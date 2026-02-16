মা হওয়ার গুঞ্জনে বুবলীর উত্তর ‘আমি ডিভোর্সি নই’

আসলেই কি মা হচ্ছেন বুবলী? এটাই এখন শোবিজের আলোচিত প্রশ্ন। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জনের বিপরীতে বুবলীর রহস্যময় জবাব বিষয়টিকে আরও জটিল করেছে। এবার এক পডকাস্টে এসে বুবলী জানালেন, তিনি যেহেতু ডিভোর্সি নন, তাই মা হচ্ছেন নাকি হচ্ছেন না, সে বিষয়ে কথা বলা তাঁর একান্তই ব্যক্তিস্বাধীনতা।
বছরের শুরু থেকেই গুঞ্জন ছড়িয়েছে, আবার মা হচ্ছেন বুবলী। বর্তমানে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বুবলী—এমন খবরও প্রকাশ হয়েছে। তবে বারবার মিডিয়ার সামনে এলেও বিষয়টি পরিষ্কার করেননি বুবলী। সম্প্রতি মাছরাঙা টেলিভিশনের এক পডকাস্টে অতিথি হয়েছিলেন বুবলী। অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত নানা বিষয়ে কথা বললেও, আবার মা হওয়ার খবরটি পরিষ্কার করেননি এই নায়িকা। বুবলী বলেন, ‘আমি একজন বিবাহিত মানুষ। আমি ডিভোর্সি নই। তাই প্রেগন্যান্ট হচ্ছি কি না হচ্ছি, এটা কখন দর্শকদের বলব বা কেন বলছি না—এটা সম্পূর্ণ আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা। একজন বিবাহিত নারীকে নিয়ে যখন মানুষ অনেক গল্প তৈরি করে, সেটা খুব দুঃখজনক। সবকিছু কেন দর্শকদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো কখন বলব, এটাও আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত।’
বছর চার আগে শাকিব খান একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, অপু বিশ্বাস ও বুবলী—দুজনেই তাঁর জীবনে এখন অতীত। এই প্রসঙ্গে বুবলী বলেন, ‘ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে মানুষ হয় বিবাহিত, নয়তো ডিভোর্সড, সেপারেটেড কিংবা বিধবা। এখানে অতীত বলে কোনো অপশন থাকে না।’ শাকিবের সঙ্গে বর্তমান সম্পর্ক নিয়ে বুবলী জানান, তাঁদের মধ্যে অভিমান বা ভুল-বোঝাবুঝি হতেই পারে। তবে সময়ের সঙ্গে সেগুলো ঠিকও হয়ে যায়। তিনি বলেন, ‘আমাদের কখনো ডিভোর্স হয়নি। বিষয়টি নিয়ে অনেকে দ্বিধায় থাকেন, তাই পরিষ্কার করলাম।’
শাকিব খানকে নিয়ে প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় পাল্টাপাল্টি পোস্ট দেন বুবলী ও অপু বিশ্বাস। এ নিয়ে বাগ্যুদ্ধও চলে তাঁদের। এ বিষয়ে বুবলী বলেন, ‘আমার পক্ষ থেকে কখনোই পাল্টাপাল্টি বিষয়টি আসেনি। অনেকে আছে, যারা আওয়ামী লীগের আমলে আওয়ামী লীগ করেছে, আবার বিএনপির সময়ে হয়েছে বিএনপি।... অন্যকে কপি করলে তো আমিও ভাবতাম এভাবে রাজনীতি করব। অনেকে তো একবার মুসলিম হচ্ছে, একবার হিন্দু হচ্ছে, আবার মুসলিম হচ্ছে। আমি এসব করি না।’
রোজার ঈদে ঢালিউডে অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন পশ্চিমবঙ্গের দুই অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু ও সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। গত মাসে জ্যোতির্ময়ী জানিয়েছেন ‘প্রিন্স’ সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা। ঈদের আরেক সিনেমা ‘রাক্ষস’-এ সিয়াম আহমেদের সঙ্গে অভিনয় করছেন সুস্মিতা।২৫ মিনিট আগে
প্রায় দুই দশকের অভিনয় ক্যারিয়ার মোস্তাফিজুর নূর ইমরানের। সিনেমায় প্রথম কাজ করেছেন দেড় দশক আগে। তবে পরিচিতি পেয়েছেন ওটিটিতে আসার পর। আশফাক নিপুনের ‘মহানগর’ সিরিজে ইন্সপেক্টর মলয় চরিত্রে আলোচিত হওয়ার পর ‘কাইজার’, ‘জাহান’, ‘রঙিলা কিতাব’, ‘ফেউ’, ‘গুলমোহর’ ওয়েব কনটেন্টেও আলো ছড়িয়েছেন এই অভিনেতা।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে দর্শক-শ্রোতাদের নতুন গান উপহার দিলেন বাপ্পা মজুমদার। ‘তুমি বললেই’ শিরোনামের গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন বাপ্পা। এতে তাঁর কণ্ঠসঙ্গী হয়েছেন টিনা রাসেল। তাঁদের গাওয়া ডুয়েট গানটি লিখেছেন টিনার স্বামী গীতিকার জুলফিকার রাসেল।১ ঘণ্টা আগে
ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টি। আজ রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে