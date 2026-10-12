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গান

সমরজিৎ ও প্রিয়াংকার সঙ্গে সুরছায়ার ছয় শিক্ষার্থী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সমরজিৎ ও প্রিয়াংকার সঙ্গে সুরছায়ার ছয় শিক্ষার্থী
সুরছায়ার ছয় শিক্ষার্থীর সঙ্গে সমরজিৎ রায় ও প্রিয়াংকা গোপ। ছবি: সংগৃহীত

সংগীতশিল্পী সমরজিৎ রায় ও প্রিয়াংকা গোপ একসঙ্গে গেয়েছেন বেশ কয়েকটি গান। দুর্গাপূজা উপলক্ষে দ্বৈত কণ্ঠের নতুন মৌলিক গান নিয়ে আসছেন তাঁরা। ‘মায়াবী জ্যোৎস্না রাতে’ শিরোনামের গানটিতে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমরজিৎ রায় পরিচালিত সংগীত প্রতিষ্ঠান সুরছায়ার ছয় শিক্ষার্থী মৌসুমী, ঐশী, প্রতিমা, অর্ণি, অর্চিশা ও মিতা। তাঁদের কণ্ঠের কোরাস ও সরগম যুক্ত হয়ে গানটিতে এক ভিন্ন সুরের আবেশ তৈরি হয়েছে বলে জানালেন সমরজিৎ। সঞ্জয় রায়ের লেখা গানটির সুর, সংগীতায়োজন ও সংগীত পরিচালনা করেছেন সমরজিৎ রায়।

নতুন এই গান নিয়ে সমরজিৎ রায় বলেন, ‘সুরছায়ার শিক্ষার্থীরা খুব যত্ন নিয়ে কোরাস ও সরগমের অংশগুলো গেয়েছে। একজন শিক্ষক হিসেবে নিজের শিক্ষার্থীদের একটি মৌলিক ও পেশাদার সংগীত প্রযোজনায় যুক্ত করতে পারাটা আমার জন্য বিশেষ আনন্দের। প্রিয়াংকা বরাবরের মতোই অসাধারণ গেয়েছেন। সব মিলিয়ে গানটি শ্রোতাদের ভালো লাগবে বলে আমরা আশাবাদী।’

১৪ অক্টোবর ‘মায়াবী জ্যোৎস্না রাতে’ প্রকাশ পাবে আইটিউনস, স্পটিফাইসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অনলাইন মিউজিক প্ল্যাটফর্মে। একই দিনে গানটির মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করা হবে সমরজিৎ রায়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে।

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