Ajker Patrika
En
গান

নেপালে বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন কে-পপ তারকা লি নো

বিনোদন ডেস্ক
নেপালে বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন কে-পপ তারকা লি নো
লি নো। ছবি: সংগৃহীত

ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় বিপর্যস্ত নেপাল। দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবার এগিয়ে এলেন জনপ্রিয় কে-পপ ব্যান্ড স্ট্রে কিডসের অন্যতম সদস্য লি নো। বন্যাদুর্গতদের জরুরি ত্রাণ ও সহায়তার জন্য ১০০ মিলিয়ন ওন ব্যক্তিগত অনুদান দিয়েছেন তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তাঁর এজেন্সি জেওয়াইপি এন্টারটেইনমেন্ট।

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন কোরিয়ার মাধ্যমে এই অনুদান পাঠিয়েছেন লি নো। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা, অস্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশন সরঞ্জাম সরবরাহে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

লি নো বলেন, ‘আশা করি আমার এই সামান্য অনুদান কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর জন্য একটু হলেও শক্তির উৎস হবে। আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও উদ্ধারকর্মীরা যেন দ্রুত তাঁদের স্বাভাবিক শান্তিময় জীবনে ফিরতে পারেন।’

কে-পপ তারকা লি নো নিয়মিত দাতব্যকাজে যুক্ত থাকেন। বিশেষ করে নিজের জন্মদিন এবং বিভিন্ন বিশেষ দিনে মানবিক ও প্রাণী কল্যাণে অনুদান দিয়ে থাকেন তিনি। এ বছরের শুরুর দিকেও প্রাণীদের সুরক্ষায় ২০০ মিলিয়ন ওন দান করেছিলেন। আড়ম্বর এড়িয়ে আড়ালে থেকেই দাতব্য কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন লি নো।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত