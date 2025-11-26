ব্যান্ড সদস্যদের একক গান করা উচিত নয়

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গেয়ে থাকেন। একক অ্যালবামও করেন কেউ কেউ। তবে ব্যান্ড সদস্যদের একক গান করা উচিত নয় বলে মনে করেন সোলস ব্যান্ডের ভোকাল পার্থ বড়ুয়া।
সম্প্রতি নব্বইয়ের দশকের ব্যান্ডের গল্প নিয়ে সাজানো একটি টিভি চ্যানেলের ‘নাইনটিজ মিউজিক স্টোরি’ অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন পার্থ বড়ুয়া। কিবোর্ডিস্ট হিসেবে সোলসে এসে পরবর্তী সময়ে মূল শিল্পী হয়ে ওঠা, সেই সময়ের রেকর্ডিং, স্টুডিও কালচার, গানের আড্ডাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি।
পার্থ বড়ুয়া বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি ব্যান্ডের শিল্পীর কোনোভাবেই আলাদা গান করা উচিত নয়। কারণ, একটা ব্যান্ডে চার-পাঁচজন যারাই থাকুক সবার এফোর্ট থাকে। যে গান গায় সে হলো ফ্রন্টলাইনার। ফ্রন্টলাইনারকে সবাই বেশি চেনে। তাই কণ্ঠশিল্পী সবার আগে জনপ্রিয় হয়ে যায়। খ্যাতির লোভটা ভয়ানক একটা বিষয়। সে যদি (আরও খ্যাতির আশায়) ব্যান্ড থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে মিক্সড অ্যালবাম বা সলো ক্যারিয়ার গড়ে তাহলে ব্যান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।’
ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামেও গান করেছেন পার্থ। জানালেন বাড়তি টাকা আয়ের জন্যই গেয়েছেন মিক্সড অ্যালবামে। তবে তাঁর মতে, ব্যান্ডে থাকাকালে শিল্পীদের একক গান প্রকাশ করা ঠিক নয়। পার্থ বলেন, ‘মিক্সড অ্যালবামে গান করে কিছু টাকা পাওয়া যেত। এ কারণেই করা। যদিও মিক্সড অ্যালবামে আমার কিছু ভালো গান রয়েছে। কিন্তু আমি কখনো সলো অ্যালবাম করিনি। আমার বেশ ভালো অফার ছিল তখন। সে সময় যদি সলো অ্যালবাম করতাম তাহলে অনেক টাকা পেতাম। আমি যেটা বিশ্বাস করি, আমি সোলসের হয়ে গান গেয়ে পরিচিতি পেয়েছি। আমার প্রাপ্তি তো এমনিতেই অন্য সদস্যদের চেয়ে একটু বেশি, সেখানে নিজেকে সামলাতে দোষটা কোথায়?’
সময়ের বিবর্তনে এখন কমেছে অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। শিল্পীরা নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান প্রকাশ করছেন। এই বিষয়ে পার্থ বলেন, ‘এখন আমাদের সংগীত ইন্ডাস্ট্রিতে প্রযোজক কে আর শিল্পী কে, এটার পার্থক্য বোঝা কষ্টকর। দেখছি প্রযোজকই গান গায়। যে শিল্পী প্রযোজনা করছে তার আরেকজনের গান নেওয়ার দরকার কী। এ ছাড়া যে কয়েকটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের অনেক ধরনের চাহিদা। গানটি এমন হতে হবে, অমন হতে হবে। প্রযোজকদের কথা শুনে মনে হয়, গানবাজনা না করাই ভালো। কারণ, সে গানের কী বোঝে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন হচ্ছে। অথচ, সবাই নিজের মতো করে গান করবে, নতুন কেউ তার মতো করে নতুন কিছু করবে—এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু তাকে যখন বলা হয় এমন না, ওই গানের মতো করো, তাহলে নতুনত্ব কীভাবে আসবে। তাই যে যার মতো করে নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান আপলোড করছে।’
পার্থ বড়ুয়া মনে করেন, সংশ্লিষ্টদের সচেতনতাই নতুন করে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে পারে সংগীত অঙ্গনে।
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গেয়ে থাকেন। একক অ্যালবামও করেন কেউ কেউ। তবে ব্যান্ড সদস্যদের একক গান করা উচিত নয় বলে মনে করেন সোলস ব্যান্ডের ভোকাল পার্থ বড়ুয়া।
সম্প্রতি নব্বইয়ের দশকের ব্যান্ডের গল্প নিয়ে সাজানো একটি টিভি চ্যানেলের ‘নাইনটিজ মিউজিক স্টোরি’ অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন পার্থ বড়ুয়া। কিবোর্ডিস্ট হিসেবে সোলসে এসে পরবর্তী সময়ে মূল শিল্পী হয়ে ওঠা, সেই সময়ের রেকর্ডিং, স্টুডিও কালচার, গানের আড্ডাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি।
পার্থ বড়ুয়া বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি ব্যান্ডের শিল্পীর কোনোভাবেই আলাদা গান করা উচিত নয়। কারণ, একটা ব্যান্ডে চার-পাঁচজন যারাই থাকুক সবার এফোর্ট থাকে। যে গান গায় সে হলো ফ্রন্টলাইনার। ফ্রন্টলাইনারকে সবাই বেশি চেনে। তাই কণ্ঠশিল্পী সবার আগে জনপ্রিয় হয়ে যায়। খ্যাতির লোভটা ভয়ানক একটা বিষয়। সে যদি (আরও খ্যাতির আশায়) ব্যান্ড থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে মিক্সড অ্যালবাম বা সলো ক্যারিয়ার গড়ে তাহলে ব্যান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।’
ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামেও গান করেছেন পার্থ। জানালেন বাড়তি টাকা আয়ের জন্যই গেয়েছেন মিক্সড অ্যালবামে। তবে তাঁর মতে, ব্যান্ডে থাকাকালে শিল্পীদের একক গান প্রকাশ করা ঠিক নয়। পার্থ বলেন, ‘মিক্সড অ্যালবামে গান করে কিছু টাকা পাওয়া যেত। এ কারণেই করা। যদিও মিক্সড অ্যালবামে আমার কিছু ভালো গান রয়েছে। কিন্তু আমি কখনো সলো অ্যালবাম করিনি। আমার বেশ ভালো অফার ছিল তখন। সে সময় যদি সলো অ্যালবাম করতাম তাহলে অনেক টাকা পেতাম। আমি যেটা বিশ্বাস করি, আমি সোলসের হয়ে গান গেয়ে পরিচিতি পেয়েছি। আমার প্রাপ্তি তো এমনিতেই অন্য সদস্যদের চেয়ে একটু বেশি, সেখানে নিজেকে সামলাতে দোষটা কোথায়?’
সময়ের বিবর্তনে এখন কমেছে অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। শিল্পীরা নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান প্রকাশ করছেন। এই বিষয়ে পার্থ বলেন, ‘এখন আমাদের সংগীত ইন্ডাস্ট্রিতে প্রযোজক কে আর শিল্পী কে, এটার পার্থক্য বোঝা কষ্টকর। দেখছি প্রযোজকই গান গায়। যে শিল্পী প্রযোজনা করছে তার আরেকজনের গান নেওয়ার দরকার কী। এ ছাড়া যে কয়েকটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের অনেক ধরনের চাহিদা। গানটি এমন হতে হবে, অমন হতে হবে। প্রযোজকদের কথা শুনে মনে হয়, গানবাজনা না করাই ভালো। কারণ, সে গানের কী বোঝে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন হচ্ছে। অথচ, সবাই নিজের মতো করে গান করবে, নতুন কেউ তার মতো করে নতুন কিছু করবে—এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু তাকে যখন বলা হয় এমন না, ওই গানের মতো করো, তাহলে নতুনত্ব কীভাবে আসবে। তাই যে যার মতো করে নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান আপলোড করছে।’
পার্থ বড়ুয়া মনে করেন, সংশ্লিষ্টদের সচেতনতাই নতুন করে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে পারে সংগীত অঙ্গনে।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গেয়ে থাকেন। একক অ্যালবামও করেন কেউ কেউ। তবে ব্যান্ড সদস্যদের একক গান করা উচিত নয় বলে মনে করেন সোলস ব্যান্ডের ভোকাল পার্থ বড়ুয়া।
সম্প্রতি নব্বইয়ের দশকের ব্যান্ডের গল্প নিয়ে সাজানো একটি টিভি চ্যানেলের ‘নাইনটিজ মিউজিক স্টোরি’ অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন পার্থ বড়ুয়া। কিবোর্ডিস্ট হিসেবে সোলসে এসে পরবর্তী সময়ে মূল শিল্পী হয়ে ওঠা, সেই সময়ের রেকর্ডিং, স্টুডিও কালচার, গানের আড্ডাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি।
পার্থ বড়ুয়া বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি ব্যান্ডের শিল্পীর কোনোভাবেই আলাদা গান করা উচিত নয়। কারণ, একটা ব্যান্ডে চার-পাঁচজন যারাই থাকুক সবার এফোর্ট থাকে। যে গান গায় সে হলো ফ্রন্টলাইনার। ফ্রন্টলাইনারকে সবাই বেশি চেনে। তাই কণ্ঠশিল্পী সবার আগে জনপ্রিয় হয়ে যায়। খ্যাতির লোভটা ভয়ানক একটা বিষয়। সে যদি (আরও খ্যাতির আশায়) ব্যান্ড থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে মিক্সড অ্যালবাম বা সলো ক্যারিয়ার গড়ে তাহলে ব্যান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।’
ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামেও গান করেছেন পার্থ। জানালেন বাড়তি টাকা আয়ের জন্যই গেয়েছেন মিক্সড অ্যালবামে। তবে তাঁর মতে, ব্যান্ডে থাকাকালে শিল্পীদের একক গান প্রকাশ করা ঠিক নয়। পার্থ বলেন, ‘মিক্সড অ্যালবামে গান করে কিছু টাকা পাওয়া যেত। এ কারণেই করা। যদিও মিক্সড অ্যালবামে আমার কিছু ভালো গান রয়েছে। কিন্তু আমি কখনো সলো অ্যালবাম করিনি। আমার বেশ ভালো অফার ছিল তখন। সে সময় যদি সলো অ্যালবাম করতাম তাহলে অনেক টাকা পেতাম। আমি যেটা বিশ্বাস করি, আমি সোলসের হয়ে গান গেয়ে পরিচিতি পেয়েছি। আমার প্রাপ্তি তো এমনিতেই অন্য সদস্যদের চেয়ে একটু বেশি, সেখানে নিজেকে সামলাতে দোষটা কোথায়?’
সময়ের বিবর্তনে এখন কমেছে অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। শিল্পীরা নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান প্রকাশ করছেন। এই বিষয়ে পার্থ বলেন, ‘এখন আমাদের সংগীত ইন্ডাস্ট্রিতে প্রযোজক কে আর শিল্পী কে, এটার পার্থক্য বোঝা কষ্টকর। দেখছি প্রযোজকই গান গায়। যে শিল্পী প্রযোজনা করছে তার আরেকজনের গান নেওয়ার দরকার কী। এ ছাড়া যে কয়েকটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের অনেক ধরনের চাহিদা। গানটি এমন হতে হবে, অমন হতে হবে। প্রযোজকদের কথা শুনে মনে হয়, গানবাজনা না করাই ভালো। কারণ, সে গানের কী বোঝে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন হচ্ছে। অথচ, সবাই নিজের মতো করে গান করবে, নতুন কেউ তার মতো করে নতুন কিছু করবে—এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু তাকে যখন বলা হয় এমন না, ওই গানের মতো করো, তাহলে নতুনত্ব কীভাবে আসবে। তাই যে যার মতো করে নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান আপলোড করছে।’
পার্থ বড়ুয়া মনে করেন, সংশ্লিষ্টদের সচেতনতাই নতুন করে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে পারে সংগীত অঙ্গনে।
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গেয়ে থাকেন। একক অ্যালবামও করেন কেউ কেউ। তবে ব্যান্ড সদস্যদের একক গান করা উচিত নয় বলে মনে করেন সোলস ব্যান্ডের ভোকাল পার্থ বড়ুয়া।
সম্প্রতি নব্বইয়ের দশকের ব্যান্ডের গল্প নিয়ে সাজানো একটি টিভি চ্যানেলের ‘নাইনটিজ মিউজিক স্টোরি’ অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন পার্থ বড়ুয়া। কিবোর্ডিস্ট হিসেবে সোলসে এসে পরবর্তী সময়ে মূল শিল্পী হয়ে ওঠা, সেই সময়ের রেকর্ডিং, স্টুডিও কালচার, গানের আড্ডাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি।
পার্থ বড়ুয়া বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি ব্যান্ডের শিল্পীর কোনোভাবেই আলাদা গান করা উচিত নয়। কারণ, একটা ব্যান্ডে চার-পাঁচজন যারাই থাকুক সবার এফোর্ট থাকে। যে গান গায় সে হলো ফ্রন্টলাইনার। ফ্রন্টলাইনারকে সবাই বেশি চেনে। তাই কণ্ঠশিল্পী সবার আগে জনপ্রিয় হয়ে যায়। খ্যাতির লোভটা ভয়ানক একটা বিষয়। সে যদি (আরও খ্যাতির আশায়) ব্যান্ড থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে মিক্সড অ্যালবাম বা সলো ক্যারিয়ার গড়ে তাহলে ব্যান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।’
ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামেও গান করেছেন পার্থ। জানালেন বাড়তি টাকা আয়ের জন্যই গেয়েছেন মিক্সড অ্যালবামে। তবে তাঁর মতে, ব্যান্ডে থাকাকালে শিল্পীদের একক গান প্রকাশ করা ঠিক নয়। পার্থ বলেন, ‘মিক্সড অ্যালবামে গান করে কিছু টাকা পাওয়া যেত। এ কারণেই করা। যদিও মিক্সড অ্যালবামে আমার কিছু ভালো গান রয়েছে। কিন্তু আমি কখনো সলো অ্যালবাম করিনি। আমার বেশ ভালো অফার ছিল তখন। সে সময় যদি সলো অ্যালবাম করতাম তাহলে অনেক টাকা পেতাম। আমি যেটা বিশ্বাস করি, আমি সোলসের হয়ে গান গেয়ে পরিচিতি পেয়েছি। আমার প্রাপ্তি তো এমনিতেই অন্য সদস্যদের চেয়ে একটু বেশি, সেখানে নিজেকে সামলাতে দোষটা কোথায়?’
সময়ের বিবর্তনে এখন কমেছে অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। শিল্পীরা নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান প্রকাশ করছেন। এই বিষয়ে পার্থ বলেন, ‘এখন আমাদের সংগীত ইন্ডাস্ট্রিতে প্রযোজক কে আর শিল্পী কে, এটার পার্থক্য বোঝা কষ্টকর। দেখছি প্রযোজকই গান গায়। যে শিল্পী প্রযোজনা করছে তার আরেকজনের গান নেওয়ার দরকার কী। এ ছাড়া যে কয়েকটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের অনেক ধরনের চাহিদা। গানটি এমন হতে হবে, অমন হতে হবে। প্রযোজকদের কথা শুনে মনে হয়, গানবাজনা না করাই ভালো। কারণ, সে গানের কী বোঝে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন হচ্ছে। অথচ, সবাই নিজের মতো করে গান করবে, নতুন কেউ তার মতো করে নতুন কিছু করবে—এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু তাকে যখন বলা হয় এমন না, ওই গানের মতো করো, তাহলে নতুনত্ব কীভাবে আসবে। তাই যে যার মতো করে নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান আপলোড করছে।’
পার্থ বড়ুয়া মনে করেন, সংশ্লিষ্টদের সচেতনতাই নতুন করে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে পারে সংগীত অঙ্গনে।
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা।১ ঘণ্টা আগে
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এভিএফের হাত ধরে অনেক দিন পর ছোট পর্দায় ফেরেন দিতিপ্রিয়া রায়। জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিরিয়ালে জিতু কামালের সঙ্গে তাঁর জুটি প্রথম থেকেই নজর কাড়ে। তবে জিতু ও দিতিপ্রিয়ার ব্যক্তিগত কলহের কারণে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে আসছিল চিরদিনই তুমি যে আমার।১ ঘণ্টা আগে
চার বছর আগে আরিফিন শুভ ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীকে নিয়ে ‘নূর’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছিলেন রায়হান রাফী। ২০২২ সালে তৎকালীন সেন্সর বোর্ডে জমা পড়ে সিনেমাটি। প্রথম দফায় ছাড়পত্র না পেলেও দ্বিতীয় দফায় মুক্তির ছাড়পত্র পেয়েছিল নূর। এরপর বেশ কয়েকবার সিনেমা মুক্তির খবর শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠেনি।২ ঘণ্টা আগে
একের পর এক অভিযোগে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন অভিনেত্রী তানজিন তিশা। সম্প্রতি দুটি ফ্যাশন হাউস তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে মামলা করেছে। এবার ভারতীয় এক প্রযোজক তিশার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনেছেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল অফিশিয়াল বিবৃতি দিয়েছেন তিশা।১৭ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা শেষে গতকাল দেশে ফিরেছেন এই মডেল ও অভিনেত্রী। আগামীকাল ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে মিথিলা অভিনীত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘থার্সডে নাইট’।
গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান মিথিলা। দেশে ফিরে তিনি জানান, মিস ইউনিভার্সের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে নতুন মডেলদের সহযোগিতা করতে চান। মিথিলা বলেন, ‘সেরা ৩০-এ যে কয়জন পৌঁছাতে পেরেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই যোগ্যতম। মিস ইউনিভার্সের মুকুট বহন করার ক্ষমতাও রয়েছে তাঁদের। এই যাত্রায় সম্মানের সঙ্গে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পেরে গর্ব হচ্ছে। এই অর্জন বাংলাদেশের জন্য সম্মানের। কারণ, ১২১টি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই জায়গায় আসতে হয়েছে। এবারই প্রথম বাংলাদেশ থেকে মিস ইউনিভার্সে কোনো পজিশন পাওয়া হলো। বাংলাদেশের মানুষ এই অর্জনের জন্য যেভাবে এগিয়ে এসে ভোট করেছে, এটাই আমাদের বিজয়।’
মিথিলা আরও বলেন, ‘মিস ইউনিভার্সের প্রতিটি দিন নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা নতুনদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। মিস ইউনিভার্সে থাকার সময় নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভবিষ্যতে যাঁরা মিস ইউনিভার্সে যাবেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমি সহযোগিতা করব। কারণ, আমার সেই অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখে এসেছি, সাফল্য পেতে হলে অভিজ্ঞদের সহায়তা অনেক প্রয়োজন। পুরো বাংলাদেশকেই প্রতিযোগীর পাশে দাঁড়াতে হবে। আমি চাই দেশের অভিজ্ঞ মেকআপ আর্টিস্ট, ক্যামেরাপারসন, হেয়ার ডিজাইনার, ড্রেস ডিজাইনারসহ সবাই এগিয়ে আসবেন।’
মিস ইউনিভার্স শেষে এখন অভিনয়ে মনোযোগ দিতে চান মিথিলা। থাইল্যান্ডে প্রতিযোগিতা চলার সময়ে সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছেন বলে জানান তিনি। এদিকে কাল ২৭ নভেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাচ্ছে মিথিলা অভিনীত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘থার্সডে নাইট’। সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় ইনভেস্টিগেশন থ্রিলার ঘরানায় এটি বানিয়েছেন জাহিদ প্রীতম।
সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে থার্সডে নাইটের ট্রেলার। সেখানে দেখা গেল, বন্ধুদের সঙ্গে একটি থার্সডে নাইট পার্টিতে অংশ নেয় মিথিলা। পরদিন সকালে নিজের শরীরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আঁচড় টের পায় সে। অথচ ফেলে আসা ১২টি ঘণ্টা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে তার, কিছুই মনে পড়ছে না। সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা খুঁজে বের করতে তদন্তে নামে পুলিশ। ফিকশনটিতে মিথিলার বন্ধুদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌম্য জ্যোতি, ফররুখ আহমেদ রেহান, তাওহীদুল তামিল। পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে আছেন সামিরা খান মাহি।
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা শেষে গতকাল দেশে ফিরেছেন এই মডেল ও অভিনেত্রী। আগামীকাল ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে মিথিলা অভিনীত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘থার্সডে নাইট’।
গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান মিথিলা। দেশে ফিরে তিনি জানান, মিস ইউনিভার্সের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে নতুন মডেলদের সহযোগিতা করতে চান। মিথিলা বলেন, ‘সেরা ৩০-এ যে কয়জন পৌঁছাতে পেরেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই যোগ্যতম। মিস ইউনিভার্সের মুকুট বহন করার ক্ষমতাও রয়েছে তাঁদের। এই যাত্রায় সম্মানের সঙ্গে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পেরে গর্ব হচ্ছে। এই অর্জন বাংলাদেশের জন্য সম্মানের। কারণ, ১২১টি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই জায়গায় আসতে হয়েছে। এবারই প্রথম বাংলাদেশ থেকে মিস ইউনিভার্সে কোনো পজিশন পাওয়া হলো। বাংলাদেশের মানুষ এই অর্জনের জন্য যেভাবে এগিয়ে এসে ভোট করেছে, এটাই আমাদের বিজয়।’
মিথিলা আরও বলেন, ‘মিস ইউনিভার্সের প্রতিটি দিন নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা নতুনদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। মিস ইউনিভার্সে থাকার সময় নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভবিষ্যতে যাঁরা মিস ইউনিভার্সে যাবেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমি সহযোগিতা করব। কারণ, আমার সেই অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখে এসেছি, সাফল্য পেতে হলে অভিজ্ঞদের সহায়তা অনেক প্রয়োজন। পুরো বাংলাদেশকেই প্রতিযোগীর পাশে দাঁড়াতে হবে। আমি চাই দেশের অভিজ্ঞ মেকআপ আর্টিস্ট, ক্যামেরাপারসন, হেয়ার ডিজাইনার, ড্রেস ডিজাইনারসহ সবাই এগিয়ে আসবেন।’
মিস ইউনিভার্স শেষে এখন অভিনয়ে মনোযোগ দিতে চান মিথিলা। থাইল্যান্ডে প্রতিযোগিতা চলার সময়ে সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছেন বলে জানান তিনি। এদিকে কাল ২৭ নভেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাচ্ছে মিথিলা অভিনীত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘থার্সডে নাইট’। সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় ইনভেস্টিগেশন থ্রিলার ঘরানায় এটি বানিয়েছেন জাহিদ প্রীতম।
সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে থার্সডে নাইটের ট্রেলার। সেখানে দেখা গেল, বন্ধুদের সঙ্গে একটি থার্সডে নাইট পার্টিতে অংশ নেয় মিথিলা। পরদিন সকালে নিজের শরীরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আঁচড় টের পায় সে। অথচ ফেলে আসা ১২টি ঘণ্টা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে তার, কিছুই মনে পড়ছে না। সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা খুঁজে বের করতে তদন্তে নামে পুলিশ। ফিকশনটিতে মিথিলার বন্ধুদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌম্য জ্যোতি, ফররুখ আহমেদ রেহান, তাওহীদুল তামিল। পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে আছেন সামিরা খান মাহি।
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গে১ ঘণ্টা আগে
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এভিএফের হাত ধরে অনেক দিন পর ছোট পর্দায় ফেরেন দিতিপ্রিয়া রায়। জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিরিয়ালে জিতু কামালের সঙ্গে তাঁর জুটি প্রথম থেকেই নজর কাড়ে। তবে জিতু ও দিতিপ্রিয়ার ব্যক্তিগত কলহের কারণে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে আসছিল চিরদিনই তুমি যে আমার।১ ঘণ্টা আগে
চার বছর আগে আরিফিন শুভ ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীকে নিয়ে ‘নূর’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছিলেন রায়হান রাফী। ২০২২ সালে তৎকালীন সেন্সর বোর্ডে জমা পড়ে সিনেমাটি। প্রথম দফায় ছাড়পত্র না পেলেও দ্বিতীয় দফায় মুক্তির ছাড়পত্র পেয়েছিল নূর। এরপর বেশ কয়েকবার সিনেমা মুক্তির খবর শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠেনি।২ ঘণ্টা আগে
একের পর এক অভিযোগে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন অভিনেত্রী তানজিন তিশা। সম্প্রতি দুটি ফ্যাশন হাউস তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে মামলা করেছে। এবার ভারতীয় এক প্রযোজক তিশার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনেছেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল অফিশিয়াল বিবৃতি দিয়েছেন তিশা।১৭ ঘণ্টা আগে
বিনোদন ডেস্ক
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এভিএফের হাত ধরে অনেক দিন পর ছোট পর্দায় ফেরেন দিতিপ্রিয়া রায়। জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিরিয়ালে জিতু কামালের সঙ্গে তাঁর জুটি প্রথম থেকেই নজর কাড়ে। তবে জিতু ও দিতিপ্রিয়ার ব্যক্তিগত কলহের কারণে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে আসছিল চিরদিনই তুমি যে আমার। সব মিলিয়ে ধারাবাহিকটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এবার সে অনিশ্চয়তা আরও তীব্র হলো। সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন দিতিপ্রিয়া।
শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে চিরদিনই তুমি যে আমার ছেড়েছেন দিতিপ্রিয়া। এ সিরিয়াল করতে গিয়ে জিতু কামালের সঙ্গে তাঁর দফায় দফায় কলহ হয়েছে। প্রযোজনা সংস্থা, চ্যানেল কর্তৃপক্ষ বারবার মীমাংসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফল হয়নি। কোনোভাবেই আর জিতুর সঙ্গে অভিনয় করতে চাননি দিতিপ্রিয়া।
ঝগড়ার পর দুজনে একসঙ্গে শট দেননি। কারণ দিতিপ্রিয়া নাকি বলেছিলেন, তাঁর গায়ে যেন হাত না দেন জিতু। সেই কারণে অপমানিত হয়ে একসময় ধারাবাহিক ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জিতু। পরে চ্যানেলের হস্তক্ষেপে আবার ফেরেন শুটিংয়ে। তবে জিতুর যোগদানের পরই জানা যায়, মহিলা কমিশন এবং আর্টিস্ট ফোরামের দ্বারস্থ হয়েছেন দিতিপ্রিয়া। বলেছেন, শারীরিক ও মানসিক অপারগতার জন্য তিনি আর সিরিয়ালটি করতে পারছেন না। আর্টিস্ট ফোরাম একাধিক বৈঠকের পর গত সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সাধারণত কোনো কাজ ছাড়তে গেলে দুই মাসের নোটিশ দিতে হয়। তবে দিতিপ্রিয়ার শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতার কথা মাথায় রেখে সেটা ১৫ দিন করা হয়েছে। ১৫ দিন পর এ সিরিয়ালের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হবে অভিনেত্রীর। তাঁর জায়গায় নতুন নায়িকা খুঁজছে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ।
গত আগস্ট মাসে একটি ফেসবুক পোস্ট থেকে জিতু ও দিতিপ্রিয়ার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। সিরিয়ালের প্রমোশনের জন্য জিতু কামাল ফেসবুকে শুটিংয়ের একটি ছবি পোস্ট করেন। তা দেখে দিতিপ্রিয়ার মনে হয়, ছবিটি ‘ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট’। তিনি বিষয়টি প্রোডাকশন হাউসকে জানালে ছবিটি ফেসবুক থেকে সরিয়ে ফেলেন জিতু। কিন্তু এখানেই বিষয়টি থেমে থাকেনি। একসঙ্গে জুটি হয়ে অভিনয় করলেও শুটিংয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেন না জিতু ও দিতিপ্রিয়া। তবে একসময় বরফ গলে। হোয়াটসঅ্যাপে টুকটাক কথা শুরু হয় তাঁদের।
সেই আলাপই কাল হয়। জিতুর একটি কথা আপত্তিকর ঠেকে দিতিপ্রিয়ার কাছে। তিনি বিষয়টি নিয়ে লম্বা পোস্ট করেন ফেসবুকে। অন্যদিকে, নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে জিতু কামালও ফেসবুক পোস্টের আশ্রয় নেন। দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে তাঁর কী কথা হয়েছিল, ফাঁস করে দেন সেই স্ক্রিনশট। এরপর কয়েক মাস একসঙ্গে শুটিং করলেও দুজনের দূরত্ব কেবলই বেড়েছে।
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এভিএফের হাত ধরে অনেক দিন পর ছোট পর্দায় ফেরেন দিতিপ্রিয়া রায়। জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিরিয়ালে জিতু কামালের সঙ্গে তাঁর জুটি প্রথম থেকেই নজর কাড়ে। তবে জিতু ও দিতিপ্রিয়ার ব্যক্তিগত কলহের কারণে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে আসছিল চিরদিনই তুমি যে আমার। সব মিলিয়ে ধারাবাহিকটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এবার সে অনিশ্চয়তা আরও তীব্র হলো। সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন দিতিপ্রিয়া।
শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে চিরদিনই তুমি যে আমার ছেড়েছেন দিতিপ্রিয়া। এ সিরিয়াল করতে গিয়ে জিতু কামালের সঙ্গে তাঁর দফায় দফায় কলহ হয়েছে। প্রযোজনা সংস্থা, চ্যানেল কর্তৃপক্ষ বারবার মীমাংসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফল হয়নি। কোনোভাবেই আর জিতুর সঙ্গে অভিনয় করতে চাননি দিতিপ্রিয়া।
ঝগড়ার পর দুজনে একসঙ্গে শট দেননি। কারণ দিতিপ্রিয়া নাকি বলেছিলেন, তাঁর গায়ে যেন হাত না দেন জিতু। সেই কারণে অপমানিত হয়ে একসময় ধারাবাহিক ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জিতু। পরে চ্যানেলের হস্তক্ষেপে আবার ফেরেন শুটিংয়ে। তবে জিতুর যোগদানের পরই জানা যায়, মহিলা কমিশন এবং আর্টিস্ট ফোরামের দ্বারস্থ হয়েছেন দিতিপ্রিয়া। বলেছেন, শারীরিক ও মানসিক অপারগতার জন্য তিনি আর সিরিয়ালটি করতে পারছেন না। আর্টিস্ট ফোরাম একাধিক বৈঠকের পর গত সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সাধারণত কোনো কাজ ছাড়তে গেলে দুই মাসের নোটিশ দিতে হয়। তবে দিতিপ্রিয়ার শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতার কথা মাথায় রেখে সেটা ১৫ দিন করা হয়েছে। ১৫ দিন পর এ সিরিয়ালের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হবে অভিনেত্রীর। তাঁর জায়গায় নতুন নায়িকা খুঁজছে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ।
গত আগস্ট মাসে একটি ফেসবুক পোস্ট থেকে জিতু ও দিতিপ্রিয়ার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। সিরিয়ালের প্রমোশনের জন্য জিতু কামাল ফেসবুকে শুটিংয়ের একটি ছবি পোস্ট করেন। তা দেখে দিতিপ্রিয়ার মনে হয়, ছবিটি ‘ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট’। তিনি বিষয়টি প্রোডাকশন হাউসকে জানালে ছবিটি ফেসবুক থেকে সরিয়ে ফেলেন জিতু। কিন্তু এখানেই বিষয়টি থেমে থাকেনি। একসঙ্গে জুটি হয়ে অভিনয় করলেও শুটিংয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেন না জিতু ও দিতিপ্রিয়া। তবে একসময় বরফ গলে। হোয়াটসঅ্যাপে টুকটাক কথা শুরু হয় তাঁদের।
সেই আলাপই কাল হয়। জিতুর একটি কথা আপত্তিকর ঠেকে দিতিপ্রিয়ার কাছে। তিনি বিষয়টি নিয়ে লম্বা পোস্ট করেন ফেসবুকে। অন্যদিকে, নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে জিতু কামালও ফেসবুক পোস্টের আশ্রয় নেন। দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে তাঁর কী কথা হয়েছিল, ফাঁস করে দেন সেই স্ক্রিনশট। এরপর কয়েক মাস একসঙ্গে শুটিং করলেও দুজনের দূরত্ব কেবলই বেড়েছে।
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গে১ ঘণ্টা আগে
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা।১ ঘণ্টা আগে
চার বছর আগে আরিফিন শুভ ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীকে নিয়ে ‘নূর’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছিলেন রায়হান রাফী। ২০২২ সালে তৎকালীন সেন্সর বোর্ডে জমা পড়ে সিনেমাটি। প্রথম দফায় ছাড়পত্র না পেলেও দ্বিতীয় দফায় মুক্তির ছাড়পত্র পেয়েছিল নূর। এরপর বেশ কয়েকবার সিনেমা মুক্তির খবর শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠেনি।২ ঘণ্টা আগে
একের পর এক অভিযোগে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন অভিনেত্রী তানজিন তিশা। সম্প্রতি দুটি ফ্যাশন হাউস তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে মামলা করেছে। এবার ভারতীয় এক প্রযোজক তিশার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনেছেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল অফিশিয়াল বিবৃতি দিয়েছেন তিশা।১৭ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
চার বছর আগে আরিফিন শুভ ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীকে নিয়ে ‘নূর’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছিলেন রায়হান রাফী। ২০২২ সালে তৎকালীন সেন্সর বোর্ডে জমা পড়ে সিনেমাটি। প্রথম দফায় ছাড়পত্র না পেলেও দ্বিতীয় দফায় মুক্তির ছাড়পত্র পেয়েছিল নূর। এরপর বেশ কয়েকবার সিনেমা মুক্তির খবর শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠেনি। অবশেষে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে সিনেমাটি। তবে প্রেক্ষাগৃহে নয়, নূর মুক্তি পাচ্ছে ওটিটিতে।
নূর তৈরি হয়েছিল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শাপলা মিডিয়ার ব্যানারে। পরে সিনেমাটি কিনে নেয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কোয়াইট অ্যান্ড সেট। এর পর থেকে মুক্তির নানা উপায় খোঁজা হয়। সিনেমার প্রধান দুই অভিনয়শিল্পী চেয়েছিলেন হলেই মুক্তি পাক নূর। কিন্তু সিনেমা-সংশ্লিষ্টরা একাধিকবার আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ওটিটিতে মুক্তি দেওয়া হবে নূর। দেখা যাবে বায়োস্কোপ প্লাসে। শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তির তারিখ ঘোষণা করবে প্ল্যাটফর্মটি।
ইতিমধ্যে প্রচার পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। প্রচারণামূলক ফটোশুটেও অংশ নিয়েছেন শুভ ও ঐশী। গতকাল সেই ফটোসেশনের দুটি ছবি পোস্ট করেছেন তাঁরা। ক্যাপশনে শুভ লিখেছেন, ‘তোরে এত ভালোবাসি, আর বলব কতবার।’ অন্যদিকে ঐশী লেখেন, ‘যদি হারাস একটিবার, মরে যাব শতবার।’
আরিফিন শুভ ও ঐশী অভিনীত তৃতীয় সিনেমা নূর। এর আগে এই জুটিকে দেখা গেছে, ‘মিশন এক্সট্রিম’ ও ‘মিশন এক্সট্রিম ২: ব্ল্যাক ওয়ার’ সিনেমায়। সে সময় তাঁদের প্রেমের গুঞ্জনও ছড়িয়েছিল। তবে নায়ক-নায়িকা দুজনেই প্রেমের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছিলেন, তাঁরা ভালো বন্ধু। এরপর থেমে যায় সেই গুঞ্জন।
চার বছর আগে আরিফিন শুভ ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীকে নিয়ে ‘নূর’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছিলেন রায়হান রাফী। ২০২২ সালে তৎকালীন সেন্সর বোর্ডে জমা পড়ে সিনেমাটি। প্রথম দফায় ছাড়পত্র না পেলেও দ্বিতীয় দফায় মুক্তির ছাড়পত্র পেয়েছিল নূর। এরপর বেশ কয়েকবার সিনেমা মুক্তির খবর শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠেনি। অবশেষে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে সিনেমাটি। তবে প্রেক্ষাগৃহে নয়, নূর মুক্তি পাচ্ছে ওটিটিতে।
নূর তৈরি হয়েছিল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শাপলা মিডিয়ার ব্যানারে। পরে সিনেমাটি কিনে নেয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কোয়াইট অ্যান্ড সেট। এর পর থেকে মুক্তির নানা উপায় খোঁজা হয়। সিনেমার প্রধান দুই অভিনয়শিল্পী চেয়েছিলেন হলেই মুক্তি পাক নূর। কিন্তু সিনেমা-সংশ্লিষ্টরা একাধিকবার আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ওটিটিতে মুক্তি দেওয়া হবে নূর। দেখা যাবে বায়োস্কোপ প্লাসে। শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তির তারিখ ঘোষণা করবে প্ল্যাটফর্মটি।
ইতিমধ্যে প্রচার পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। প্রচারণামূলক ফটোশুটেও অংশ নিয়েছেন শুভ ও ঐশী। গতকাল সেই ফটোসেশনের দুটি ছবি পোস্ট করেছেন তাঁরা। ক্যাপশনে শুভ লিখেছেন, ‘তোরে এত ভালোবাসি, আর বলব কতবার।’ অন্যদিকে ঐশী লেখেন, ‘যদি হারাস একটিবার, মরে যাব শতবার।’
আরিফিন শুভ ও ঐশী অভিনীত তৃতীয় সিনেমা নূর। এর আগে এই জুটিকে দেখা গেছে, ‘মিশন এক্সট্রিম’ ও ‘মিশন এক্সট্রিম ২: ব্ল্যাক ওয়ার’ সিনেমায়। সে সময় তাঁদের প্রেমের গুঞ্জনও ছড়িয়েছিল। তবে নায়ক-নায়িকা দুজনেই প্রেমের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছিলেন, তাঁরা ভালো বন্ধু। এরপর থেমে যায় সেই গুঞ্জন।
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গে১ ঘণ্টা আগে
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা।১ ঘণ্টা আগে
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এভিএফের হাত ধরে অনেক দিন পর ছোট পর্দায় ফেরেন দিতিপ্রিয়া রায়। জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিরিয়ালে জিতু কামালের সঙ্গে তাঁর জুটি প্রথম থেকেই নজর কাড়ে। তবে জিতু ও দিতিপ্রিয়ার ব্যক্তিগত কলহের কারণে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে আসছিল চিরদিনই তুমি যে আমার।১ ঘণ্টা আগে
একের পর এক অভিযোগে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন অভিনেত্রী তানজিন তিশা। সম্প্রতি দুটি ফ্যাশন হাউস তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে মামলা করেছে। এবার ভারতীয় এক প্রযোজক তিশার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনেছেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল অফিশিয়াল বিবৃতি দিয়েছেন তিশা।১৭ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সম্প্রতি সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন তানজিন তিশা। ইতিমধ্যে শুরু করেছেন নিজের প্রথম সিনেমার শুটিং। এর মধ্যেই একের পর এক অভিযোগে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন এই অভিনেত্রী। দুটি ফ্যাশন হাউসের প্রতারণার অভিযোগের পর এবার তিশার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ করেছেন ভারতীয় এক প্রযোজক। ‘ভালোবাসার মরশুম’ নামের ওই সিনেমার প্রযোজক শরীফ খানের দাবি, তাঁর প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন তিশা। এ পরিস্থিতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় তানজিন তিশা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।
ফেসবুকে তানজিন তিশা লেখেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় পরিচালক এম এন রাজের সঙ্গে আমার “ভালোবাসার মরশুম” সিনেমাটি করার কথা ছিল। এ বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ভুল তথ্য ছড়িয়েছে। বিষয়টি আমার নজরে এসেছে, যা আদতে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও রটানো। আমি যখন সিনেমাটি সাইন করি, আমার আইনজীবীর মাধ্যমে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করি। সেখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ ছিল, আমার বিদেশ ভ্রমণসম্পর্কিত সব দায়িত্ব ডিরেক্টর এবং প্রডিউসারের। অর্থাৎ ভিসা করানো, ফ্লাইটের জন্য টিকিট এবং সেখানে থাকা-খাওয়ার সব দায়দায়িত্ব তাঁদের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার, তাঁরা আমার ভিসা করিয়ে দিতে পারেননি। এমনকি আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছি; কিন্তু ভিসাপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হই।’
ভিসা-সংক্রান্ত জটিলতার জন্য নির্মাতাকে দায়ী করে তিশা লেখেন, ‘ভিসা-সংক্রান্ত জটিলতা যেহেতু চুক্তিপত্র অনুযায়ী ডিরেক্টরের দায়িত্ব, তাই এ বিষয়ের জন্য আইন অনুযায়ী কোনো দায় আমার হতে পারে না। এটি ডিরেক্টরের ব্যর্থতা। ওই সময় ২ মাস ভিসার জন্য অপেক্ষা করেছি এবং এর মধ্যে ভিসা হয়নি। ফলে এর মধ্যে তাঁরা অন্য একজনকে আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ চরিত্রটির জন্য ইনক্লুড করেন এবং তাঁকে দিয়ে অভিনয় করান। আমি পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের একটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হই, বর্তমানে যার শুটিং চলমান। সিনেমা আমার জন্য পেশাগত সম্মানের একটি জায়গা, যা আমি কখনোই নষ্ট করতে চাইনি, চাইব না। কিন্তু যেহেতু পরিচালক তাঁর ব্যর্থতার জন্য শিডিউল অনুযায়ী কাজ শুরু করতে পারেননি এবং নতুন একজনকে সেখানে চুক্তিবদ্ধ করে নিয়েছেন, তাই বাধ্য হয়েই আমাকে সেখান থেকে সরে আসতে হয়েছে।’
