে, হিসাব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

খুলনায় আ.লীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দুই পক্ষের মারামারি, উপাচার্য-প্রক্টরসহ আহত ৭

দিল্লির প্রেস মিনিস্টার ফয়সালের নিয়োগ বাতিল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দুই পক্ষের মারামারি, উপাচার্য-প্রক্টরসহ আহত ৭

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দুই পক্ষের মারামারি, উপাচার্য-প্রক্টরসহ আহত ৭

তারেক রহমানের আগমন জাতীয় রাজনীতির জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত: জামায়াত আমির

তারেক রহমানের আগমন জাতীয় রাজনীতির জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত: জামায়াত আমির

ফজরের আজানে ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম’ ছুটে গেলে করণীয়

ফজরের আজানে ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম’ ছুটে গেলে করণীয়

বিএনপি ভোট পেয়েছে ৪৯.৯৭ শতাংশ, জামায়াত ৩১.৭৬ শতাংশ

বিএনপি ভোট পেয়েছে ৪৯.৯৭ শতাংশ, জামায়াত ৩১.৭৬ শতাংশ

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সম্পর্কিত

সিয়ামের সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানালেন সুস্মিতা

সিয়ামের সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানালেন সুস্মিতা

মা হওয়ার গুঞ্জনে বুবলীর উত্তর ‘আমি ডিভোর্সি নই’

মা হওয়ার গুঞ্জনে বুবলীর উত্তর ‘আমি ডিভোর্সি নই’

পরিচালনায় অভিনেতা মোস্তাফিজুর নূর ইমরান

পরিচালনায় অভিনেতা মোস্তাফিজুর নূর ইমরান

ভালোবাসা দিবসে টিনাকে নিয়ে বাপ্পার নতুন গান

ভালোবাসা দিবসে টিনাকে নিয়ে বাপ্পার নতুন গান