গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
তিন দেশের শিল্পীদের নিয়ে কনসার্টের নতুন তারিখ ঘোষণা
ব্যান্ড তালপাতার সেপাই, ব্যান্ড বায়ান ও সংগীতশিল্পী আবদুল হান্নান। ছবি: সংগৃহীত

২৪ এপ্রিল রাজধানীর ১০০ ফুটের কোর্টসাইড মাদানি অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের শিল্পীদের নিয়ে ‘ইন্ডি ফেস্ট’ শিরোনামের কনসার্ট। অনলাইনে টিকিট বিক্রিও শুরু হয়েছিল। তবে প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয় কনসার্ট। অবশেষে পাওয়া গেছে প্রশাসনের অনুমতি। আগামী ৮ মে একই স্থানে আয়োজিত হবে এই কনসার্ট, নিশ্চিত করেছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান টোয়েন্টিস কমিউনিকেশনস।

‘ইন্ডি ফেস্ট’ কনসার্টে গান শোনাবেন পাকিস্তানের সংগীতশিল্পী আবদুল হান্নান, ব্যান্ড বায়ান, ভারতের ব্যান্ড তালপাতার সেপাই ও বাংলাদেশের ব্যান্ড লেভেল ফাইভ। ৮ মে সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে কনসার্ট। দর্শকদের জন্য গেট খুলে দেওয়া হবে বেলা ৩টায়।

কনসার্টের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে টিকিফাই নামের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৭০০ টাকা (স্টুডেন্ট), ২ হাজার টাকা (জেনারেল), ৩ হাজার ২০০ টাকা (স্টুডেন্ট প্রিমিয়াম) এবং ৩ হাজার ৫০০ টাকা (প্রিমিয়াম)।

এই কনসার্ট দিয়ে দীর্ঘদিন পর আবার শুরু হচ্ছে বিদেশি শিল্পীদের কনসার্ট। গত বছরের শীতে দেশ-বিদেশের শিল্পীদের নিয়ে হাফ ডজন কনসার্টের ঘোষণা দিয়েছিল বিভিন্ন আয়োজক প্রতিষ্ঠান। এই তালিকায় ছিল পাকিস্তানের ব্যান্ড জাল, কাভিশ, সংগীতশিল্পী আতিফ আসলাম, আলী আজমত ও ভারতের অনুভ জৈনের নাম। তবে নিরাপত্তা ইস্যুতে প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় বাতিল হয়ে যায় সব কনসার্ট।

পাকিস্তানের দুই সংগীতশিল্পী আলী আজমত ও আতিফ আসলাম ঢাকায় এসেও অনুমতি না থাকায় পূর্বঘোষিত কনসার্টে পারফর্ম করতে পারেননি। সে সময় তাঁরা একাধিক প্রাইভেট কনসার্টে গান শুনিয়েছেন।