প্রযোজক শরিফ খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তিশা লেখেন, ‘লাইন প্রডিউসার শরিফ একবার আমাকে বলছেন, এক-তৃতীয়াংশ টাকা ফেরত দিতে, আবার আমার আইনজীবীকে বলছেন কিছু টাকা ফেরত দিলেই হবে, আবার সাংবাদিকদের ভুল তথ্য দিয়ে আমার ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, যা একটি অপচেষ্টা মাত্র।’
তিশা আরও লেখেন, ‘আমার যে চুক্তিপত্র হয়েছে, সেখানে ডিরেক্টরের দোষে কোনো সমস্যা হলে আমাকে টাকা ফেরত দিতে হবে—এমন কোনো ক্লজ নেই। আমি সর্বদা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন মানুষ, আইন-আদালতে যদি তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন, আমি টাকা ফেরত দিতে বাধ্য এবং আদালত যদি এমন নির্দেশনা প্রদান করেন, তাহলে আমি অবশ্যই তা মেনে নেব এবং টাকা ফেরত দেব।’
সম্প্রতি সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন তানজিন তিশা। ইতিমধ্যে শুরু করেছেন নিজের প্রথম সিনেমার শুটিং। এর মধ্যেই একের পর এক অভিযোগে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন এই অভিনেত্রী। দুটি ফ্যাশন হাউসের প্রতারণার অভিযোগের পর এবার তিশার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ করেছেন ভারতীয় এক প্রযোজক। ‘ভালোবাসার মরশুম’ নামের ওই সিনেমার প্রযোজক শরীফ খানের দাবি, তাঁর প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন তিশা। এ পরিস্থিতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় তানজিন তিশা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।
ফেসবুকে তানজিন তিশা লেখেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় পরিচালক এম এন রাজের সঙ্গে আমার “ভালোবাসার মরশুম” সিনেমাটি করার কথা ছিল। এ বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ভুল তথ্য ছড়িয়েছে। বিষয়টি আমার নজরে এসেছে, যা আদতে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও রটানো। আমি যখন সিনেমাটি সাইন করি, আমার আইনজীবীর মাধ্যমে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করি। সেখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ ছিল, আমার বিদেশ ভ্রমণসম্পর্কিত সব দায়িত্ব ডিরেক্টর এবং প্রডিউসারের। অর্থাৎ ভিসা করানো, ফ্লাইটের জন্য টিকিট এবং সেখানে থাকা-খাওয়ার সব দায়দায়িত্ব তাঁদের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার, তাঁরা আমার ভিসা করিয়ে দিতে পারেননি। এমনকি আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছি; কিন্তু ভিসাপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হই।’
ভিসা-সংক্রান্ত জটিলতার জন্য নির্মাতাকে দায়ী করে তিশা লেখেন, ‘ভিসা-সংক্রান্ত জটিলতা যেহেতু চুক্তিপত্র অনুযায়ী ডিরেক্টরের দায়িত্ব, তাই এ বিষয়ের জন্য আইন অনুযায়ী কোনো দায় আমার হতে পারে না। এটি ডিরেক্টরের ব্যর্থতা। ওই সময় ২ মাস ভিসার জন্য অপেক্ষা করেছি এবং এর মধ্যে ভিসা হয়নি। ফলে এর মধ্যে তাঁরা অন্য একজনকে আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ চরিত্রটির জন্য ইনক্লুড করেন এবং তাঁকে দিয়ে অভিনয় করান। আমি পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের একটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হই, বর্তমানে যার শুটিং চলমান। সিনেমা আমার জন্য পেশাগত সম্মানের একটি জায়গা, যা আমি কখনোই নষ্ট করতে চাইনি, চাইব না। কিন্তু যেহেতু পরিচালক তাঁর ব্যর্থতার জন্য শিডিউল অনুযায়ী কাজ শুরু করতে পারেননি এবং নতুন একজনকে সেখানে চুক্তিবদ্ধ করে নিয়েছেন, তাই বাধ্য হয়েই আমাকে সেখান থেকে সরে আসতে হয়েছে।’
প্রযোজক শরিফ খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তিশা লেখেন, ‘লাইন প্রডিউসার শরিফ একবার আমাকে বলছেন, এক-তৃতীয়াংশ টাকা ফেরত দিতে, আবার আমার আইনজীবীকে বলছেন কিছু টাকা ফেরত দিলেই হবে, আবার সাংবাদিকদের ভুল তথ্য দিয়ে আমার ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, যা একটি অপচেষ্টা মাত্র।’
তিশা আরও লেখেন, ‘আমার যে চুক্তিপত্র হয়েছে, সেখানে ডিরেক্টরের দোষে কোনো সমস্যা হলে আমাকে টাকা ফেরত দিতে হবে—এমন কোনো ক্লজ নেই। আমি সর্বদা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন মানুষ, আইন-আদালতে যদি তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন, আমি টাকা ফেরত দিতে বাধ্য এবং আদালত যদি এমন নির্দেশনা প্রদান করেন, তাহলে আমি অবশ্যই তা মেনে নেব এবং টাকা ফেরত দেব।’
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গে১ ঘণ্টা আগে
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা।১ ঘণ্টা আগে
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এভিএফের হাত ধরে অনেক দিন পর ছোট পর্দায় ফেরেন দিতিপ্রিয়া রায়। জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিরিয়ালে জিতু কামালের সঙ্গে তাঁর জুটি প্রথম থেকেই নজর কাড়ে। তবে জিতু ও দিতিপ্রিয়ার ব্যক্তিগত কলহের কারণে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে আসছিল চিরদিনই তুমি যে আমার।১ ঘণ্টা আগে
চার বছর আগে আরিফিন শুভ ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীকে নিয়ে ‘নূর’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছিলেন রায়হান রাফী। ২০২২ সালে তৎকালীন সেন্সর বোর্ডে জমা পড়ে সিনেমাটি। প্রথম দফায় ছাড়পত্র না পেলেও দ্বিতীয় দফায় মুক্তির ছাড়পত্র পেয়েছিল নূর। এরপর বেশ কয়েকবার সিনেমা মুক্তির খবর শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠেনি।২ ঘণ্টা আগে